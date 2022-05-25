Máy hút bụi khô và ướt WD 5 S V-25/5/22
Hiệu suất toàn diện: WD 5 S V-25/5/22 – với thùng chứa bằng thép không gỉ 25 lít, dây điện dài 5 mét và ống hút dài 2,2 mét – khả năng hút bụi xuất sắc, duy trì hiệu quả năng lượng mức cao.
Với mức tiêu thụ điện năng là 1100 Watt, máy hút bụi khô và ướt WD 5 S V-25/5/22 sẽ cho kết quả làm sạch tối ưu trên bụi bẩn khô, ướt, mịn hoặc thô. Thiết bị đi kèm với một thùng chứa bằng thép không gỉ 25 lít chắc chắn, dây nguồn dài 5 mét, ống hút dài 2,2 mét có tay cầm có thể tháo rời, được bảo vệ chống tĩnh điện, đầu hút sàn có thể chuyển đổi, bộ lọc phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc phẳng phù hợp để hút bụi khô và ướt liên tục mà không cần phải thay đổi bộ lọc. Nhờ công nghệ tháo bộ lọc độc quyền, bộ lọc phẳng có thể được tháo ra trong vài giây và người dùng sẽ không tiếp xúc với bụi bẩn. Ngoài ra, còn có thể sử dụng chế độ làm sạch bộ lọc bán tự động để làm sạch bộ lọc hiệu quả và duy trì lực hút liên tục. Tay cầm có thể tháo rời cho phép kết nối với các phụ kiện khác trực tiếp vào ống hút. Ống hút có thể được cố định ở đầu thiết bị để tiết kiệm không gian lưu trữ. Vị trí lưu trữ phụ kiện trên thân đế máy cho phép các phụ kiện có thể được cất giữ nhanh chóng và thuận tiện khi không sử dụng.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ thay bộ lọc độc quyềnNhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút khô và ướt mà không cần tháo hoặc thay thế bộ lọc.
Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bịỐng hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải.
Túi lọc bụi lông cừuChất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội.
Chức năng thổi tiện lợi
- Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất
- Loại bỏ bụi bẩn dễ dàng
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy
Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi
- Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác.
- Dây điện có thể được cất gọn một cách nhanh chóng nhờ các móc dây tích hợp sẵn.
Khu vực lưu trữ
- Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh.
Tay cầm có thể tháo rời
- Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút
- Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất
Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu
- Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn
- Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1200
|Lực hút (W)
|280
|Lực hút (mbar)
|Tối đa 260
|Lưu lượng khí (l/s)
|Tối đa 70
|Dung tích thùng chứa (l)
|25
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Thành phần màu sắc
|Đầu máy Vàng Thùng chứa Thép không gỉ Đế máy Vàng
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|8,57
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|11,945
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm khớp cong
- Chất liệu ống hút bụi: Nhựa
- Tay cầm di động chống tĩnh điện
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 0.5 m
- Đường kính danh nghĩa thanh hút: 35 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Đầu hút khe
- Bộ lọc xếp ly.: 1 Unit, Xenluloza
- Túi lọc bụi lông cừu: 1 Unit, 3 lớp
Thiết bị
- Chức năng làm sạch bộ lọc
- Công tắc xoay (bật/ngắt)
- Chức năng thổi bụi
- Vị trí lưu trữ tay cầm trên đầu máy
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Ngăn chứa các linh phụ kiện nhỏ
- Tay cầm 3 trong 1 tiện lợi
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Cản trước chắc chắn
- Bánh xe: 5 Unit
Khu vực ứng dụng
- Cải tạo
- Nội thất xe hơi
- Garage
- Workshop
- Sân hiên
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Hầm
- Phòng riêng
- Khu vực sảnh