Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 Deluxe nhỏ gọn và nhẹ với khả năng điều chỉnh hơi nước hai bước để điều chỉnh áp lực phun phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn. Làm sạch kỹ lưỡng, loại bỏ 99,999% vi-rút¹⁾ và các loại vi khuẩn thông thường trong gia đình²⁾ và hoàn toàn không cần dùng hóa chất. SC 2 Deluxe sẽ hiển thị chế độ vận hành bất cứ lúc nào thông qua hệ thống đèn LED cải tiến trên tay cầm. Màu đỏ cho biết thiết bị vẫn đang đun nóng lên, màu xanh lá cây cho biết máy đã sẵn sàng hoạt động. Các phụ kiện có thể được bảo quản gọn gàng (bao gồm cả hai thanh nối dài) trong một túi phụ kiện hoặc có thể sắp xếp gọn trên chính thân máy. Đầu làm sạch sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt đảm bảo tính công thái học tuyệt vời và nhờ công nghệ lamella, đảm bảo kết quả làm sạch hoàn hảo. Nhờ hệ thống dán tiện lợi, khăn lau sàn có thể được gắn vào đầu làm sạch sàn một cách nhanh chóng và dễ dàng cũng như lấy ra lại mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Các phụ kiện khác nhau phù hợp cho các khu vực khác nhau như gạch lát, bếp nấu ăn, nắp thoát khí và ngay cả những khe hở nhỏ nhất cũng được làm sạch hợp vệ sinh. Ngay cả bụi bẩn cứng đầu cũng có thể được loại bỏ một cách nhanh chóng.