Guồng ống cuốn HR 1.15 có thể sử dụng linh hoạt giữa việc cố định và di chuyển - giải pháp lý tưởng để chăm sóc khu vườn có diện tích nhỏ đến trung bình. Nơi lưu trữ ống được thiết kế tiện lợi, nổi bật với khung nhôm chắc chắn, chống ăn mòn nhằm đảm bảo độ bền dài lâu và khả năng sử dụng ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, HR 1.15 giúp tiết kiệm không gian và đơn giản hóa việc sử dụng. Toàn bộ sản phẩm bao gồm: móc treo tường, vít cố định, 15m + 2m ống nước 1/2'' PrimoFlex, đầu phun, 4 đầu nối đa năng Plus (trong đó 1 đầu có chức năng Aqua Stop) và bộ chuyển đổi vòi G3/4. Thiết kế tối ưu giúp cuốn, xả ống nhanh chóng mà không cần hướng dẫn, đặc biệt trong những không gian lưu trữ hạn chế. Cuộn ống tưới Karcher tương thích với các hệ thống khớp nối phổ biến trên thị trường, phù hợp với đa dạng khu vườn. Kärcher - lựa chọn thông minh cho nhu cầu chăm sóc cây trồng của bạn.