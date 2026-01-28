Máy làm sạch phun hút SE 2 Spot tiện dụng là trợ thủ hoàn hảo giúp loại bỏ tức thì các vết bẩn trên nệm bọc và vải dệt hiệu quả. SE 2 Spot xử lý nhanh chóng bụi bẩn và mùi hôi, loại bỏ hiệu quả các vết bẩn từ thức ăn và đồ uống. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy làm sạch phun hút đặc biệt dễ sử dụng và chiếm ít không gian khi cất trữ. Điều này có nghĩa là thiết bị luôn sẵn sàng vận hành nhanh chóng bất cứ khi nào bạn cần xử lý các vết bẩn đột xuất. Phạm vi hoạt động rộng nhờ cáp nguồn 4,5 mét cho phép làm sạch linh hoạt ở bất kỳ đâu trong phòng. Ngăn chứa phụ kiện tiện lợi ngay trên thân máy giúp bạn dễ dàng mang theo và sẵn sàng để sử dụng. Thiết bị gồm đầu hút phun hút cho nệm bọc và dung dịch làm sạch.