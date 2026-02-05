Máy hút bụi khô và ướt WD 4 S V Car␍
Máy hút bụi khô và ướt ô tô WD 4 S V Car mạnh mẽ là chiếc máy hút bụi ô tô lý tưởng. Máy được trang bị đầu hút để làm sạch nội thất ô tô, thùng chứa bằng thép không gỉ 20 lít và dây điện dài 6 mét.
Máy hút bụi khô và ướt ô tô WD 4 S V Car mạnh mẽ là chiếc máy hút bụi ô tô lý tưởng, với lực hút tuyệt vời nhưng mức tiêu thụ điện chỉ 1000 watt. Máy được trang bị kèm các phụ kiện đặc biệt, đây là thiết bị lý tưởng để làm sạch nội thất ô tô một cách hoàn hảo. Bất kỳ bộ phận nào của nội thất xe đều có thể được làm sạch hoàn toàn nhờ các đầu hút đặc biệt, cho dù là các bề mặt mỏng manh như bảng điều khiển ô tô, các khu vực dễ bị nhiễm bẩn như chỗ để chân, các khu vực rộng như cốp xe hoặc các khoảng trống hẹp giữa các ghế... Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn trực tiếp các đầu hút khác nhau vào ống hút, đảm bảo việc làm sạch diễn ra dễ dàng ngay cả trong không gian hẹp. Máy hút bụi có thùng chứa bằng thép không gỉ 20 lít chắc chắn, dây điện dài 6 mét, ống hút dài 2,2 mét, đầu hút sàn, bộ lọc xếp li phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc xếp li phẳng đặc biệt thích hợp cho việc hút bụi khô và ướt liên tục mà không cần phải thay bộ lọc. Nhờ công nghệ thay bộ lọc độc quyền, đã được cấp bằng sáng chế, bộ lọc xếp li phẳng có thể được thay thế chỉ trong vài giây đồng thời tránh mọi tiếp xúc với bụi bẩn.
Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện đặc biệt dùng để làm vệ sinh nội thất xe hơiCho hiệu quả làm sạch tốt nhất trên các bề mặt nhạy cảm, các bề mặt rộng lớn và trong các kẽ hở hẹp Cho việc làm sạch tối ưu các loại bụi đất thô và cứng đầu
Tay cầm có thể tháo rờiCho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất
Công nghệ thay bộ lọc độc quyềnNhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút khô và ướt mà không cần tháo hoặc thay thế bộ lọc.
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị.
- Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi
- Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác.
- Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Túi lọc bụi lông cừu
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy
Khu vực lưu trữ
- Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1000
|Lực hút (W)
|240
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 240
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 55
|Dung tích thùng chứa (l)
|20
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Thùng chứa Thép không gỉ Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|6
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|74
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,213
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Đầu hút khe dài (350 mm)
- Đầu hút bụi xe hơi
- Bàn chải hút với lông chải mềm
- Bàn chải hút với lông chải cứng
- Bộ lọc xếp ly.: 1 Unit, Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Đế cọc
- Ghế xe hơi
- Ghế sau
- Chỗ để chân
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
- Bảng điều khiển xe hơi
- Trung tâm điều khiển
- Sân hiên
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả