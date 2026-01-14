Móc treo ống cao cấp Kärcher có hộp chắc chắn, lý tưởng để dễ dàng gắn vào tường. Móc treo tiết kiệm không gian và cung cấp nhiều khả năng lưu trữ cho vòi phun và súng phun. Ngoài ra, móc treo đi kèm với một hộp lưu trữ cho các đầu nối, bình xịt và găng tay làm vườn. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa: Để giữ cho tất cả các dụng cụ làm vườn được ngăn nắp, Móc treo ống cao cấp đi kèm với hộp lưu trữ cho kéo làm vườn, xẻng và các dụng cụ làm vườn khác. Phù hợp với tất cả các loại ống vườn thông thường. Hệ thống lưu trữ ống mềm sáng tạo của Kärcher đặt ra các tiêu chuẩn mới về chức năng, thiết kế và chất lượng. Chúng cho phép tháo và cuộn ống nhanh chóng và dễ dàng - đồng thời tiết kiệm không gian. Tưới nước bằng Kärcher là cách tưới nước thông minh!