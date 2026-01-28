VCH 4 UVClean
Làm sạch sâu sợi vải, ngay cả cho người dị ứng: VCH 4 UVClean sử dụng ánh sáng UV-C, chế độ rung và lực hút mạnh mẽ, loại bỏ 99.9% mạt bụi, vi khuẩn khỏi nệm và bề mặt vải dệt khác.
VCH 4 UVClean mang đến giấc ngủ sạch sẽ và lành mạnh. Nệm là nơi trú ngụ của hàng triệu mạt bụi và vi khuẩn, có thể gây dị ứng và gián đoạn giấc ngủ. Vì vậy, một tấm nệm chỉ trông sạch sẽ thôi là chưa đủ. VCH 4 UVClean loại bỏ hiệu quả các hạt hữu hình và vô hình, như mạt bụi và các chất gây dị ứng khác, khỏi nệm và các bề mặt vải dệt, mang lại khả năng làm sạch kỹ lưỡng đến từng sợi vải. Máy làm sạch nệm kết hợp ba công nghệ mạnh mẽ để đạt hiệu quả vượt trội. Độ rung mạnh mẽ của con lăn đập sẽ làm bong bụi bẩn bám sâu, tế bào da chết và mạt khỏi sợi vải nệm và kéo chúng lên bề mặt. Sau đó, động cơ mạnh mẽ sẽ hút triệt để các hạt đã được bong ra và giữ chúng an toàn trong ngăn chứa chất thải. Đồng thời, ánh sáng UV-C tích hợp giúp vô hiệu hóa tới 99.9% toàn bộ vi khuẩn và mạt bụi trên bề mặt. Sự kết hợp này đảm bảo tất cả nệm, gối và các bề mặt vải dệt khác đều được làm sạch sâu, bảo vệ sức khỏe người sử dụng.
Tính năng và ưu điểm
Công suất hút mạnh mẽ 500 WĐộng cơ mạnh mẽ hút sạch mọi hạt bụi, tóc và bụi bẩn, không bỏ sót lại bất cứ thứ gì.
Con lăn đập mạnh mẽLực rung mạnh mẽ của con lăn đập (180 nhịp/giây) có thể đánh bật ngay cả những vết bẩn cứng đầu, bám sâu, mạt bụi và chất thải của chúng từ sâu bên trong nệm và các bề mặt vải dệt khác.
Đèn UV-C đáng tin cậyÁnh sáng UV-C tích hợp tác động trên bề mặt và có khả năng vô hiệu hóa 99.9% vi khuẩn và mạt bụi mà không cần sử dụng hóa chất.
Hệ thống hộp chứa 2 ngăn tiên tiến
- Sau khi hút sạch, công nghệ cyclone làm bụi xoay với tốc độ cao, khiến các hạt thô rơi vào ngăn đầu tiên của hộp chứa và bụi mịn rơi vào ngăn thứ hai.
- Việc phân tách không khí và bụi bẩn đảm bảo lực hút bền bỉ và hiệu quả.
Dây nguồn dài
- Phạm vi hoạt động rộng giúp tiết kiệm thời gian và tăng cường sự tiện lợi, vì có thể làm sạch các khu vực diện tích lớn chỉ trong một lần mà không bị gián đoạn.
Sấy khô bằng hơi nóng 65 °C
- Tính năng khử ẩm bằng khí nóng tạo ra một môi trường vi mô khô ráo, chống mạt bụi và kháng khuẩn trên nệm và các bề mặt vải dệt khác, giúp ngăn ngừa mạt bụi và bào tử nấm mốc.
Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
- Đảm bảo thao tác dễ dàng cho việc làm sạch thuận tiện và linh hoạt, đồng thời thiết bị có thể được cất trữ trên kệ hoặc trong tủ sau khi sử dụng để tiết kiệm không gian.
Vệ sinh thiết bị sau khi dùng dễ dàng
- Được thiết kế kỹ lưỡng nhằm đảm bảo việc bảo trì và vệ sinh tất cả các bộ phận diễn ra nhanh chóng, hợp vệ sinh và đơn giản. Việc đổ chất thải khỏi thiết bị rất nhanh chóng, cho phép bạn tiếp tục công việc làm sạch ngay lập tức.
Thông số kỹ thuật
|Dung tích thùng chứa chất thải (ml)
|400
|Độ ồn (dB(A))
|80
|Sấy khô bằng khí nóng (°C)
|65
|Công suất đầu vào định mức (W)
|500
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|2,11
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,848
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|309 x 240 x 170
Thiết bị
- Trục lăn đập
- Bộ lọc foam: 2 Unit
- Bộ lọc bảo vệ động cơ: 3 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Nệm
- Nội thất bọc da
- Giường trẻ em