Máy hút bụi khô và ướt WD 3 S Premium
WD 3 S vừa mạnh mẽ vừa hiệu quả với bình chứa bụi bằng thép 17L, bộ lọc bụi, ống hút dài 2m và vị trí lưu trữ nhỏ gọn.
WD 3 S mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ điện năng chỉ 1000 W. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn Clips được kết hợp hoàn hảo - cho kết quả làm sạch tốt nhất với bụi bẩn khô và ướt, mịn hoặc thô. Máy hút bụi khô và ướt gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn và bình chứa bụi bằng thép dung tích 17L chắc chắn, ống hút dài 2m và túi lọc lông cừu. Chức năng thổi gió rất hữu ích để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Đầu hút được lưu trữ trên đầu máy, do đó tiết kiệm không gian. Hệ thống khóa "Pull & Push" cho phép đóng và mở thùng chứa đơn giản. Tay cầm của máy hút bụi có thể tháo rời và kết nối trực tiếp phụ kiện với ống hút. Sản xuất tại Romania.
Tính năng và ưu điểm
Lọc bụi dạng trụHút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung.
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợiTiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bịỐng hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Khu vực lưu trữ
- Để cất giữ an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Chức năng thổi tiện lợi
- Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất
- Loại bỏ bụi bẩn dễ dàng
Túi lọc bụi lông cừu
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Hệ thống khóa ‘‘Kéo & Đẩy“
- Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đóng và mở thùng
Tay cầm dễ sử dụng.
- Dễ dàng vận chuyển
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Lực hút (W)
|230
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 230
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 45
|Dung tích thùng chứa (l)
|17
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Thùng chứa Thép không gỉ Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|4
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|74
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,827
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,875
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Lọc bụi dạng trụ: Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Tay cầm thu gọn
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sân hiên
- Nội thất xe hơi
- Garage
- Workshop
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Khu vực sảnh
- Phòng riêng