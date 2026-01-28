Sản phẩm vượt trội hơn trong một bước làm sạch: các thành phần sản phẩm được chọn lọc với hàm lượng vật liệu nhựa tái chế²⁾ và các phụ kiện độc quyền cho kết quả làm sạch tốt nhất cùng mức độ tiện dụng cao. Máy làm sạch thảm dạng phun hút SE 4 với thiết kế tối ưu, đảm bảo sự sạch sẽ trên nhiều bề mặt vải dệt. Công nghệ phun hút đã được kiểm chứng của Kärcher mang lại kết quả làm sạch tốt nhất: nước và dung dịch làm sạch thảm Kärcher RM 519 được phun sâu vào các sợi vải dưới áp lực, sau đó được hút ngược trở lại cùng với bụi bẩn đã được làm bong – lý tưởng cho các gia đình, người bị dị ứng và các hộ gia đình có vật nuôi. Thiết bị đa chức năng 3 trong 1, cũng hoạt động như một máy hút bụi khô và ướt hoàn chỉnh. Thùng chứa nước sạch 4 lít dung tích lớn và trong suốt, có khả năng chống va đập, có thể tháo rời, giúp dễ dàng châm nước cũng như đổ nước. Tay cầm 3 trong 1 được thiết kế để giúp việc mang vác, mở, đóng và đổ thùng chứa trở nên dễ dàng. Các phụ kiện đi kèm có thể được cất giữ gọn gàng ngay trên chính thiết bị. Thiết bị dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm lâu dài.