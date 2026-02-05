Hút bụi & lau sàn FCV 4
Thiết kế làm sạch 3 trong 1 hút bụi, lau nhà và hút khô. Máy hút bụi, lau nhà thông minh FCV 4 có thời lượng pin lên đến 45 phút, cảm biến bụi bẩn (Dynamic!Control) ngay cả trên bề mặt thảm.
Khám phá FCV 4 - máy lau sàn đa năng sẽ là cuộc cách mạng hóa công đoạn làm sạch sàn nhà của bạn! Máy lau sàn 3 trong 1 với chức năng Xtra!Clean cải tiến cho phép hút bụi, lau nhà và hút khô giúp việc vệ sinh sàn cứng, thảm và cả chất lỏng đổ tràn trên sàn trở nên dễ dàng, tiết kiệm tới 50% thời gian*. Bạn có thể lựa chọn 4 chế độ làm sạch linh hoạt: chế độ tự động (Auto Mode) với cảm biến bụi bẩn (Dynamic!Control), chế độ cầu thang (Stair!Assist), chế độ lau khô (Dry Mode), và chế độ công suất cao (Advanced!Power Mode) mạnh mẽ***- xử lý mọi vết bẩn dù là bụi mịn, lông thú cưng hay vết bẩn cứng đầu. Công nghệ Hygienic!Spin tối ưu với vòng quay con lăn lên tới 500 vòng/phút không chỉ mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội mà còn loại bỏ 99% vi khuẩn**, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Sở hữu động cơ BLDC mạnh mẽ cùng dung lượng pin cao, FCV 4 có thể hoạt động liên tục lên đến 45 phút, làm sạch diện tích tới 200 m² chỉ trong 1 lần sạc. Thiết bị còn được tích hợp màn hình hiển thị Vision!Clean 3.2 inch, chức năng tự khởi động/ dừng thông minh, hệ thống tự làm sạch, cũng như con lăn Pure!Roll có thể được giặt bằng máy giặt, mang lại cảm giác tiện lợi mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.
Tính năng và ưu điểm
Chức năng Xtra!Clean 3 trong 1: lau sàn, hút bụi và hút khô.Giảm một nửa thời gian làm sạch và đảm bảo độ sạch tối ưu – nhờ chức năng hút tích hợp, loại bỏ bước hút bụi trước đó. Bốn chế độ làm sạch đáp ứng mọi loại vết bẩn – kể cả những vết bẩn cứng đầu nhất hay chất lỏng đổ tràn diện rộng cũng không vấn đề. Tự động thích ứng với các loại sàn khác nhau để làm sạch hiệu quả và toàn diện đến sát mép – kể cả thảm và chiếu trong chế độ làm khô.
Công nghệ Hygienic!Spin hiệu quả vượt trội.Đã được chứng minh loại bỏ tới 99% vi khuẩn**, mang lại không gian sống sạch sẽ và hợp vệ sinh. Con lăn quay với tốc độ lên đến 500 vòng/phút, mang lại hiệu quả lau sàn vượt trội không tì vết. Hệ thống hai bình chứa thông minh, cung cấp nước sạch liên tục và tách biệt hoàn toàn với nước bẩn.
Làm sạch thông minh với Dynamic!Control và Vision!Clean.Chế độ tự động thông minh với cảm biến bụi bẩn Dynamic!Control tự điều chỉnh lực hút và lượng nước theo mức độ bẩn – tối ưu thời gian vận hành. Thông tin quan trọng như thời gian vận hành còn lại, chế độ làm sạch luôn hiển thị rõ trên màn hình Vision!Clean lớn 3,2 inch. Hiển thị mức nước thông minh với chức năng chống tràn và tự động ngắt khi bình chứa nước bẩn chưa được đổ.
Chế độ Stair!Assist thông minh và tính năng tự động khởi động/ dừng.
- Việc tạm dừng làm sạch không còn là vấn đề nhờ chức năng tự động khởi động/dừng – linh hoạt mọi lúc, mọi nơi.
