Cho sàn nhà sạch bóng – FCV 3. Máy lau sàn hút bụi 3 trong 1 với chức năng Xtra!Clean cải tiến có thể hút bụi, lau và làm khô, giúp nhẹ nhàng làm sạch sàn cứng, thảm và xử lý chất lỏng đổ tràn nhẹ nhàng, tiết kiệm tới 50% thời gian*. Lựa chọn giữa ba chế độ làm sạch – chế độ tiêu chuẩn có phân phối nước, chế độ khô và chế độ Advanced!Power*** mạnh mẽ – để xử lý mọi bụi bẩn, dù là bụi, lông thú cưng hay vết bẩn cứng đầu. Công nghệ Hygienic!Spin tối ưu với tốc độ con lăn xoay lên đến 500 vòng/phút không chỉ đảm bảo kết quả lau sàn hoàn hảo, mà còn loại bỏ tới 99% vi khuẩn** đảm bảo sạch sẽ. Ngoài ra, pin bền bỉ với thời gian vận hành lên đến 30 phút cho phép làm sạch liên tục tới 130m² và chức năng tự làm sạch tích hợp mang lại sự tiện lợi tối đa – giúp làm sạch dễ dàng mà không lo bẩn tay.