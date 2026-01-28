Máy hút bụi khô và ướt WD 2 Plus V
Máy hút bụi khô và ướt WD 2 Plus V-12/4/18 / C với chức năng thổi gió, có bình chứa bụi dung tích 12L và ống hút dài 1,8 m.
WD 2 Plus V gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, siêu mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng - với mức tiêu thụ điện chỉ 1000 W. Thiết bị có bình chứa bụi dung tích 12 lít bằng nhựa chắc chắn và chống va đập, dây điện dài 4 mét, ống hút dài 1,8 mét với tay cầm thẳng, bàn hút sàn Clips và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc bụi cho phép hút bụi bẩn khô và ướt mà không cần thay bộ lọc và có thể dễ dàng lắp đặt bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ. Máy cũng có chức năng thổi bụi, có thể được sử dụng ở những nơi khó hút bụi. Vị trí lưu trữ trên đầu máy được sử dụng để lưu trữ an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ. Các ống hút và bàn phun sàn cũng có thể được lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện ở đế máy. Sản xuất tại Romania.
Tính năng và ưu điểm
Lọc bụi dạng trụHút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung.
Nơi chứa phụ kiệnTiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Lưu trữ thiết bị nhỏ gọn.
Chức năng thổi tiện lợiChức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất Loại bỏ bụi bẩn dễ dàng
Túi lọc bụi lông cừu
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao.
Khu vực lưu trữ
- Để bảo quản an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ như vít hoặc đinh.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Lưu trữ tay cầm nhanh chóng trên đầu máy trong lúc công việc làm sạch bị gián đoạn
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Hệ thống khóa ‘‘Kéo & Đẩy“
- Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đóng và mở thùng
Tay cầm dễ sử dụng.
- Dễ dàng vận chuyển
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Lực hút (W)
|220
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 220
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 43
|Dung tích thùng chứa (l)
|12
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Thùng chứa Vàng Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|4
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|74
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,252
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,139
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 1.8 m
- Loại ống hút bụi: với tay cầm thẳng
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Lọc bụi dạng trụ: Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Tay cầm thu gọn
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sân hiên
- Nội thất xe hơi
- Garage
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Khu vực sảnh
- Phòng riêng