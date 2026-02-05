Siêu mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với công suất 1.100 W: thân máy, ống hút và đầu hút sàn kẹp của máy hút bụi khô và ướt WD 4 P S Go!Further được phối hợp tối ưu để mang lại kết quả làm sạch tốt nhất. Bụi bẩn ướt, khô, mịn hoặc thô được loại bỏ liên tục mà không cần phải thay bộ lọc. Thiết bị được trang bị thùng chứa bằng thép không gỉ 20 lít bền bỉ và chống va đập, cáp nguồn 5 mét, ống hút 2,2 mét, đầu hút sàn, bộ lọc xếp li phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Nhờ công nghệ được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô và ướt có thể được tháo ra dễ dàng, nhanh chóng chỉ trong vài giây để vệ sinh kỹ lưỡng – mà không tiếp xúc với bất kỳ bụi bẩn nào. Ở những nơi không thể hút bụi, chức năng thổi sẽ hỗ trợ. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện trực tiếp vào ống hút. Ống hút có thể được cất giữ gọn gàng trên đầu máy. Các ống hút và đầu hút sàn cũng được gài nhanh chóng và thuận tiện trên thân máy. Các ưu điểm khác bao gồm hệ thống khóa "Pull & Push" giúp mở và đóng thùng chứa dễ dàng, cũng như tay cầm vận chuyển được thiết kế công thái học để di chuyển máy hút bụi một cách thuận tiện.