Máy hút bụi khô và ướt WD 3 V Car siêu mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và nhỏ gọn - chỉ với công suất tiêu thụ điện năng 1000 W. Máy gây ấn tượng với đầu hút xe hơi, đầu hút khe hở cực dài và bàn chải hút với lông mềm và cứng. Nhờ bàn chải và đầu hút đặc biệt, mọi khu vực bên trong xe đều có thể được làm sạch triệt để mà không gặp khó khăn, cho dù là các bề mặt nhạy cảm như bảng điều khiển, các khu vực bị ô nhiễm nặng như chỗ để chân, các khu vực rộng lớn như trong cốp xe hoặc không gian hẹp giữa các ghế. Tay cầm có thể tháo rời cho phép kết nối trực tiếp đầu hút với ống hút, do đó giúp làm sạch dễ dàng trong không gian hạn chế. Bình chứa bụi bằng nhựa 17L chắc chắn và chống va đập, ống hút dài 2m với tay cầm có thể tháo rời, bàn hút sàn Clips, đầu hút khe hở, bộ lọc bụi và túi lọc lông cừu. Các tính năng khác: vị trí lưu trữ trên đầu máy, chức năng thổi gió tiện lợi, hệ thống khóa "Pull & Push" để đóng và mở thùng chứa đơn giản. Sản xuất tại Romania.