MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG SE 4 Black GNF Edition N1
SE 4 Go!Further là phiên bản máy làm sạch thảm dạng phun hút giới hạn màu đen với 25% nhựa tái chế¹⁾ và các phụ kiện độc quyền như đầu hút nệm chuyên dụng cho lông thú cưng.
Sản phẩm vượt trội hơn trong một bước làm sạch: các thành phần sản phẩm được chọn lọc với hàm lượng vật liệu nhựa tái chế²⁾ và các phụ kiện độc quyền cho kết quả làm sạch tốt nhất cùng mức độ tiện dụng cao. Máy làm sạch thảm dạng phun hút SE 4 với thiết kế tối ưu, đảm bảo sự sạch sẽ trên nhiều bề mặt vải dệt. Công nghệ phun hút đã được kiểm chứng của Kärcher mang lại kết quả làm sạch tốt nhất: nước và dung dịch làm sạch thảm Kärcher RM 519 được phun sâu vào các sợi vải dưới áp lực, sau đó được hút ngược trở lại cùng với bụi bẩn đã được làm bong – lý tưởng cho các gia đình, người bị dị ứng và các hộ gia đình có vật nuôi. Thiết bị đa chức năng 3 trong 1, cũng hoạt động như một máy hút bụi khô và ướt hoàn chỉnh. Thùng chứa nước sạch 4 lít dung tích lớn và trong suốt, có khả năng chống va đập, có thể tháo rời, giúp dễ dàng châm nước cũng như đổ nước. Tay cầm 3 trong 1 được thiết kế để giúp việc mang vác, mở, đóng và đổ thùng chứa trở nên dễ dàng. Các phụ kiện đi kèm có thể được cất giữ gọn gàng ngay trên chính thiết bị. Thiết bị dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm lâu dài.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ Kärcher đã được kiểm chứng cho hiệu quả làm sạch tối ưuLàm sạch sâu vào sợi vải Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng với phương pháp giặt thảm phun hút hiệu quả Khô nhanh nhờ lượng nước dư thấp
Bình chứa nước sạch có thể tháo rờiBình chứa nước sạch dễ dàng tháo rời và đổ đầy mà không cần mở toàn bộ máy giặt phun hút Bình chứa bền bỉ, trong suốt, tuổi thọ cao Bình chứa nước sạch dễ dàng lắp vào thân máy
Tính năng bền vữngThiết kế với 25% nhựa tái chế¹⁾ Vỏ chai làm sạch được làm từ 100% nhựa tái chế²⁾ Bao bì được làm từ ít nhất 80% giấy tái chế.
Ống hút 2 trong 1 linh hoạt tối ưu
- Ống phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
- Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
- Tay cầm có chức năng khóa giúp phun liên tục khi vệ sinh các bề mặt vải lớn.
Máy đa năng 3 trong 1
- Đa năng, phù hợp cho nhiều nhu cầu vệ sinh: giặt thảm phun hút trên bề mặt vải hoặc hút bụi ướt và khô cho thảm, sàn cứng với phụ kiện đi kèm
Tay cầm 3 trong 1 tiện lợi
- Thiết kế tiện lợi khi mang theo, mở, đóng và đổ bụi
Phụ kiện tiện dụng cho giặt thảm, hút bụi ướt và khô
- Phụ kiện dễ dàng lắp và tháo chỉ với một cú nhấp chuột
- Đầu hút giặt thảm sàn nhà công thái học, mang lại sự thoải mái khi vệ sinh các diện tích thảm lớn
- Đa năng với nhiều phụ kiện hút bụi ướt và khô, phù hợp cho nhiều bề mặt, tương thích với nhiều phụ kiện khác
Ngăn chứa phụ kiện thiết thực
- Ngăn chứa phụ kiện gọn gàng, tiện lợi
- Ngăn chứa đồ đa năng trên thiết bị, giúp bạn dễ dàng lấy các miếng bọt biển, giẻ lau và các vật dụng nhỏ khác trong khi vệ sinh
- Móc treo dây nguồn tiện dụng giúp quấn và cất giữ dây điện dễ dàng
Thân máy cứng cáp và bình chứa nước sạch chịu va đập
- Bền bỉ.
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Bề rộng vận hành (mm)
|227
|Dung tích thùng chứa nước sạch (l)
|4
|Dung tích bình chứa nước thải (l)
|4
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Dây điện nguồn (m)
|6
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,6
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|12,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|430 x 385 x 535
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
¹⁾ Chỉ tính sản phẩm, bao gồm tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện. / ²⁾ Chai chất tẩy rửa không có nắp và nhãn.
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Ống chiết phun: 2 Unit, 0.5 m, Nhựa
- Bàn hút sàn: 227 mm
- Đầu phun hút: 88 mm
- Đầu phun hút khe
- Bàn hút sàn khô và ướt: Kẹp sử dụng cho sàn cứng và thảm
- Đầu hút khe
- Đầu hút ghế, sofa
- Đầu hút chuyên dụng cho lông thú cưng
- Bộ lọc foam
- Chất tẩy rửa: Hóa chất làm sạch thảm RM 519, 1 l
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit
- Hệ thống tiện nghi 2 trong 1 tích hợp đầu chiết phun
Thiết bị
- Cản trước chắc chắn
- Tay cầm 3 trong 1 tiện lợi
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
Khu vực ứng dụng
- Thảm
- Nội thất bọc da
- Sàn thảm
- Ghế xe hơi
- Các loại vải gia dụng, ví dụ như rèm cửa hoặc vỏ đệm
- Nệm