Máy hút bụi khô và ướt WD 4 S Go!Further
Máy hút bụi khô và ướt siêu mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng với thùng chứa bằng thép không gỉ 20l, bộ lọc xếp phẳng tiện lợi, cáp nguồn 5m, ống hút 2,2m cùng chức năng thổi tiện lợi.
Siêu mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với công suất 1.100 W: thân máy, ống hút và đầu hút sàn kẹp của máy hút bụi khô và ướt WD 4 P S Go!Further được phối hợp tối ưu để mang lại kết quả làm sạch tốt nhất. Bụi bẩn ướt, khô, mịn hoặc thô được loại bỏ liên tục mà không cần phải thay bộ lọc. Thiết bị được trang bị thùng chứa bằng thép không gỉ 20 lít bền bỉ và chống va đập, cáp nguồn 5 mét, ống hút 2,2 mét, đầu hút sàn, bộ lọc xếp li phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Nhờ công nghệ được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô và ướt có thể được tháo ra dễ dàng, nhanh chóng chỉ trong vài giây để vệ sinh kỹ lưỡng – mà không tiếp xúc với bất kỳ bụi bẩn nào. Ở những nơi không thể hút bụi, chức năng thổi sẽ hỗ trợ. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện trực tiếp vào ống hút. Ống hút có thể được cất giữ gọn gàng trên đầu máy. Các ống hút và đầu hút sàn cũng được gài nhanh chóng và thuận tiện trên thân máy. Các ưu điểm khác bao gồm hệ thống khóa "Pull & Push" giúp mở và đóng thùng chứa dễ dàng, cũng như tay cầm vận chuyển được thiết kế công thái học để di chuyển máy hút bụi một cách thuận tiện.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ thay bộ lọc độc quyềnNhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợiTiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Tính năng bền vữngThiết kế bao bì với 35% nhựa tái chế¹⁾ Bao bì được làm từ ít nhất 80% giấy tái chế. Bao bì có chứa túi nhựa được làm từ từ tối thiểu 50% vật liệu tái chế²⁾
Chức năng thổi tiện lợi
- Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất
- Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, ngay cả ở trên sỏi.
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Ống hút bụi có thể được cất giữ một cách gọn gàng bằng cách treo nó vào đầu thiết bị.
- Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Túi lọc bụi làm bằng lông cừu với thiết kế khóa miệng túi tiện dụng
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy
Khu vực lưu trữ
- Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1100
|Lực hút (W)
|240
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 240
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 55
|Dung tích thùng chứa (l)
|20
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Đen Thùng chứa Thép không gỉ Đế máy Đen
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,2
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10,461
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Chỉ tính sản phẩm, bao gồm tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện. / ²⁾ Dùng cho bao bì bên trong hộp.
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Đầu hút bụi xe hơi
- Bàn chải hút với lông chải mềm
- Bàn chải hút với lông chải cứng
- Bộ lọc xếp ly.: 1 Unit, Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Khu vực ứng dụng
- Sân hiên
- Nội thất xe hơi
- Garage
- Workshop
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Khu vực sảnh
- Phòng riêng