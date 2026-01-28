Máy làm sạch thảm SE 4 với thiết kế kéo tiện lợi, kết hợp sức mạnh làm sạch sâu cùng thiết kế tiện dụng và đa chức năng, đảm bảo làm sạch hoàn hảo đến từng sợi vải trên nhiều bề mặt. Công nghệ phun hút đã được kiểm chứng của Kärcher mang lại hiệu quả làm sạch tốt nhất: nước và chất tẩy rưa thảm Kärcher RM 519 được phun sâu vào các sợi vải dưới áp lực, sau đó được hút ngược lại cùng với bụi bẩn bong ra – lý tưởng cho gia đình, người dị ứng và nhà nuôi thú cưng. Đây là sản phẩm đa năng 3 trong 1, đồng thời hoạt động như máy hút bụi và hút nước hoàn chỉnh. Bình chứa nước sạch trong suốt dung tích 4 lít lớn, chịu được va đập và có thể tháo rời, giúp việc đổ đầy và vệ sinh dễ dàng. Nước bẩn được hút sẽ được chứa trong thùng chứa riêng. Tay cầm 3 trong 1 được thiết kế để việc mang, mở, đóng và đổ thùng chứa thuận tiện. Các phụ kiện đi kèm có thể được cất gọn trên chính thiết bị. Máy dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm.