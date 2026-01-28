Máy hút bụi lọc nước DS 6
Máy hút bụi với công nghệ lọc nước tiên tiến giúp cung cấp cả không khí trong lành và không khí đã qua sử dụng được lọc sạch tới 99,95%. Thích hợp cho mọi người - không chỉ dành cho người bị dị ứng.
Máy hút bụi DS 6 sử dụng công nghệ lọc nước tiên tiến, không chỉ làm sạch sàn nhà hiệu quả mà còn mang lại không khí trong lành hơn. Máy lọc sạch tới 99,95% bụi từ không khí thải ra. Điều này giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí, mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong phòng. Khác với máy hút bụi túi lọc thông thường, DS 6 sử dụng sức mạnh tự nhiên của nước được quay cuồng tốc độ cao quanh bộ lọc. Bụi bẩn hút vào phải đi qua lớp nước cuộn xoáy này, được lọc hiệu quả khỏi không khí và giữ lại trong nước. Kết quả là bạn có được không khí thải ra sạch sẽ và trong lành bất ngờ.
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống lọc nhiều cấp, bao gồm bộ lọc nước cải tiến, bộ lọc trung gian có thể giặt được và bộ lọc HEPA 13 (EN1822:1998)Lọc 99,95% bụi bẩn trong không khí. Tạo bầu không khí trong lành, sạch sẽ và không gian trong nhà dễ chịu Thích hợp để loại bỏ các nhân tố gây dị ứng
Lọc nước có thể tháo rờiDễ đổ nước vào và xả nước đi
Vị trí lưu trữ phụ kiệnBảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy Tiết kiệm không gian đặt thiết bị
Động cơ sử dụng năng lượng hiệu quả
- Cho tác động hiệu quả tương đương thiết bị 1400 Watt
- Tiêu thụ ít điện
Thu dây tự động
- Cất dây điện nhanh chóng, thuận tiện chỉ với một nút nhấn
Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Tất cả phụ kiện có thể đươc cất dễ dàng và ngăn nắp ở ngăn chứa.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Công suất (W)
|650
|Bộ lọc nước (l)
|2
|Bán kính vận hành (m)
|10,2
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.1 m
- Nút thay lưỡi hút bàn hút sàn
- Đầu hút khe
- Đầu hút ghế, sofa
- Bộ lọc HEPA: Lọc bụi HEPA 13
- Thiết bị khử bọt "Ngưng bọt"
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
Thiết bị
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Thảm
- Bề mặt bằng vật liệu dệt
- Hành lang
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)