Máy làm sạch thảm phun hút SE 3 Compact Home Floor với khả năng làm sạch sâu đến từng sợi vải và thiết kế gọn nhẹ là giải pháp mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng cho việc làm sạch các bề mặt vải. Nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, thiết bị có thể được cất gọn để tiết kiệm không gian, đảm bảo sẵn sàng sử dụng ngay khi cần thiết để làm sạch sâu và tiện lợi. Chất bẩn sẽ được loại bỏ nhanh chóng và hiệu quả khỏi đồ nội thất bọc vải và thảm. Ống hút linh hoạt và dây cáp dài đảm bảo sự thoải mái, linh hoạt và tự do di chuyển cao. Đầu phun hút 2 trong 1 XXL sáng tạo, kết hợp với ống nối, cho phép làm sạch thảm theo phương thẳng đứng một cách dễ dàng. Khi sử dụng với đầu phun cầm tay, máy có thể làm sạch các đồ nội thất nhanh gấp đôi so với đầu phun hút thông thường khác. Với các tùy chọn lưu trữ tiện dụng trên thiết bị, tất cả các phụ kiện luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. Hệ thống bình chứa 2 trong 1 đảm bảo người sử dụng không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Và khi công việc làm sạch hoàn tất, máy còn gây ấn tượng với chức năng làm sạch hệ thống, ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và mùi hôi. Đi kèm theo máy bao gồm đầu phun hút làm sạch thảm, đầu phun hút cầm tay, đầu phun hút khe và chất tẩy rửa.