Guồng ống CR 3.110
Guồng ống nhỏ gọn dùng để tưới cây trên ban công, sân thượng hoặc sân vườn nhỏ. Việc tháo và cuộn ống lên rất nhanh chóng và dễ dàng. Giải pháp lưu trữ tiết kiệm không gian hoàn hảo cho ngôi nhà bạn.
Guồng ống nhỏ gọn để sử dụng trên ban công mà không cần dùng đến thùng tưới lớn. Guồng CR 3.110 là giải pháp tưới cây hoàn hảo cho ban công, sân thượng và các khu vườn nhỏ. Hệ thống chống nhỏ giọt và vị trí lưu trữ phụ kiện khiến việc tưới nước giờ đây trở nên thật tiện lợi và dễ dàng. Hai khớp nối Aqua Stop tích hợp không chỉ giúp bạn dễ dàng tháo rời ống mà còn giúp chống văng nước. Nhờ vị trí lưu trữ thông minh cho các phụ kiện và đầu ống, vệt nước đọng trên thảm trải sàn hoặc sàn lát gỗ đã trở thành dĩ vãng. Guồng ống CR 3.110 cũng có thể được lắp vào vòi nước sinh hoạt bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi. Hơn nữa, guồng ống có thể được sử dụng cấp nước cho các dòng máy K 2 và nhiều thiết bị khác.
Tính năng và ưu điểm
Bao gồm 10m + 2 m ống dây chất lượng cao, không chứa phthalate
Đâù phun Plus 2.645-177.0
Hai khớp nối Aqua Stop giúp dễ dàng tháo ống mà không bị văng nước
Khung tường phẳng
Bộ điều hợp vòi cho vòi ngoài trời và vòi trong nhà
Tất cả trong một
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài ống nước (m)
|10
|Công suất ống (m)
|10 (5/16")
|Áp suất nổ (bar)
|24
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,47
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,599
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|145 x 285 x 330
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Scope of supply
- Khớp nối ống nước van một chiều: 2 Unit
- Đầu nước vào: 1 Unit
- Đâù phun Plus 2.645-177.0: 1 Unit
- Ống 5/16 '': 10 m
- Ống nối 5/16'': 2 m
Thiết bị
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Ốc vít và tắc kê gắn lên tường
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh