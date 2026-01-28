Máy hút bụi khô và ướt WD 3 V Car
Máy hút bụi khô và ướt WD 3 V Car được sản xuất để làm sạch nội thất xe với bình chứa bụi dung tích 17L, ống hút 2m và các đầu hút đặc biệt.
Máy hút bụi khô và ướt WD 3 V Car siêu mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và nhỏ gọn - chỉ với công suất tiêu thụ điện năng 1000 W. Máy gây ấn tượng với đầu hút xe hơi, đầu hút khe hở cực dài và bàn chải hút với lông mềm và cứng. Nhờ bàn chải và đầu hút đặc biệt, mọi khu vực bên trong xe đều có thể được làm sạch triệt để mà không gặp khó khăn, cho dù là các bề mặt nhạy cảm như bảng điều khiển, các khu vực bị ô nhiễm nặng như chỗ để chân, các khu vực rộng lớn như trong cốp xe hoặc không gian hẹp giữa các ghế. Tay cầm có thể tháo rời cho phép kết nối trực tiếp đầu hút với ống hút, do đó giúp làm sạch dễ dàng trong không gian hạn chế. Bình chứa bụi bằng nhựa 17L chắc chắn và chống va đập, ống hút dài 2m với tay cầm có thể tháo rời, bàn hút sàn Clips, đầu hút khe hở, bộ lọc bụi và túi lọc lông cừu. Các tính năng khác: vị trí lưu trữ trên đầu máy, chức năng thổi gió tiện lợi, hệ thống khóa "Pull & Push" để đóng và mở thùng chứa đơn giản. Sản xuất tại Romania.
Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện đặc biệt dùng để làm vệ sinh nội thất xe hơiCho hiệu quả làm sạch tốt nhất trên các bề mặt nhạy cảm, các bề mặt rộng lớn và trong các kẽ hở hẹp Cho việc làm sạch tối ưu các loại bụi đất thô và cứng đầu
Tay cầm có thể tháo rờiCho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất
Lọc bụi dạng trụHút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung.
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi
- Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác.
- Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị.
- Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Khu vực lưu trữ
- Để bảo quản an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ như vít hoặc đinh.
Chức năng thổi tiện lợi
- Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất
- Loại bỏ bụi bẩn dễ dàng
Túi lọc bụi lông cừu
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Lực hút (W)
|230
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 230
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 45
|Dung tích thùng chứa (l)
|17
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Thùng chứa Vàng Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|6
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|74
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,649
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|7,1
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Đầu hút khe dài (350 mm)
- Đầu hút bụi xe hơi
- Bàn chải hút với lông chải mềm
- Bàn chải hút với lông chải cứng
- Lọc bụi dạng trụ: Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Tay cầm thu gọn
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Đế cọc
- Ghế xe hơi
- Ghế sau
- Chỗ để chân
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
- Bảng điều khiển xe hơi
- Trung tâm điều khiển
- Sân hiên
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả