Móc treo ống nước
Móc treo ống nước chắc chắn và dễ dàng gắn vào tường. Sản phẩm giúp tiết kiệm không gian và cung cấp vị trí lưu trữ cho vòi phun và súng phun. Ngoài ra, móc treo còn đi kèm với một hộp đựng các đầu nối, bình xịt và găng tay làm vườn. Sản phẩm phù hợp cho tất cả các ống tưới vườn thông thường. Hệ thống lưu trữ sáng tạo của Kärcher cho phép tháo và cuộn ống nước nhanh chóng và dễ dàng - đồng thời tiết kiệm không gian.
Tính năng và ưu điểm
Khả năng lưu trữ cho vòi phun và súng phun
Lưu trữ ống tiết kiệm không gian và thiết thực
- Mọi thứ được lưu trữ có trật tự ở một nơi.
- Thích hợp cho tất cả các vòi vườn thông thường
Vật liệu chắc chắn
- Bền chặt.
Hộp đựng cho đầu nối, bình xịt và găng tay làm vườn
Giá treo tường
- Dễ dàng gắn vào tường
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất ống (m)
|Tối đa 35 (1/2") / Tối đa 25 (5/8") / Tối đa 20 (3/4")
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,69
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,733
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|145 x 300 x 305
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác