Máycó công suất mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và thiết kế nhỏ gọn với mức tiêu thụ chỉ 1000 W. Đây là dòng máy hút bụi khô và ướt chuyên dụng cho xưởng làm việc tại nhà, đi kèm các tùy chọn nổi bật như ống hút dài 2 m, dây cáp dài 4 m, 2 ống nhựa, đầu hút sàn Clips, đầu hút khe, ống hút nhỏ, đầu nối cho dụng cụ và chổi hút có lông mềm. Thêm vào đó, ổ cắm tích hợp trên máy cho phép kết nối trực tiếp các dụng cụ điện với máy hút bụi, giúp tự động bật/tắt máy khi dụng cụ được kích hoạt. Máy được trang bị bình chứa nhựa dung tích lớn 17 lít, túi lọc bằng vải không dệt và đầu hút sàn Clips, giúp làm sạch nhanh chóng và hiệu quả cả sàn nhà. Cả bụi mịn lẫn bụi to đều có thể được hút sạch ngay tức thì. Với các bề mặt nhạy cảm, chổi hút lông mềm giúp làm sạch dễ dàng mà không gây hư hại. Tay cầm có thể tháo rời, cho phép kết nối các đầu hút trực tiếp với ống hút, tạo sự thuận tiện khi làm việc trong không gian hẹp. Khi không thể hút bụi, chức năng thổi sẽ hỗ trợ để loại bỏ bụi bẩn một cách hiệu quả.