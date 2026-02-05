MÁY HÚT BỤI VỚI BỘ LỌC NƯỚC DS 6
Máy hút bụi với công nghệ lọc khí thải bằng nước tiên tiến, lọc sạch khí xả đến 99.5%, phù hợp với người có tiền sử dị ứng và bảo vệ sức khỏe cho người thân trong gia đình.
Máy hút bụi DS 6 với bộ lọc nước không chỉ cho phép vệ sinh sàn một cách kỹ lưỡng mà còn bảo đảm lọc sạch khí xả tới 99.6%. Thiết bị được thiết kế thân thiện với môi trường. Ngược lại với máy hút bụi thông thường có túi lọc, loại máy hút bụi cải tiến DS 6 có bộ lọc bằng nước, với công nghệ xoáy tốc độ cao, không khí và chất bẩn khi bị hút vào bên trong, lốc xoáy sẽ làm cho các chất bẩn bị kết lại trong nước và luồng khí thải ra ngoài sẽ được lọc sạch hoàn hảo. Sản xuất tại Romania. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Máy chỉ sử dụng để hút bụi khô, không được hút nước -Khi sử dụng máy nên cho 1 ít nước vào bình chứa (giới hạn có hiển thị trên bình) -Vệ sinh lại bình chứa sau mỗi lần sử dụng -Khi kéo sợi dây điện của máy ra thì nên kéo từ từ -Khi thu dây lại thì nên 1 tay nhấn nút 1 tay cầm sợi dây rồi thu từ từ theo quán tính của cuộn quay bên trong.
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống lọc đa giai đoạn, bao gồm lọc nước, lọc nhanh và lọc HEPA 12 (EN1822: 1998)Lọc 99,5% bụi trong không khí Thích hợp để loại bỏ các nhân tố gây dị ứng
Lọc nước có thể tháo rờiDễ đổ nước vào và xả nước đi
Vị trí lưu trữ phụ kiệnBảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy Tiết kiệm không gian đặt thiết bị
Động cơ sử dụng năng lượng hiệu quả
- Cho tác động hiệu quả tương đương thiết bị 1400 Watt
- Tiêu thụ ít điện
Thu dây tự động
- Cất dây điện nhanh chóng, thuận tiện chỉ với một nút nhấn
Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Tất cả phụ kiện có thể đươc cất dễ dàng và ngăn nắp ở ngăn chứa.
Thông số kỹ thuật
|Loại máy hút bụi
|Máy hút bụi lọc nước
|Công suất (W)
|650
|Bộ lọc nước (l)
|2
|Bán kính vận hành (m)
|10,2
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10,7
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.1 m
- Nút thay lưỡi hút bàn hút sàn
- Đầu hút khe
- Đầu hút ghế, sofa
- Bộ lọc HEPA: Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)
- Thiết bị khử bọt "Ngưng bọt"
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
Thiết bị
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Thảm
- Bề mặt bằng vật liệu dệt
- Hành lang
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)