Siêu mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với công suất 1000 W: Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn của máy hút bụi khô/ướt WD 4 V-20/5/22 được phối hợp tối ưu để mang lại kết quả làm sạch tốt nhất. Bụi bẩn ướt, khô, mịn hoặc thô được loại bỏ liên tục mà không cần thay bộ lọc. Thùng chứa của thiết bị bằng nhựa 20 lít chắc chắn và chống va đập, dây điện dài 5 mét, ống hút dài 2,2 mét, bàn hút sàn, bộ lọc phẳng và túi lọc bằng vải lông cừu. Nhờ công nghệ được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô/ướt có thể được tháo ra dễ dàng và nhanh chóng trong vài giây để làm sạch - mà không tiếp xúc với bất kỳ bụi bẩn nào. Chức năng thổi bổ sung sẽ giúp ích ở những khu vực không thể sử dụng chức năng hút bụi. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện trực tiếp vào ống hút. Ống hút bụi cũng có thể được luu ư trữ gọn gàng trên đầu thiết bị. Các ống nối dài và bàn hút sàn cũng có thể được lưu giữ nhanh chóng và thuận tiện trên máy. Những ưu điểm khác bao gồm hệ thống khóa "Pull & Push" giúp mở và đóng thùng chứa dễ dàng, cũng như tay cầm có hình dạng tiện dụng để vận chuyển máy hút bụi một cách thuận tiện.