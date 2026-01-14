Bộ ống xoắn ốc chứa mọi thứ bạn có thể cần cho công việc tưới nước thường xuyên trong các khu vườn nhỏ, trên sân thượng và ban công, hoặc trong khu cắm trại. Không còn phải lãng phí thời gian và công sức mang theo các thùng tưới khắp nơi, bộ ống xoắn ốc Kärcher là một giải pháp tiện dụng, sẵn sàng bất cứ lúc nào, cho bất kỳ loại công việc tưới cây nào cần thực hiện. Bộ ống bao gồm: ống xoắn 10 m không chứa phthalate và chống tia cực tím, súng phun đa chức năng, 1 khớp nối, 1 khớp nối Aqua Stop, chuôi nối G3/4, bộ chuyển đổi vòi cho các phụ kiện trong nhà và khung treo tường. Với súng phun đa năng đi kèm, bạn có thể dễ dàng loại bỏ các vết bẩn khỏi dụng cụ làm vườn và các vật dụng tương tự khác. Ống xoắn lò xo trở lại hình dạng nhỏ gọn sau mỗi lần sử dụng và có thể được xếp gọn trên giá treo tường mà không chiếm nhiều diện tích. Bộ chuyển đổi vòi được cung cấp cho các phụ kiện trong nhà thậm chí còn giúp bạn có thể kết nối ống xoắn với vòi nước nhà bếp.