Guồng ống nhỏ gọn để sử dụng trên ban công mà không cần dùng đến thùng tưới lớn. Guồng CR 3.110 là giải pháp tưới cây hoàn hảo cho ban công, sân thượng và các khu vườn nhỏ. Hệ thống chống nhỏ giọt và vị trí lưu trữ phụ kiện khiến việc tưới nước giờ đây trở nên thật tiện lợi và dễ dàng. Hai khớp nối Aqua Stop tích hợp không chỉ giúp bạn dễ dàng tháo rời ống mà còn giúp chống văng nước. Nhờ vị trí lưu trữ thông minh cho các phụ kiện và đầu ống, vệt nước đọng trên thảm trải sàn hoặc sàn lát gỗ đã trở thành dĩ vãng. Guồng ống CR 3.110 cũng có thể được lắp vào vòi nước sinh hoạt bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi. Hơn nữa, guồng ống có thể được sử dụng cấp nước cho các dòng máy K 2 và nhiều thiết bị khác.