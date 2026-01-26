Máy giặt thảm SE 4001 góp phần làm sạch sâu các sợi vải trên bề mặt dệt như thảm sàn, thảm cầu thang, thảm trang trí, nệm, ghế sofa, ghế xe hơi. Nước sạch và chất tẩy rửa được phun sâu vào bề mặt bằng áp lực và được hút ra cùng với bụi bẩn. Máy giặt thảm SE 4001 là sản phẩm hoàn hảo cho gia đình có người bị dị ứng hoặc có nuôi thú cưng. Công nghệ đầu phun cải tiến giúp thời gian làm sạch nhanh hơn đến 50%. Bình chứa nước sạch 4L, có thể tháo rời, có khả năng chống va đập và thiết kế trong suốt, dễ dàng châm thêm nước khi sử dụng. Nước bẩn sẽ được hút vào trong thùng chứa. Tay cầm 3 trong 1 giúp bạn dễ dàng mang, mở, đóng và đổ nước khỏi thùng chứa. Hộp nhựa chắc chắn và có móc treo dây điện một cách gọn gàng. Nhờ có nhiều phụ kiện đi kèm, thiết bị cũng có thể được sử dụng như một máy hút bụi đa năng.