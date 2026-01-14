Móc treo ống nước chắc chắn và dễ dàng gắn vào tường. Sản phẩm giúp tiết kiệm không gian và cung cấp vị trí lưu trữ cho vòi phun và súng phun. Ngoài ra, móc treo còn đi kèm với một hộp đựng các đầu nối, bình xịt và găng tay làm vườn. Sản phẩm phù hợp cho tất cả các ống tưới vườn thông thường. Hệ thống lưu trữ sáng tạo của Kärcher cho phép tháo và cuộn ống nước nhanh chóng và dễ dàng - đồng thời tiết kiệm không gian.