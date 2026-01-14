Bộ ống xoắn ốc
Ống xoắn 10 m, súng phun đa năng, 1 khớp nối Aqua Stop, chuôi nối G3/4, kết nối cho các phụ kiện trong nhà, giá đỡ treo tường.
Bộ ống xoắn ốc chứa mọi thứ bạn có thể cần cho công việc tưới nước thường xuyên trong các khu vườn nhỏ, trên sân thượng và ban công, hoặc trong khu cắm trại. Không còn phải lãng phí thời gian và công sức mang theo các thùng tưới khắp nơi, bộ ống xoắn ốc Kärcher là một giải pháp tiện dụng, sẵn sàng bất cứ lúc nào, cho bất kỳ loại công việc tưới cây nào cần thực hiện. Bộ ống bao gồm: ống xoắn 10 m không chứa phthalate và chống tia cực tím, súng phun đa chức năng, 1 khớp nối, 1 khớp nối Aqua Stop, chuôi nối G3/4, bộ chuyển đổi vòi cho các phụ kiện trong nhà và khung treo tường. Với súng phun đa năng đi kèm, bạn có thể dễ dàng loại bỏ các vết bẩn khỏi dụng cụ làm vườn và các vật dụng tương tự khác. Ống xoắn lò xo trở lại hình dạng nhỏ gọn sau mỗi lần sử dụng và có thể được xếp gọn trên giá treo tường mà không chiếm nhiều diện tích. Bộ chuyển đổi vòi được cung cấp cho các phụ kiện trong nhà thậm chí còn giúp bạn có thể kết nối ống xoắn với vòi nước nhà bếp.
Tính năng và ưu điểm
1 khớp nối
1 khớp nối Aqua Stop
Chuôi nối G3/4
Không phải tháo / cuộn vòi bất tiện, không phải mang theo bình tưới nặng
Bộ chuyển đổi vòi bằng đồng cho các phụ kiện trong nhà
- Để gắn ống xoắn ốc vào các phụ kiện trong nhà
Súng phun đa năng với 4 kiểu phun
Sau khi sử dụng, ống luôn trở lại hình dạng nhỏ gọn
- Lưu trữ có trật tự để có một khu vườn ngăn nắp
Ống xoắn ốc kháng tia cực tím, chống gấp khúc (10 m)
- Không nguy hại cho sức khỏe
Giá treo tường
- Dễ dàng gắn vào tường
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|0,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,99
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|570 x 100 x 100
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Thiết bị
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Kiểu phun: tia xoáy
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác