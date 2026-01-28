MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG SE 3 Compact Home Floor
Máy làm sạch thảm dạng phun hút mạnh mẽ với khả năng làm sạch sâu các sợi vải của thảm, với thiết kế gọn gàng và chức năng tự làm sạch hệ thống giúp thiết bị luôn hoạt động hiệu quả.
Máy làm sạch thảm phun hút SE 3 Compact Home Floor với khả năng làm sạch sâu đến từng sợi vải và thiết kế gọn nhẹ là giải pháp mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng cho việc làm sạch các bề mặt vải. Nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, thiết bị có thể được cất gọn để tiết kiệm không gian, đảm bảo sẵn sàng sử dụng ngay khi cần thiết để làm sạch sâu và tiện lợi. Chất bẩn sẽ được loại bỏ nhanh chóng và hiệu quả khỏi đồ nội thất bọc vải và thảm. Ống hút linh hoạt và dây cáp dài đảm bảo sự thoải mái, linh hoạt và tự do di chuyển cao. Đầu phun hút 2 trong 1 XXL sáng tạo, kết hợp với ống nối, cho phép làm sạch thảm theo phương thẳng đứng một cách dễ dàng. Khi sử dụng với đầu phun cầm tay, máy có thể làm sạch các đồ nội thất nhanh gấp đôi so với đầu phun hút thông thường khác. Với các tùy chọn lưu trữ tiện dụng trên thiết bị, tất cả các phụ kiện luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. Hệ thống bình chứa 2 trong 1 đảm bảo người sử dụng không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Và khi công việc làm sạch hoàn tất, máy còn gây ấn tượng với chức năng làm sạch hệ thống, ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và mùi hôi. Đi kèm theo máy bao gồm đầu phun hút làm sạch thảm, đầu phun hút cầm tay, đầu phun hút khe và chất tẩy rửa.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ Kärcher đã được kiểm chứng cho hiệu quả làm sạch tối ưuLàm sạch sâu vào sợi vải Khô nhanh nhờ lượng nước dư thấp Làm sạch nhanh chóng và hiệu quả nhờ phương pháp làm sạch phun hút kết hợp với động cơ mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng
Phụ kiện đặc biệt phát triển riêng cho việc làm sạch sâu sợi vảiVòi phun hút 2-in-1 XXL sáng tạo, cùng với ống nối, giúp làm sạch thảm vừa dễ dàng, vừa tiện lợi. Cũng có thể sử dụng trực tiếp trên tay cầm để làm sạch ghế sofa nhanh chóng Vòi phun hút bọc vải giúp làm sạch vết bẩn bám sâu một cách nhanh chóng, trong khi vòi phun hút khe giúp làm sạch những khu vực khó tiếp cận Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
Chức năng xả vệ sinhSau khi sử dụng, thiết bị được làm sạch bằng chức năng xả, giúp loại bỏ cặn bẩn và ngăn ngừa mùi hôi do vi khuẩn tích tụ Cho phép lưu trữ thiết bị ngay lập tức sau khi làm sạch.
Thiết bị siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- Linh hoạt, kể cả ở những khu vực hẹp hoặc khó tiếp cận.
- Tay cầm tiện dụng giúp dễ dàng di chuyển thiết bị
- Tiết kiệm không gian đặt thiết bị
Hệ thống bình kép
- Châm nước vào bình chứa nước sạch đơn giản
- Tháo và đổ bình chứa nước bẩn dễ dàng mà không phải tiếp xúc với bẩn
Ống hút 2 trong 1 linh hoạt tối ưu
- Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
- Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
- Với khớp xoay trên ống hút mang lại sự linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng
Lưu trữ phụ kiện và ống hút tiện lợi
- Dễ dàng di chuyển chỉ với một tay – tất cả phụ kiện và ống hút có thể được lưu trữ ngay trên thiết bị
- Tất cả phụ kiện luôn được gắn trên thiết bị, vì vậy bạn có thể yên tâm rằng chúng luôn có sẵn khi cần
Khu vực lưu trữ cho các phụ kiện nhỏ
- Tiện lợi cho việc lưu trữ tạm thời trong quá trình làm sạch
- Lý tưởng cho miếng bọt biển, giẻ lau và các vật nhỏ khác
Dễ dàng sử dụng và thao tá
- Bật/tắt thiết bị dễ dàng
- Vận hành trực quan.
- Sẵn sàng để làm sạch ngay lập tức
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|500
|Bán kính vận hành (m)
|6
|Dung tích thùng chứa nước sạch (l)
|1,7
|Dung tích bình chứa nước thải (l)
|2,9
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Dây điện nguồn (m)
|3,6
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,26
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,574
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|450 x 225 x 260
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 1.9 m
- Ống chiết phun: 2 Unit, 0.5 m, Nhựa
- Bàn phun hút 2 trong 1 XXL
- Đầu phun hút: 88 mm
- Đầu phun hút khe
- Chất tẩy rửa: Hóa chất làm sạch thảm RM 519, 100 ml
- Hệ thống tiện nghi 2 trong 1 tích hợp đầu chiết phun
Thiết bị
- Ngăn cất dây nguồn
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Hệ thống bình kép
- Lưu trữ phụ kiện và ống tiện lợi
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Chức năng vệ sinh hệ thống
Khu vực ứng dụng
- Thảm
- Bọc ghế
- Ghế xe hơi