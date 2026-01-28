Máy hút bụi hơi nước SV 7
Hút bụi, làm sạch bằng hơi nước nóng và hút khô chỉ trong 1 bước duy nhất - máy hút bụi hơi nước SV 7 kết hợp nhiều chức năng và sự tiện lợi tối đa!
Máy hút bụi hơi nước SV 7 là sản phẩm được kết hợp từ những ưu điểm của máy làm sạch bằng hơi nước và thế mạnh của máy hút bụi khô. Ví dụ như máy có thể hút sạch các bụi bẩn, lau sạch bằng hơi nước nóng và sau đó hút khô bề mặt, tất cả chỉ trong một bước duy nhất. Máy hút bụi hơi nước SV 7 với công nghệ hiện đại và phụ kiện tiện ích kèm theo có thể làm sạch bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà của bạn một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng mà không cần dùng đến hóa chất.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị 3 trong 1Phun hơi nước, hút bụi và sấy khô trong cùng 1 thiết bị.
Hệ thống lọc đa tầngBộ lọc nước, bụi bẩn, bọt và HEPA (EN 1822: 1998) loại bỏ ngay cả những hạt nhỏ nhất.
Bàn lau sàn tiện lợiĐơn giản và nhanh chóng chuyển đổi ứng dụng vệ sinh trên sàn cứng và thảm.
Vận hành đơn giản
- Lực hút được điều chỉnh trên tay cầm và lượng hơi được điều chỉnh trên thân thiết bị.
4 chế độ hút
- Lực hút có thể được điều chỉnh tùy theo bề mặt và các loại bụi bẩn khác nhau.
5 chế độ phun hơi
- Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.
Chế độ phun hơi liên tục
- Khoang chứa nước có thể châm thêm nhanh chóng để quá trình làm sạch không bị gián đoạn.
Tích hợp ngăn lưu trữ dây điện
- Khoang chứa dây điện gọn gàng và tiện lợi.
Khóa an toàn
- Hệ thống khóa đảm bảo an toàn khi sử dụng
Đa dạng ứng dụng làm sạch
- Thiết bị đa năng kết hợp với đa dạng phụ kiện lý tưởng cho việc làm sạch toàn bộ ngôi nhà của bạn mà không cần dùng đến hóa chất tẩy rửa.
Thông số kỹ thuật
|Công suất motor tối đa (W)
|2200
|Bình đun hơi (l)
|0,45
|Áp suất tối đa (bar)
|Tối đa 4
|Bộ lọc nước (l)
|1,2
|Lực hút (mbar/kPa)
|210 / 21
|Chiều dài dây điện (m)
|6
|Thời gian làm nóng (min)
|5
|Dung tích bình chứa (l)
|0,5
|Công suất hơi (g/min)
|80
|Công suất gia nhiệt (W)
|1100
|Đầy tạm thời
|Dung tích hút thêm (l)
|0,6
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|9,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|15,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- Bộ lọc HEPA: Bộ lọc HEPA
- Bộ lau sàn bằng hơi nước kết hợp chức năng hút bụi: Ba chế độ khác nhau dành cho sàn cứng và thảm kèm hai ống hút hơi nước dài 0,5 m
- Đầu phun hơi nước cầm tay kết hợp chức năng hút bụi: Có thể kết hợp với đầu phun cửa sổ (lớn và nhỏ), bàn chải đính kèm hoặc vải bọc
- Đầu phun chi tiết: Có thể kết hợp với thanh nối dài và bàn chải tròn (4 màu khác nhau)
- Đầu hút nệm (nhỏ và lớn)
- Đầu hút khe, đầu hút đồ đạc nội thất
- Thiết bị khử bọt "Ngưng bọt"
- Cốc đo lường, bàn chải làm sạch, túi đựng phụ kiện
- Đầu vệ sinh cửa sổ nhỏ và lớn
- Tấm phủ Terry: 1 Unit
- Bộ bàn chải tròn
- Đầu phun cửa sổ lớn và nhỏ
- Ống hút hơi nước: 2 Unit, 0.5 m
- Vòi phun hơi nước có tay cầm
Thiết bị
- Khóa an toàn
- Van an toàn
- Điều tiết dòng hơi: Trên thiết bị (5 bước)
- Điều tiết lực hút: Trên tay cầm (4 giai đoạn)
- Hệ thống bình kép
- Ống hơi có súng phun: 1.75 m
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vòi
- Bồn rửa
- Gạch ốp tường
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Máy hút mùi
- Bếp