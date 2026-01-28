Máy giặt thảm SE 4: Sức mạnh làm sạch sâu kết hợp với thiết kế tiện dụng và đa chức năng. Máy có kiểu dáng kéo phía sau đẹp mắt, đảm bảo vệ sinh sâu đến từng sợi vải trên nhiều bề mặt vải bọc. Công nghệ phun hút đã được kiểm chứng của Kärcher mang lại hiệu quả làm sạch tốt nhất: nước và chất tẩy rửa thảm Kärcher RM 519 được phun sâu vào các sợi vải dưới áp lực, sau đó hút ngược lại cùng với chất bẩn bong ra – lý tưởng cho gia đình, người bị dị ứng và nhà nuôi thú cưng. Thiết bị đa năng 3 trong 1 này còn hoạt động như một máy hút bụi ướt và khô hoàn chỉnh. Bình chứa nước sạch trong suốt 4 lít dung tích lớn, chống va đập và có thể tháo rời, giúp việc đổ đầy và đổ rỗng dễ dàng. Nước bẩn được hút sẽ được chứa trong thùng chứa riêng. Tay cầm ba chức năng được thiết kế để việc mang, mở, đóng và đổ thùng chứa thuận tiện. Các phụ kiện đi kèm có thể được cất gọn gàng trên chính thiết bị. Máy dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm.