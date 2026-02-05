Máy hút bụi khô và ướt KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
Phiên bản máy hút bụi khô và ướt giới hạn KWD 3 S V-17/4/20 với các phụ kiện đặc biệt để đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập công ty. Sản phẩm gây ấn tượng với lực hút mạnh mẽ, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
Phiên bản kỷ niệm KWD 3 S V-17/4/20 là phiên bản giới hạn với tông màu đặc biệt đi kèm với các phụ kiện đặc biệt nhằm đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập công ty. Phiên bản giới hạn với gam màu đen chủ đạo giúp máy hút bụi khô và ướt có thiết kế bắt mắt và đi kèm với đầu hút dành cho ô tô và bốn túi lọc bằng vải nỉ. Với mức tiêu thụ điện năng là 1000 Watt, máy hút bụi kết hợp lực hút mạnh với hiệu suất năng lượng cao. Sự kết hợp chính xác của thiết bị, ống hút và bàn hút sàn đảm bảo kết quả làm sạch vượt trội cho bụi bẩn khô, ướt, thô và kể cả bụi mịn. Thiết kế nhỏ gọn, thùng chứa bằng thép không gỉ lên đến 17 lít, dây cáp dài 4 mét và ống hút dài 2 mét làm cho nó trở thành một thiết bị thực sự linh hoạt. Chức năng thổi giúp bạn không phải vất vả làm sạch những khu vực khó tiếp cận. Sau khi làm sạch khu vực bám bẩn, ống, dụng cụ và các bộ phận nhỏ có thể được treo lại trên đầu thiết bị và cáp được cất gọn trên móc cáp. Các ống và bàn hút sàn cũng có thể được gắn vào thanh cản trên máy. Tay cầm có hình dạng công thái học, có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện vào ống hút. Nhờ hệ thống khóa "Pull & Push" thông minh, việc mở và đóng nắp máy trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
Tính năng và ưu điểm
Lọc bụi dạng trụHút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung.
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợiTiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bịỐng hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Bàn hút làm sạch nội thất xe hơi
- Ống hút tiện lợi giúp loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt vải nội thất xe một cách hiệu quả.
Túi lọc bụi lông cừu
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội.
Khu vực lưu trữ
- Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Chức năng thổi tiện lợi
- Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất
- Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, ngay cả ở trên sỏi.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Hệ thống khóa ‘‘Kéo & Đẩy“
- Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đóng và mở thùng
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Lực hút (W)
|230
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 230
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 45
|Dung tích thùng chứa (l)
|17
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Đen Thùng chứa Thép không gỉ Đế máy Đen
|Dây điện nguồn (m)
|4
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|74
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,827
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|7,175
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Đầu hút bụi xe hơi
- Lọc bụi dạng trụ: Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 4 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Tay cầm thu gọn
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Khu vực ứng dụng
- Sân hiên
- Nội thất xe hơi
- Garage
- Workshop
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Khu vực sảnh
- Phòng riêng