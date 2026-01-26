MÁY GIẶT THẢM/SOFA/NỆM SE 4001
Máy giặt thảm SE 4001 giúp làm sạch triệt để các bề mặt dệt. Máy giặt thảm giúp làm sạch sâu vào các sợi vải, thích hợp cho những người bị dị ứng và những hộ gia đình có vật nuôi.
Máy giặt thảm SE 4001 góp phần làm sạch sâu các sợi vải trên bề mặt dệt như thảm sàn, thảm cầu thang, thảm trang trí, nệm, ghế sofa, ghế xe hơi. Nước sạch và chất tẩy rửa được phun sâu vào bề mặt bằng áp lực và được hút ra cùng với bụi bẩn. Máy giặt thảm SE 4001 là sản phẩm hoàn hảo cho gia đình có người bị dị ứng hoặc có nuôi thú cưng. Công nghệ đầu phun cải tiến giúp thời gian làm sạch nhanh hơn đến 50%. Bình chứa nước sạch 4L, có thể tháo rời, có khả năng chống va đập và thiết kế trong suốt, dễ dàng châm thêm nước khi sử dụng. Nước bẩn sẽ được hút vào trong thùng chứa. Tay cầm 3 trong 1 giúp bạn dễ dàng mang, mở, đóng và đổ nước khỏi thùng chứa. Hộp nhựa chắc chắn và có móc treo dây điện một cách gọn gàng. Nhờ có nhiều phụ kiện đi kèm, thiết bị cũng có thể được sử dụng như một máy hút bụi đa năng.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ đầu phun từ KärcherThời gian khô nhanh hơn 50% đối với các bề mặt đã làm sạch.
Bình chứa nước sạch có thể tháo rờiDễ dàng đổ đầy và làm trống mà không cần phải mở thiết bị. Hộp đựng chống va đập và trong mờ. Bình chứa nước sạch dễ gắn vào máy.
Tay cầm 3 trong 1Dễ dàng vận chuyển, cũng như mở, đóng và đổ nước khỏi thùng chứa.
Móc dây
- Ngăn chứa cáp.
Vị trí lưu trữ phụ kiện trên thùng chứa
- Vị trí lưu trữ cho tất cả các phụ kiện.
Thùng nhựa chắc chắn và bình chứa nước sạch chống va đập
- Bền bỉ.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Lưu lượng khí (l/s)
|70
|Lực hút (mbar/kPa)
|210 / 21
|Công suất máy bơm (W)
|Tối đa 40
|Tua bin / máy bơm công suất đầu vào (W)
|Tối đa 1400 / Tối đa 40
|Bề rộng vận hành (mm)
|230
|Dung tích thùng chứa nước sạch (l)
|4
|Dung tích bình chứa nước thải (l)
|4
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng phun (l/min)
|1
|Áp lực phun (bar)
|1
|Dây điện nguồn (m)
|7,5
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|11,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|441 x 386 x 480
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
Scope of supply
- Ống chiết phun: 2 Unit, 0.5 m, Nhựa
- Bàn hút sàn: 230 mm
- Bàn hút sàn khô và ướt: kẹp
- Đầu hút khe
- Đầu hút ghế, sofa
- Bộ lọc foam
- Chất tẩy rửa: Hóa chất làm sạch thảm RM 519, 100 ml
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit
Thiết bị
- Cản trước chắc chắn
- Tay cầm 3 trong 1 tiện lợi
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn thảm
- Bọc ghế
- Nệm
- Các sản phẩm dệt
- Ghế xe hơi