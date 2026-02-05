Phiên bản kỷ niệm KWD 3 S V-17/4/20 là phiên bản giới hạn với tông màu đặc biệt đi kèm với các phụ kiện đặc biệt nhằm đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập công ty. Phiên bản giới hạn với gam màu đen chủ đạo giúp máy hút bụi khô và ướt có thiết kế bắt mắt và đi kèm với đầu hút dành cho ô tô và bốn túi lọc bằng vải nỉ. Với mức tiêu thụ điện năng là 1000 Watt, máy hút bụi kết hợp lực hút mạnh với hiệu suất năng lượng cao. Sự kết hợp chính xác của thiết bị, ống hút và bàn hút sàn đảm bảo kết quả làm sạch vượt trội cho bụi bẩn khô, ướt, thô và kể cả bụi mịn. Thiết kế nhỏ gọn, thùng chứa bằng thép không gỉ lên đến 17 lít, dây cáp dài 4 mét và ống hút dài 2 mét làm cho nó trở thành một thiết bị thực sự linh hoạt. Chức năng thổi giúp bạn không phải vất vả làm sạch những khu vực khó tiếp cận. Sau khi làm sạch khu vực bám bẩn, ống, dụng cụ và các bộ phận nhỏ có thể được treo lại trên đầu thiết bị và cáp được cất gọn trên móc cáp. Các ống và bàn hút sàn cũng có thể được gắn vào thanh cản trên máy. Tay cầm có hình dạng công thái học, có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện vào ống hút. Nhờ hệ thống khóa "Pull & Push" thông minh, việc mở và đóng nắp máy trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.