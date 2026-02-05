Máy hút bụi khô và ướt ô tô WD 4 S V Car mạnh mẽ là chiếc máy hút bụi ô tô lý tưởng, với lực hút tuyệt vời nhưng mức tiêu thụ điện chỉ 1000 watt. Máy được trang bị kèm các phụ kiện đặc biệt, đây là thiết bị lý tưởng để làm sạch nội thất ô tô một cách hoàn hảo. Bất kỳ bộ phận nào của nội thất xe đều có thể được làm sạch hoàn toàn nhờ các đầu hút đặc biệt, cho dù là các bề mặt mỏng manh như bảng điều khiển ô tô, các khu vực dễ bị nhiễm bẩn như chỗ để chân, các khu vực rộng như cốp xe hoặc các khoảng trống hẹp giữa các ghế... Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn trực tiếp các đầu hút khác nhau vào ống hút, đảm bảo việc làm sạch diễn ra dễ dàng ngay cả trong không gian hẹp. Máy hút bụi có thùng chứa bằng thép không gỉ 20 lít chắc chắn, dây điện dài 6 mét, ống hút dài 2,2 mét, đầu hút sàn, bộ lọc xếp li phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc xếp li phẳng đặc biệt thích hợp cho việc hút bụi khô và ướt liên tục mà không cần phải thay bộ lọc. Nhờ công nghệ thay bộ lọc độc quyền, đã được cấp bằng sáng chế, bộ lọc xếp li phẳng có thể được thay thế chỉ trong vài giây đồng thời tránh mọi tiếp xúc với bụi bẩn.