Máy hút bụi khô và ướt WD 4 S
Máy hút bụi khô và ướt mạnh mẽ với thùng chứa 20L làm từ chất liệu thép không gỉ. Phụ kiện gồm bộ lọc phẳng, dây điện dài 5m và ống hút dài 2,2m. Máy còn đi kèm chức năng thổi.
Hoạt động siêu bền bỉ và tiết kiệm năng lượng với công suất 1000 W chuẩn Châu Âu: Máy hút bụi khô và ướt WD 4 S đi kèm theo các phụ kiện như ống hút và đầu hút sàn được kết hợp tối ưu để có kết quả làm sạch tốt nhất. Các loại bụi bẩn ướt, khô, bụi mịn hoặc thô được loại bỏ liên tục mà không cần thay bộ lọc. Thiết bị đi kèm với thùng chứa lớn lên đến 20L làm bằng chất liệu thép không gỉ chắc chắn và chống va đập, dây điện dài 5 mét, ống hút dài lên đến 2,2 mét, đầu hút sàn, bộ lọc phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Với công nghệ được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô và ướt có thể được tháo ra dễ dàng và nhanh chóng trong vài giây để vệ sinh kỹ lưỡng mà không tiếp xúc với bất kỳ bụi bẩn nào. Đi kèm với chức năng thổi hiệu quả cho những trường hợp chất bẩn nằm trong những khe hẹp khó tiếp cận hoặc thổi lá. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn trực tiếp các phụ kiện vào ống hút. Ống hút có thể được cất gọn trên đầu thiết bị. Các ống và đầu hút sàn cũng được lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện trên thân máy. Với thiết kế thông minh giúp dễ dàng mở và đóng hộp chứa, cũng như tay cầm có thiết kế công thái học tiện dụng giúp di chuyển máy một cách thuận tiện.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ thay bộ lọc độc quyềnNhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bịỐng hút bụi có thể được cất giữ một cách gọn gàng bằng cách treo nó vào đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợiTiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Túi lọc bụi làm bằng lông cừu với thiết kế khóa miệng túi tiện dụng
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao.
Chức năng thổi tiện lợi
- Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất
- Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, ngay cả ở trên sỏi.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy
Khu vực lưu trữ
- Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Tay cầm có thể tháo rời
- Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút
- Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1100
|Lực hút (W)
|240
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 240
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 55
|Dung tích thùng chứa (l)
|20
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Thùng chứa Thép không gỉ Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,2
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Bộ lọc xếp ly.: 1 Unit, Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sân hiên
- Nội thất xe hơi
- Garage
- Workshop
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Khu vực sảnh
- Phòng riêng