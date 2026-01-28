Máy hút bụi DS 6 sử dụng công nghệ lọc nước tiên tiến, không chỉ làm sạch sàn nhà hiệu quả mà còn mang lại không khí trong lành hơn. Máy lọc sạch tới 99,95% bụi từ không khí thải ra. Điều này giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí, mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong phòng. Khác với máy hút bụi túi lọc thông thường, DS 6 sử dụng sức mạnh tự nhiên của nước được quay cuồng tốc độ cao quanh bộ lọc. Bụi bẩn hút vào phải đi qua lớp nước cuộn xoáy này, được lọc hiệu quả khỏi không khí và giữ lại trong nước. Kết quả là bạn có được không khí thải ra sạch sẽ và trong lành bất ngờ.