Guồng ống HR 1.15
Sẵn sàng sử dụng ngay với cuộn ống tưới HR 1.15 trang bị khung chống gỉ, đi kèm các phụ kiện: móc treo tường, 15m + 2m ống nước 1/2" PrimoFlex®, đầu phun, bộ 4 khớp nối, đầu nước vào 3/4".
Guồng ống cuốn HR 1.15 có thể sử dụng linh hoạt giữa việc cố định và di chuyển - giải pháp lý tưởng để chăm sóc khu vườn có diện tích nhỏ đến trung bình. Nơi lưu trữ ống được thiết kế tiện lợi, nổi bật với khung nhôm chắc chắn, chống ăn mòn nhằm đảm bảo độ bền dài lâu và khả năng sử dụng ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, HR 1.15 giúp tiết kiệm không gian và đơn giản hóa việc sử dụng. Toàn bộ sản phẩm bao gồm: móc treo tường, vít cố định, 15m + 2m ống nước 1/2'' PrimoFlex, đầu phun, 4 đầu nối đa năng Plus (trong đó 1 đầu có chức năng Aqua Stop) và bộ chuyển đổi vòi G3/4. Thiết kế tối ưu giúp cuốn, xả ống nhanh chóng mà không cần hướng dẫn, đặc biệt trong những không gian lưu trữ hạn chế. Cuộn ống tưới Karcher tương thích với các hệ thống khớp nối phổ biến trên thị trường, phù hợp với đa dạng khu vườn. Kärcher - lựa chọn thông minh cho nhu cầu chăm sóc cây trồng của bạn.
Tính năng và ưu điểm
Móc treo tường, ống dây 15 m 1/2" PrimoFlex® hose, đầu phun, Bộ 4 khớp nối gồm: (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) và đầu nước vào.
- Sẵn sàng sử dụng
Kích cỡ nhỏ gọn
- Dễ dàng cất trữ
Khung nhôm dùng cho cả di động và cố định
- Bền khỏe và không bị ăn mòn.
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài ống nước (m)
|15
|Công suất ống (m)
|Tối đa 15 (1/2")
|Áp suất nổ (bar)
|Tối đa 24
|Trọng lượng (Kg)
|2,938
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|3,892
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|415 x 266 x 257
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác