Máy hút bụi không dây KVA 2: Trải nghiệm sự tiện lợi trong việc làm sạch ở một cấp độ mới! Máy hút bụi nhỏ gọn này kết hợp hiệu suất vượt trội với thiết kế thân thiện với người dùng để mang đến một ngôi nhà sạch bong. Hiệu suất tối đa mặc dù có kích thước nhỏ gọn! Khả năng làm kín tối ưu của KVA 2 đảm bảo hút bụi hiệu quả trên mọi loại sàn. Ba chế độ làm sạch thích ứng với mọi thử thách, từ làm sạch nhanh chóng các loại bụi thông thường đến loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn bám sâu. Máy chỉ nặng khoảng 2,1 kg, đây thực sự là một trợ thủ lý tưởng để làm sạch dễ dàng - ngay cả trên cao. Khớp xoay 180° giúp máy cực kỳ dễ điều khiển. Hút bụi cực êm ở mức dưới 78 dB mang lại sự thoải mái tối đa. Hệ thống lọc HEPA nhiều cấp đảm bảo không khí trong nhà trong lành với hiệu suất lọc 99,99% (đã được thử nghiệm theo EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) và đảm bảo không khí thải sạch - khiến đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người bị dị ứng. KVA 2 có thể được sạc thông qua cổng USB-C. Phạm vi cung cấp bao gồm một đầu hút khe, một đầu hút chổi mềm và một giá treo tường. Máy hút bụi cầm tay KVA 2 - người bạn đồng hành hoàn hảo của bạn cho một ngôi nhà sạch sẽ.