Với mức tiêu thụ điện năng là 1100 Watt, máy hút bụi khô và ướt WD 5 S V-25/5/22 sẽ cho kết quả làm sạch tối ưu trên bụi bẩn khô, ướt, mịn hoặc thô. Thiết bị đi kèm với một thùng chứa bằng thép không gỉ 25 lít chắc chắn, dây nguồn dài 5 mét, ống hút dài 2,2 mét có tay cầm có thể tháo rời, được bảo vệ chống tĩnh điện, đầu hút sàn có thể chuyển đổi, bộ lọc phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc phẳng phù hợp để hút bụi khô và ướt liên tục mà không cần phải thay đổi bộ lọc. Nhờ công nghệ tháo bộ lọc độc quyền, bộ lọc phẳng có thể được tháo ra trong vài giây và người dùng sẽ không tiếp xúc với bụi bẩn. Ngoài ra, còn có thể sử dụng chế độ làm sạch bộ lọc bán tự động để làm sạch bộ lọc hiệu quả và duy trì lực hút liên tục. Tay cầm có thể tháo rời cho phép kết nối với các phụ kiện khác trực tiếp vào ống hút. Ống hút có thể được cố định ở đầu thiết bị để tiết kiệm không gian lưu trữ. Vị trí lưu trữ phụ kiện trên thân đế máy cho phép các phụ kiện có thể được cất giữ nhanh chóng và thuận tiện khi không sử dụng.