Hoạt động siêu bền bỉ và tiết kiệm năng lượng với công suất 1000 W chuẩn Châu Âu: Máy hút bụi khô và ướt WD 4 S đi kèm theo các phụ kiện như ống hút và đầu hút sàn được kết hợp tối ưu để có kết quả làm sạch tốt nhất. Các loại bụi bẩn ướt, khô, bụi mịn hoặc thô được loại bỏ liên tục mà không cần thay bộ lọc. Thiết bị đi kèm với thùng chứa lớn lên đến 20L làm bằng chất liệu thép không gỉ chắc chắn và chống va đập, dây điện dài 5 mét, ống hút dài lên đến 2,2 mét, đầu hút sàn, bộ lọc phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Với công nghệ được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô và ướt có thể được tháo ra dễ dàng và nhanh chóng trong vài giây để vệ sinh kỹ lưỡng mà không tiếp xúc với bất kỳ bụi bẩn nào. Đi kèm với chức năng thổi hiệu quả cho những trường hợp chất bẩn nằm trong những khe hẹp khó tiếp cận hoặc thổi lá. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn trực tiếp các phụ kiện vào ống hút. Ống hút có thể được cất gọn trên đầu thiết bị. Các ống và đầu hút sàn cũng được lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện trên thân máy. Với thiết kế thông minh giúp dễ dàng mở và đóng hộp chứa, cũng như tay cầm có thiết kế công thái học tiện dụng giúp di chuyển máy một cách thuận tiện.