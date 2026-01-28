VCH 4 UVClean mang đến giấc ngủ sạch sẽ và lành mạnh. Nệm là nơi trú ngụ của hàng triệu mạt bụi và vi khuẩn, có thể gây dị ứng và gián đoạn giấc ngủ. Vì vậy, một tấm nệm chỉ trông sạch sẽ thôi là chưa đủ. VCH 4 UVClean loại bỏ hiệu quả các hạt hữu hình và vô hình, như mạt bụi và các chất gây dị ứng khác, khỏi nệm và các bề mặt vải dệt, mang lại khả năng làm sạch kỹ lưỡng đến từng sợi vải. Máy làm sạch nệm kết hợp ba công nghệ mạnh mẽ để đạt hiệu quả vượt trội. Độ rung mạnh mẽ của con lăn đập sẽ làm bong bụi bẩn bám sâu, tế bào da chết và mạt khỏi sợi vải nệm và kéo chúng lên bề mặt. Sau đó, động cơ mạnh mẽ sẽ hút triệt để các hạt đã được bong ra và giữ chúng an toàn trong ngăn chứa chất thải. Đồng thời, ánh sáng UV-C tích hợp giúp vô hiệu hóa tới 99.9% toàn bộ vi khuẩn và mạt bụi trên bề mặt. Sự kết hợp này đảm bảo tất cả nệm, gối và các bề mặt vải dệt khác đều được làm sạch sâu, bảo vệ sức khỏe người sử dụng.