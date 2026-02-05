Máy hút bụi khô và ướt Karcher, WD 3 P V Workshop
Máy gồm bình chứa nhựa dung tích 17 lít, dây cáp dài 4 m, ống hút dài 2 m, ổ cắm điện tích hợp công tắc tự động bật/tắt và phụ kiện đặc biệt dành riêng cho các xưởng tại gia.
Máycó công suất mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và thiết kế nhỏ gọn với mức tiêu thụ chỉ 1000 W. Đây là dòng máy hút bụi khô và ướt chuyên dụng cho xưởng làm việc tại nhà, đi kèm các tùy chọn nổi bật như ống hút dài 2 m, dây cáp dài 4 m, 2 ống nhựa, đầu hút sàn Clips, đầu hút khe, ống hút nhỏ, đầu nối cho dụng cụ và chổi hút có lông mềm. Thêm vào đó, ổ cắm tích hợp trên máy cho phép kết nối trực tiếp các dụng cụ điện với máy hút bụi, giúp tự động bật/tắt máy khi dụng cụ được kích hoạt. Máy được trang bị bình chứa nhựa dung tích lớn 17 lít, túi lọc bằng vải không dệt và đầu hút sàn Clips, giúp làm sạch nhanh chóng và hiệu quả cả sàn nhà. Cả bụi mịn lẫn bụi to đều có thể được hút sạch ngay tức thì. Với các bề mặt nhạy cảm, chổi hút lông mềm giúp làm sạch dễ dàng mà không gây hư hại. Tay cầm có thể tháo rời, cho phép kết nối các đầu hút trực tiếp với ống hút, tạo sự thuận tiện khi làm việc trong không gian hẹp. Khi không thể hút bụi, chức năng thổi sẽ hỗ trợ để loại bỏ bụi bẩn một cách hiệu quả.
Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện đặc biệt để vệ sinh bàn làm việcHút bụi bàn làm việc nhanh chóng và triệt để bằng chổi hút có lông mềm. Nhẹ nhàng trên bề mặt, thích hợp cho các khu vực nhạy cảm.
Ổ cắm điện với công tắc tự động bật/tắt khi sử dụng cùng dụng cụ điệnBụi bẩn từ quá trình bào, cưa hoặc mài được hút ngay lập tức. Máy hút bụi tự động bật và tắt thông qua dụng cụ điện.
Lọc bụi dạng trụHút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung.
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi
- Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác.
- Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị.
- Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Khu vực lưu trữ
- Để cất giữ an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Chức năng thổi tiện lợi
- Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất
- Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, ngay cả ở trên sỏi.
- Làm sạch nhẹ nhàng cho các bề mặt nhạy cảm hoặc các vật dụng tinh xảo.
Túi lọc bụi lông cừu
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Tay cầm có thể tháo rời
- Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút
- Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Công suất định mức của ổ cắm tích hợp (W)
|Tối thiểu 100 - Tối đa 2100
|Lực hút (W)
|230
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 230
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 45
|Dung tích thùng chứa (l)
|17
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Thùng chứa Vàng Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|4
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|74
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,858
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|7
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Ống hút linh hoạt: 1 m, 35 mm
- Bộ chuyển đổi để kết nối các dụng cụ điện
- Bàn chải hút với lông chải mềm
- Lọc bụi dạng trụ: 1 Unit, Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Ổ cắm điện có công tắc bật tắt tự động
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Tay cầm thu gọn
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Workshop
- Sân hiên
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả