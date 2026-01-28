MÁY GIẶT THẢM GIA DỤNG SE 4 Plus
Máy làm sạch thảm SE 4 giúp việc vệ sinh các bề mặt thảm và vải bọc dễ dàng, làm sạch sâu đến từng sợi vải giúp cho làm sạch trở nên hoàn hảo. Thích hợp cho gia đình, người dị ứng và nhà nuôi thú cưng.
Máy giặt thảm SE 4: Sức mạnh làm sạch sâu kết hợp với thiết kế tiện dụng và đa chức năng. Máy có kiểu dáng kéo phía sau đẹp mắt, đảm bảo vệ sinh sâu đến từng sợi vải trên nhiều bề mặt vải bọc. Công nghệ phun hút đã được kiểm chứng của Kärcher mang lại hiệu quả làm sạch tốt nhất: nước và chất tẩy rửa thảm Kärcher RM 519 được phun sâu vào các sợi vải dưới áp lực, sau đó hút ngược lại cùng với chất bẩn bong ra – lý tưởng cho gia đình, người bị dị ứng và nhà nuôi thú cưng. Thiết bị đa năng 3 trong 1 này còn hoạt động như một máy hút bụi ướt và khô hoàn chỉnh. Bình chứa nước sạch trong suốt 4 lít dung tích lớn, chống va đập và có thể tháo rời, giúp việc đổ đầy và đổ rỗng dễ dàng. Nước bẩn được hút sẽ được chứa trong thùng chứa riêng. Tay cầm ba chức năng được thiết kế để việc mang, mở, đóng và đổ thùng chứa thuận tiện. Các phụ kiện đi kèm có thể được cất gọn gàng trên chính thiết bị. Máy dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ Kärcher đã được kiểm chứng cho hiệu quả làm sạch tối ưuLàm sạch sâu vào sợi vải Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng với phương pháp giặt thảm phun hút hiệu quả Khô nhanh nhờ lượng nước dư thấp
Bình chứa nước sạch có thể tháo rờiBình chứa nước sạch dễ dàng tháo rời và đổ đầy mà không cần mở toàn bộ máy giặt phun hút Bình chứa bền bỉ, trong suốt, tuổi thọ cao Bình chứa nước sạch dễ dàng lắp vào thân máy
Ống hút 2 trong 1 linh hoạt tối ưuỐng phun tích hợp giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Ống hút dài và linh hoạt cao giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn Tay cầm có chức năng khóa giúp phun liên tục khi vệ sinh các bề mặt vải lớn.
Máy đa năng 3 trong 1
- Đa năng, phù hợp cho nhiều nhu cầu vệ sinh: giặt thảm phun hút trên bề mặt vải hoặc hút bụi ướt và khô cho thảm, sàn cứng với phụ kiện đi kèm
Tay cầm 3 trong 1 tiện lợi
- Thiết kế tiện lợi khi mang theo, mở, đóng và đổ bụi
Phụ kiện tiện dụng cho giặt thảm, hút bụi ướt và khô
- Phụ kiện dễ dàng lắp và tháo chỉ với một cú nhấp chuột
- Đầu hút giặt thảm sàn nhà công thái học, mang lại sự thoải mái khi vệ sinh các diện tích thảm lớn
- Đa năng với nhiều phụ kiện hút bụi ướt và khô, phù hợp cho nhiều bề mặt, tương thích với nhiều phụ kiện khác
Ngăn chứa phụ kiện thiết thực
- Ngăn chứa phụ kiện gọn gàng, tiện lợi
- Ngăn chứa đồ đa năng trên thiết bị, giúp bạn dễ dàng lấy các miếng bọt biển, giẻ lau và các vật dụng nhỏ khác trong khi vệ sinh
- Móc treo dây nguồn tiện dụng giúp quấn và cất giữ dây điện dễ dàng
Thân máy cứng cáp và bình chứa nước sạch chịu va đập
- Bền bỉ.
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Bề rộng vận hành (mm)
|227
|Dung tích thùng chứa nước sạch (l)
|4
|Dung tích bình chứa nước thải (l)
|4
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Dây điện nguồn (m)
|6
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,6
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|12,209
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|430 x 385 x 535
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Ống chiết phun: 2 Unit, 0.5 m, Nhựa
- Bàn hút sàn: 227 mm
- Đầu phun hút: 88 mm
- Đầu phun hút khe
- Bàn hút sàn khô và ướt: Kẹp sử dụng cho sàn cứng và thảm
- Đầu hút khe
- Đầu hút ghế, sofa
- Bộ lọc foam
- Chất tẩy rửa: Hóa chất làm sạch thảm RM 519, 1 l
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit
- Hệ thống tiện nghi 2 trong 1 tích hợp đầu chiết phun
Thiết bị
- Cản trước chắc chắn
- Tay cầm 3 trong 1 tiện lợi
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
Khu vực ứng dụng
- Thảm
- Nội thất bọc da
- Sàn thảm
- Ghế xe hơi
- Các loại vải gia dụng, ví dụ như rèm cửa hoặc vỏ đệm
- Nệm