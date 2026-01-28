Máy hút bụi hơi nước SV 7 là sản phẩm được kết hợp từ những ưu điểm của máy làm sạch bằng hơi nước và thế mạnh của máy hút bụi khô. Ví dụ như máy có thể hút sạch các bụi bẩn, lau sạch bằng hơi nước nóng và sau đó hút khô bề mặt, tất cả chỉ trong một bước duy nhất. Máy hút bụi hơi nước SV 7 với công nghệ hiện đại và phụ kiện tiện ích kèm theo có thể làm sạch bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà của bạn một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng mà không cần dùng đến hóa chất.