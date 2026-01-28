WD 2 Plus V gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, siêu mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng - với mức tiêu thụ điện chỉ 1000 W. Thiết bị có bình chứa bụi dung tích 12 lít bằng nhựa chắc chắn và chống va đập, dây điện dài 4 mét, ống hút dài 1,8 mét với tay cầm thẳng, bàn hút sàn Clips và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc bụi cho phép hút bụi bẩn khô và ướt mà không cần thay bộ lọc và có thể dễ dàng lắp đặt bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ. Máy cũng có chức năng thổi bụi, có thể được sử dụng ở những nơi khó hút bụi. Vị trí lưu trữ trên đầu máy được sử dụng để lưu trữ an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ. Các ống hút và bàn phun sàn cũng có thể được lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện ở đế máy. Sản xuất tại Romania.