- Làm sạch cầu thang và các khu vực chật hẹp một cách dễ dàng, ở mọi tư thế – kể cả ở góc 90° – nhờ chế độ Stair!Assist với chức năng tự động khởi động/dừng đã được vô hiệu hóa.
Chế độ Advanced!Power siêu mạnh mẽ.
- Loại bỏ cả những vết bẩn khô cứng đầu nhất nhờ lực hút gấp đôi và phân phối nước nhiều hơn 20% so với chế độ tự động.
- Sàn khô gần như ngay lập tức, có thể đi lại ngay sau khi làm sạch.
Động cơ BLDC mạnh mẽ và pin Comfort!Cell hiệu suất cao.
- Công nghệ động cơ không chổi than tiên tiến mang lại tuổi thọ dài, độ tin cậy cao cùng lực hút mạnh và hiệu suất lau vượt trội ở tốc độ cao.
- Tối đa hóa sự linh hoạt với thời lượng pin lên đến 45 phút – lý tưởng cho khu vực có diện tích đến 200 m².
- Pin có thể được thay thế nhanh chóng trong quá trình bảo trì, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm – tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.
Hệ thống lọc hai tầng Duo!Pure hiệu quả cao.
- Hệ thống lọc nhiều tầng giúp bảo vệ động cơ khỏi độ ẩm một cách đáng tin cậy.
- Hiệu suất lọc vượt trội với bộ lọc xếp phẳng hiệu quả cao – mang lại hiệu quả cả những hạt bụi nhỏ nhất trong không khí.
- Chế độ khô lý tưởng để sử dụng trên thảm và thảm trải sàn.
Thông số kỹ thuật
|Thiết bị chạy bằng pin
|Hiệu suất làm sạch trên mỗi lần sạc pin (m²)
|200
|Dung tích thùng chứa nước sạch (ml)
|750
|Dung tích thùng chứa nước bẩn (ml)
|450
|Công suất đầu vào định mức (W)
|180
|Bộ truyền động
|Động cơ không chổi than
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|100 / 240
|Tần số (Hz)
|50
|Bề rộng thanh lăn (mm)
|250
|Thời gian sàn khô (phút) (min)
|Tối thiểu 2
|Điện áp pin (V)
|18
|Thời gian pin vận hành (min)
|Tối đa 45
|Thời gian sạc pin (min)
|240
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|7
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Máy lau hút bụi Kärcher có thể rút ngắn một nửa thời gian làm sạch nhờ khả năng loại bỏ các loại bụi bẩn gia dụng thông thường chỉ trong một bước, không cần hút bụi trước khi lau. /
** Dựa trên kết quả thử nghiệm từ phòng thí nghiệm độc lập. /
*** Chế độ Advanced!Power loại bỏ hiệu quả cả những vết bẩn khô cứng đầu nhất nhờ lực hút gấp đôi và lượng nước cao hơn 20% so với chế độ tự động.
Scope of supply
- Ru-lo đa năng cho nhiều loại sàn: 1 Unit
- Chất tẩy rửa: Nước lau sàn đa năng RM 536, 30 ml
- Trạm sạc, đỗ và làm sạch
- Làm sạch bàn chải
- Bộ lọc xếp ly.: 1 Unit
- Bộ lọc bọt biển: 1 Unit
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
- Hệ thống lọc kép
- Chế độ tự làm sạch
- Chế độ tự động
- Chế độ làm sạch cầu thang
- Chế độ công suất cao
- Chế độ khô
- Chỉ báo mức đầy của bình nước sạch
- Chỉ báo mức đầy của bình nước bẩn
- Bánh xe di chuyển
- Tay cầm xách
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Trên thảm lông sợi ngắn
- Vết bẩn cứng đầu
- Bụi bẩn thô
- Bụi bẩn mịn
- Bụi bẩn khô
- Tất cả trong một: Loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày.
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Lông thú cưng