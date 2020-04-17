Máy hút bụi khô & ướt WD 3 V-17/4/20 mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với công suất đầu vào định mức chỉ 1.000 watt. Thiết bị, ống hút và đầu hút sàn được phối hợp tối ưu để mang lại kết quả làm sạch tuyệt vời trong trường hợp bụi bẩn khô, ướt, mịn hoặc thô. Máy hút bụi khô và ướt gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn và hộp đựng bằng nhựa 17 lít chắc chắn, cáp dài 4 m, ống hút dài 2 m và túi lọc bằng vải nỉ. Bộ lọc hộp mực một mảnh có nghĩa là có thể hút cả bụi bẩn ướt và khô mà không cần phải thay bộ lọc. Chức năng thổi rất hữu ích để vệ sinh những khu vực khó tiếp cận. Ống có thể được cất gọn gàng để tiết kiệm không gian bằng cách treo trên đầu thiết bị. Cáp có thể được cất trên móc cáp, ống và vòi phun sàn trên cản. Hệ thống khóa Kéo & Đẩy giúp dễ dàng mở và đóng hộp đựng. Tay cầm của máy hút bụi có thể tháo rời và các phụ kiện có thể được gắn trực tiếp vào ống hút. Một điều thông minh nữa là: các công cụ và bộ phận nhỏ có thể được cất trên bề mặt trên đầu thiết bị. Tay cầm được thiết kế theo công thái học giúp bạn cầm nắm thoải mái.