Máy hút bụi khô và ướt WD 4 V-20/5/22
Máy hút bụi ướt và khô siêu mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với thùng chứa 20 lít, chất liệu nhựa cứng cáp, dây điện dài 5 m và ống hút dài 2,2 m. Đa năng hơn với chức năng thổi đi kèm.
Siêu mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với công suất 1000 W: Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn của máy hút bụi khô/ướt WD 4 V-20/5/22 được phối hợp tối ưu để mang lại kết quả làm sạch tốt nhất. Bụi bẩn ướt, khô, mịn hoặc thô được loại bỏ liên tục mà không cần thay bộ lọc. Thùng chứa của thiết bị bằng nhựa 20 lít chắc chắn và chống va đập, dây điện dài 5 mét, ống hút dài 2,2 mét, bàn hút sàn, bộ lọc phẳng và túi lọc bằng vải lông cừu. Nhờ công nghệ được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô/ướt có thể được tháo ra dễ dàng và nhanh chóng trong vài giây để làm sạch - mà không tiếp xúc với bất kỳ bụi bẩn nào. Chức năng thổi bổ sung sẽ giúp ích ở những khu vực không thể sử dụng chức năng hút bụi. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn các phụ kiện trực tiếp vào ống hút. Ống hút bụi cũng có thể được luu ư trữ gọn gàng trên đầu thiết bị. Các ống nối dài và bàn hút sàn cũng có thể được lưu giữ nhanh chóng và thuận tiện trên máy. Những ưu điểm khác bao gồm hệ thống khóa "Pull & Push" giúp mở và đóng thùng chứa dễ dàng, cũng như tay cầm có hình dạng tiện dụng để vận chuyển máy hút bụi một cách thuận tiện.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ thay bộ lọc độc quyềnNhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bịỐng hút bụi có thể được cất giữ một cách gọn gàng bằng cách treo nó vào đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợiTiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp.
Túi lọc bụi làm bằng lông cừu với thiết kế khóa miệng túi tiện dụng
- Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt.
- Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao.
Chức năng thổi tiện lợi
- Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất
- Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, ngay cả ở trên sỏi.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy
Khu vực lưu trữ
- Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Vị trí lưu trữ trên đầu máy
- Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch.
Tay cầm có thể tháo rời
- Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút
- Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1100
|Lực hút (W)
|240
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 240
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 55
|Dung tích thùng chứa (l)
|20
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Thùng chứa Vàng Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|6,84
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10,125
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm có thể tháo rời
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Bộ lọc xếp ly.: 1 Unit, Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 4 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sân hiên
- Nội thất xe hơi
- Garage
- Workshop
- Hầm
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Khu vực sảnh
- Phòng riêng