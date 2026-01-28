WD 3 S mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ điện năng chỉ 1000 W. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn Clips được kết hợp hoàn hảo - cho kết quả làm sạch tốt nhất với bụi bẩn khô và ướt, mịn hoặc thô. Máy hút bụi khô và ướt gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn và bình chứa bụi bằng thép dung tích 17L chắc chắn, ống hút dài 2m và túi lọc lông cừu. Chức năng thổi gió rất hữu ích để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Đầu hút được lưu trữ trên đầu máy, do đó tiết kiệm không gian. Hệ thống khóa "Pull & Push" cho phép đóng và mở thùng chứa đơn giản. Tay cầm của máy hút bụi có thể tháo rời và kết nối trực tiếp phụ kiện với ống hút. Sản xuất tại Romania.