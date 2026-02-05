Máy hút bụi DS 6 với bộ lọc nước không chỉ cho phép vệ sinh sàn một cách kỹ lưỡng mà còn bảo đảm lọc sạch khí xả tới 99.6%. Thiết bị được thiết kế thân thiện với môi trường. Ngược lại với máy hút bụi thông thường có túi lọc, loại máy hút bụi cải tiến DS 6 có bộ lọc bằng nước, với công nghệ xoáy tốc độ cao, không khí và chất bẩn khi bị hút vào bên trong, lốc xoáy sẽ làm cho các chất bẩn bị kết lại trong nước và luồng khí thải ra ngoài sẽ được lọc sạch hoàn hảo. Sản xuất tại Romania. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Máy chỉ sử dụng để hút bụi khô, không được hút nước -Khi sử dụng máy nên cho 1 ít nước vào bình chứa (giới hạn có hiển thị trên bình) -Vệ sinh lại bình chứa sau mỗi lần sử dụng -Khi kéo sợi dây điện của máy ra thì nên kéo từ từ -Khi thu dây lại thì nên 1 tay nhấn nút 1 tay cầm sợi dây rồi thu từ từ theo quán tính của cuộn quay bên trong.