MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG SE 2 Spot
Máy làm sạch phun hút SE 2 Spot nhỏ gọn và dễ sử dụng là trợ thủ hoàn hảo giúp loại bỏ nhanh chóng các vết bẩn và bụi trên nệm bọc và vải dệt hiệu quả.
Máy làm sạch phun hút SE 2 Spot tiện dụng là trợ thủ hoàn hảo giúp loại bỏ tức thì các vết bẩn trên nệm bọc và vải dệt hiệu quả. SE 2 Spot xử lý nhanh chóng bụi bẩn và mùi hôi, loại bỏ hiệu quả các vết bẩn từ thức ăn và đồ uống. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy làm sạch phun hút đặc biệt dễ sử dụng và chiếm ít không gian khi cất trữ. Điều này có nghĩa là thiết bị luôn sẵn sàng vận hành nhanh chóng bất cứ khi nào bạn cần xử lý các vết bẩn đột xuất. Phạm vi hoạt động rộng nhờ cáp nguồn 4,5 mét cho phép làm sạch linh hoạt ở bất kỳ đâu trong phòng. Ngăn chứa phụ kiện tiện lợi ngay trên thân máy giúp bạn dễ dàng mang theo và sẵn sàng để sử dụng. Thiết bị gồm đầu hút phun hút cho nệm bọc và dung dịch làm sạch.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ Kärcher đã được kiểm chứng cho hiệu quả làm sạch tối ưuLàm sạch sâu vào sợi vải Khô nhanh nhờ lượng nước dư thấp Làm sạch nhanh chóng và hiệu quả nhờ phương pháp làm sạch phun hút kết hợp với động cơ mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng
Phụ kiện đặc biệt phát triển riêng cho việc làm sạch sâu sợi vảiĐầu hút phun hút cho vải bọc giúp loại bỏ bụi bẩn bám sâu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
Thiết bị siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gianLinh hoạt, kể cả ở những khu vực hẹp hoặc khó tiếp cận. Tay cầm tiện dụng giúp dễ dàng di chuyển thiết bị Tiết kiệm không gian đặt thiết bị
Lưu trữ phụ kiện và ống hút tiện lợi
- Dễ dàng di chuyển chỉ với một tay – tất cả phụ kiện và ống hút có thể được lưu trữ ngay trên thiết bị
- Tất cả phụ kiện luôn được gắn trên thiết bị, vì vậy bạn có thể yên tâm rằng chúng luôn có sẵn khi cần
Dễ dàng sử dụng và thao tá
- Bật/tắt thiết bị dễ dàng
- Vận hành trực quan.
- Sẵn sàng để làm sạch ngay lập tức
Hệ thống bình kép
- Châm nước vào bình chứa nước sạch đơn giản
- Tháo và đổ bình chứa nước bẩn dễ dàng mà không phải tiếp xúc với bẩn
Ống hút 2 trong 1 linh hoạt tối ưu
- Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
- Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
- Với khớp xoay trên ống hút mang lại sự linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|450
|Bán kính vận hành (m)
|6,3
|Dung tích thùng chứa nước sạch (l)
|1,5
|Dung tích bình chứa nước thải (l)
|0,8
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Dây điện nguồn (m)
|4,5
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,03
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 1.8 m
- Đầu phun hút: 88 mm
- Chất tẩy rửa: Hóa chất làm sạch thảm RM 519, 100 ml
- Hệ thống tiện nghi 2 trong 1 tích hợp đầu chiết phun
Thiết bị
- Ngăn cất dây nguồn
- Hệ thống bình kép
- Lưu trữ phụ kiện và ống tiện lợi
Videos
Khu vực ứng dụng
- Thảm
- Bọc ghế
- Nội thất bọc da
- Ghế xe hơi