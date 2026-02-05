Máy hút bụi dùng pin KVA 2
Máy hút bụi cầm tay KVA 2 nhỏ gọn, nhẹ, cực kỳ mạnh mẽ! Khả năng cơ động tối ưu và độ sạch tối đa trên mọi loại sàn nhờ khớp xoay 180°. Tìm hiểu ngay!
Máy hút bụi không dây KVA 2: Trải nghiệm sự tiện lợi trong việc làm sạch ở một cấp độ mới! Máy hút bụi nhỏ gọn này kết hợp hiệu suất vượt trội với thiết kế thân thiện với người dùng để mang đến một ngôi nhà sạch bong. Hiệu suất tối đa mặc dù có kích thước nhỏ gọn! Khả năng làm kín tối ưu của KVA 2 đảm bảo hút bụi hiệu quả trên mọi loại sàn. Ba chế độ làm sạch thích ứng với mọi thử thách, từ làm sạch nhanh chóng các loại bụi thông thường đến loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn bám sâu. Máy chỉ nặng khoảng 2,1 kg, đây thực sự là một trợ thủ lý tưởng để làm sạch dễ dàng - ngay cả trên cao. Khớp xoay 180° giúp máy cực kỳ dễ điều khiển. Hút bụi cực êm ở mức dưới 78 dB mang lại sự thoải mái tối đa. Hệ thống lọc HEPA nhiều cấp đảm bảo không khí trong nhà trong lành với hiệu suất lọc 99,99% (đã được thử nghiệm theo EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) và đảm bảo không khí thải sạch - khiến đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người bị dị ứng. KVA 2 có thể được sạc thông qua cổng USB-C. Phạm vi cung cấp bao gồm một đầu hút khe, một đầu hút chổi mềm và một giá treo tường. Máy hút bụi cầm tay KVA 2 - người bạn đồng hành hoàn hảo của bạn cho một ngôi nhà sạch sẽ.
Tính năng và ưu điểm
Siêu nhẹ và nhỏ gọnChỉ nặng 2,1 kg để dễ dàng vệ sinh – ngay cả trên cao hoặc trên cầu thang. Nhẹ như lông vũ, khoảng 1,3 kg ở chế độ máy hút bụi cầm tay – lý tưởng để vệ sinh đồ nội thất và những khu vực khó tiếp cận. Thao tác đơn giản và trực quan với thiết kế đẹp mắt.
Khớp xoay 180° – để dễ điều khiển và linh hoạtKhả năng điều khiển tối ưu để làm sạch nhanh chóng và hiệu quả. Dễ dàng điều khiển xung quanh đồ nội thất và làm sạch kỹ lưỡng những khu vực khó tiếp cận. Tiện lợi với nút bấm lực hút linh hoạt.
Công suất HEPA cho khả năng lọc hơn 99,9%Hít thở thoải mái: với bộ lọc HEPA giúp không khí trong nhà sạch sẽ triệt để và trong lành. Giữ lại 99,99% các hạt (đã được thử nghiệm theo EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – thích hợp cho những người bị dị ứng. Để một ngôi nhà vệ sinh và sạch sẽ – không bụi mịn và chất gây dị ứng.
Bàn chải turbo hiệu quả
- Công nghệ vòi phun sàn tiên tiến với ổ điện để có hiệu suất làm sạch kỹ lưỡng trên mọi loại sàn.
- Lớp đệm được thiết kế hoàn hảo đảm bảo lực hút tối đa và loại bỏ bụi bẩn hiệu quả – ngay cả khi phải đối mặt với bụi bẩn cứng đầu.
- Dễ dàng hút sạch lông thú cưng, bụi và bụi bẩn thô từ thảm, sàn cứng và đồ nội thất.
Động cơ BLDC tốc độ cao – mạnh mẽ và bền bỉ
- Hiệu suất làm sạch ấn tượng nhờ tốc độ cao và lực hút tối ưu.
- Động cơ không chổi than giúp tăng độ bền và độ tin cậy – tăng tuổi thọ cho máy hút bụi của bạn.
Làm sạch cực kỳ êm ái (tối đa 78 dB)
- Hút bụi cực êm với độ ồn tối đa 78 dB – mang đến bầu không khí thư giãn.
- Thích hợ cho gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng – không bị làm phiền không cần thiết bởi tiếng ồn.
Ba chế độ làm sạch – linh hoạt và hiệu quả
- Thích ứng với nhiều loại sàn và mức độ bẩn khác nhau để có kết quả vệ sinh tối ưu.
- Chế độ tối thiểu để tiết kiệm năng lượng và thời gian chạy lên đến 40 phút.
- Công suất tối đa cho vết bẩn cứng đầu – để có kết quả làm sạch lấp lánh.
Sạc USB-C để thuận tiện hơn
- Tương thích với hầu hết các bộ sạc pin – để linh hoạt và tiện lợi hơn khi sạc máy hút bụi của bạn.
- Không còn dây điện rờm rà – đơn giản và tiện lợi.
- Việc sử dụng cáp sạc đa năng có nghĩa là thời gian sạc nhanh hơn và ít lãng phí điện hơn.
Được trang bị đầy đủ – đa năng và tiết kiệm không gian
- Nhiều loại phụ kiện: đầu hút khe hở, chổi quét bụi mềm và giá treo tường – đầy đủ phụ kiện bạn cần để làm sahcj mọi ngóc ngách trong nhà bạn.
- Lưu trữ tiết kiệm không gian – lý tưởng cho những căn hộ nhỏ hoặc bất cứ nơi nào có không gian hạn chế.
Thông số kỹ thuật
|Thiết bị chạy bằng pin
|Điện áp (V)
|100 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|< 78
|Dung tích thùng chứa (ml)
|600
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (/min)
|Chế độ tiết kiệm eco!efficiency: / khoảng 40 Chế độ bình thường: / khoảng 20 Chế độ tăng cường: / khoảng 9
|Thời gian sạc với bộ sạc tiêu chuẩn (min)
|240
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|2,064
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,187
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- Bộ lọc HEPA: Màng lọc HEPA (EN 1822 :1998)
- Bộ lọc hiệu suất cao: 1 Unit
- Đầu hút khe
- Vòi phun đồ nội thất 2 trong 1
- Giá treo tường nhỏ
Thiết bị
- Bộ sạc: Cáp sạc USB-C 5 V - 12 V + bộ chuyển đổi (mỗi loại 1 cái)
- Hệ thống lọc không túi
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Sàn thảm
- Vết bẩn cứng đầu
- Làm sạch các bùn đất trên bề mặt
- Bụi bẩn thô
- Bụi bẩn mịn
- Bụi bẩn khô
- Lông thú cưng