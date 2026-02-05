Khám phá FCV 4 - máy lau sàn đa năng sẽ là cuộc cách mạng hóa công đoạn làm sạch sàn nhà của bạn! Máy lau sàn 3 trong 1 với chức năng Xtra!Clean cải tiến cho phép hút bụi, lau nhà và hút khô giúp việc vệ sinh sàn cứng, thảm và cả chất lỏng đổ tràn trên sàn trở nên dễ dàng, tiết kiệm tới 50% thời gian*. Bạn có thể lựa chọn 4 chế độ làm sạch linh hoạt: chế độ tự động (Auto Mode) với cảm biến bụi bẩn (Dynamic!Control), chế độ cầu thang (Stair!Assist), chế độ lau khô (Dry Mode), và chế độ công suất cao (Advanced!Power Mode) mạnh mẽ***- xử lý mọi vết bẩn dù là bụi mịn, lông thú cưng hay vết bẩn cứng đầu. Công nghệ Hygienic!Spin tối ưu với vòng quay con lăn lên tới 500 vòng/phút không chỉ mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội mà còn loại bỏ 99% vi khuẩn**, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Sở hữu động cơ BLDC mạnh mẽ cùng dung lượng pin cao, FCV 4 có thể hoạt động liên tục lên đến 45 phút, làm sạch diện tích tới 200 m² chỉ trong 1 lần sạc. Thiết bị còn được tích hợp màn hình hiển thị Vision!Clean 3.2 inch, chức năng tự khởi động/ dừng thông minh, hệ thống tự làm sạch, cũng như con lăn Pure!Roll có thể được giặt bằng máy giặt, mang lại cảm giác tiện lợi mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.