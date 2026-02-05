Hút bụi & lau sàn FCV 3
Máy hút bụi, lau nhà, hút khô 3 trong 1 Xtra!Clean: máy hút lau đa năng FCV 3 với thời gian pin 30 phút và chế độ Advanced!Power – lý tưởng cho sàn cứng và thảm.
Cho sàn nhà sạch bóng – FCV 3. Máy lau sàn hút bụi 3 trong 1 với chức năng Xtra!Clean cải tiến có thể hút bụi, lau và làm khô, giúp nhẹ nhàng làm sạch sàn cứng, thảm và xử lý chất lỏng đổ tràn nhẹ nhàng, tiết kiệm tới 50% thời gian*. Lựa chọn giữa ba chế độ làm sạch – chế độ tiêu chuẩn có phân phối nước, chế độ khô và chế độ Advanced!Power*** mạnh mẽ – để xử lý mọi bụi bẩn, dù là bụi, lông thú cưng hay vết bẩn cứng đầu. Công nghệ Hygienic!Spin tối ưu với tốc độ con lăn xoay lên đến 500 vòng/phút không chỉ đảm bảo kết quả lau sàn hoàn hảo, mà còn loại bỏ tới 99% vi khuẩn** đảm bảo sạch sẽ. Ngoài ra, pin bền bỉ với thời gian vận hành lên đến 30 phút cho phép làm sạch liên tục tới 130m² và chức năng tự làm sạch tích hợp mang lại sự tiện lợi tối đa – giúp làm sạch dễ dàng mà không lo bẩn tay.
Tính năng và ưu điểm
Chức năng Xtra!Clean 3 trong 1: lau sàn, hút bụi và hút khô.Giảm một nửa thời gian làm sạch và đảm bảo độ sạch tối ưu – nhờ chức năng hút tích hợp, loại bỏ bước hút bụi trước đó. Ba chế độ làm sạch giúp xử lý mọi loại bụi bẩn – ngay cả vết bẩn cứng đầu nhất và lượng chất lỏng lớn cũng không thành vấn đề. Tự động thích ứng với các loại sàn khác nhau để làm sạch hiệu quả và toàn diện đến sát mép – kể cả thảm và chiếu trong chế độ làm khô.
Công nghệ Hygienic!Spin hiệu quả vượt trội.Đã được chứng minh loại bỏ tới 99% vi khuẩn**, mang lại không gian sống sạch sẽ và hợp vệ sinh. Con lăn quay với tốc độ lên đến 500 vòng/phút, mang lại hiệu quả lau sàn vượt trội không tì vết. Hệ thống hai bình chứa thông minh, cung cấp nước sạch liên tục và tách biệt hoàn toàn với nước bẩn.
Chế độ Advanced!Power siêu mạnh mẽ.Loại bỏ cả những vết bẩn khô, cứng đầu với lực hút mạnh hơn 60% và lượng phân phối nước cao hơn 20% so với chế độ tiêu chuẩn. Sàn khô gần như ngay lập tức, có thể đi lại ngay sau khi làm sạch.
Hệ thống lọc hai tầng Duo!Pure hiệu quả cao.
- Hệ thống lọc nhiều tầng giúp bảo vệ động cơ khỏi độ ẩm một cách đáng tin cậy.
- Hiệu suất lọc vượt trội với bộ lọc xếp phẳng hiệu quả cao – mang lại hiệu quả cả những hạt bụi nhỏ nhất trong không khí.
- Chế độ khô lý tưởng để sử dụng trên thảm và thảm trải sàn.
Pin lithium-ion Comfort!Cell hiệu quả
- Kết quả làm sạch ấn tượng nhờ tốc độ cao cùng lực hút và hiệu suất lau tối ưu.
- Tự do di chuyển tối đa với thời gian pin lên tới 30 phút – lý tưởng cho khu vực lên tới 130 m²
- Pin có thể được thay thế nhanh chóng trong quá trình bảo trì, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm – tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.
Làm sạch dễ dàng với màn hình LED
- Thông tin quan trọng như thời lượng pin còn lại hoặc chế độ làm sạch luôn được hiển thị rõ ràng.
- Hiển thị mức nước thông minh với chức năng chống tràn và tự động ngắt khi bình chứa nước bẩn chưa được đổ.
- Dễ dàng đổ và châm nước cho bình chứa – mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.
Chức năng tự làm sạch Hygienic System!Clean
- Chức năng tự làm sạch hiệu quả với tốc độ quay con lăn lên đến 550 vòng/phút – giúp dọn dẹp nhanh chóng, tiện lợi mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.
- Lưu trữ thiết bị và phụ kiện một cách gọn gàng, tiện lợi – ngay cả khi đang sạc.
Thông số kỹ thuật
|Hiệu suất làm sạch trên mỗi lần sạc pin (m²)
|130
|Dung tích thùng chứa nước sạch (ml)
|800
|Dung tích thùng chứa nước bẩn (ml)
|425
|Công suất đầu vào định mức (W)
|160
|Bộ truyền động
|Động cơ chổi than
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|100 / 240
|Tần số (Hz)
|50
|Bề rộng thanh lăn (mm)
|240
|Thời gian sàn khô (phút) (min)
|2
|Điện áp pin (V)
|21,6
|Thời gian pin vận hành (min)
|Tối đa 30
|Thời gian sạc pin (min)
|180
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,763
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Máy lau hút bụi Kärcher có thể rút ngắn một nửa thời gian làm sạch nhờ khả năng loại bỏ các loại bụi bẩn gia dụng thông thường chỉ trong một bước, không cần hút bụi trước khi lau. /
** Dựa trên kết quả thử nghiệm từ phòng thí nghiệm độc lập. /
***** Chế độ Advanced!Power loại bỏ cả những vết bẩn khô cứng đầu nhất với lực hút mạnh hơn 60% và lượng nước nhiều hơn 20% so với chế độ tiêu chuẩn.
Scope of supply
- Ru-lo đa năng cho nhiều loại sàn: 1 Unit
- Chất tẩy rửa: Nước lau sàn đa năng RM 536, 30 ml
- Trạm sạc, đỗ và làm sạch
- Làm sạch bàn chải
- Bộ lọc xếp ly.: 1 Unit
- Bộ lọc bọt biển: 1 Unit
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
- Hệ thống lọc kép
- Chế độ tự làm sạch
- Chế độ tiêu chuẩn
- Chế độ công suất cao
- Chế độ khô
- Chỉ báo mức đầy của bình nước bẩn
- Bánh xe di chuyển
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Trên thảm lông sợi ngắn
- Vết bẩn cứng đầu
- Bụi bẩn thô
- Bụi bẩn mịn
- Bụi bẩn khô
- Tất cả trong một: Loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày.
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Lông thú cưng