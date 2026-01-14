Móc treo ống cao cấp có hộp
Móc treo ống cao cấp chắc chắn có hộp để dễ dàng gắn vào tường. Tiện lợi và tiết kiệm không gian lưu trữ ống. Có hộp đựng bình xịt, đầu nối, găng tay làm vườn và hộp đựng kéo làm vườn, ... Phù hợp với mọi loại ống thông dụng.
Móc treo ống cao cấp Kärcher có hộp chắc chắn, lý tưởng để dễ dàng gắn vào tường. Móc treo tiết kiệm không gian và cung cấp nhiều khả năng lưu trữ cho vòi phun và súng phun. Ngoài ra, móc treo đi kèm với một hộp lưu trữ cho các đầu nối, bình xịt và găng tay làm vườn. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa: Để giữ cho tất cả các dụng cụ làm vườn được ngăn nắp, Móc treo ống cao cấp đi kèm với hộp lưu trữ cho kéo làm vườn, xẻng và các dụng cụ làm vườn khác. Phù hợp với tất cả các loại ống vườn thông thường. Hệ thống lưu trữ ống mềm sáng tạo của Kärcher đặt ra các tiêu chuẩn mới về chức năng, thiết kế và chất lượng. Chúng cho phép tháo và cuộn ống nhanh chóng và dễ dàng - đồng thời tiết kiệm không gian. Tưới nước bằng Kärcher là cách tưới nước thông minh!
Tính năng và ưu điểm
Khả năng lưu trữ cho vòi phun và súng phun
Lưu trữ ống tiết kiệm không gian và thiết thực
- Mọi thứ được lưu trữ có trật tự ở một nơi.
- Thích hợp cho tất cả các vòi vườn thông thường
Vật liệu chắc chắn
- Bền chặt.
Hộp đựng cho đầu nối, bình xịt và găng tay làm vườn
Giá treo tường
- Dễ dàng gắn vào tường
Hộp lưu trữ kéo làm vườn, xẻng và các dụng cụ làm vườn khác
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất ống (m)
|Tối đa 35 (1/2") / Tối đa 25 (5/8") / Tối đa 20 (3/4")
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,377
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,448
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|150 x 300 x 460
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác