Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 Deluxe
SC 2 Deluxe nhỏ gọn có đèn LED để hiển thị chế độ vận hành, dễ dàng làm sạch các chất bẩn bằng hơi nước mà không dùng đến hóa chất. Lý tưởng cho tất cả các bề mặt cứng trong nhà.
Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 Deluxe nhỏ gọn và nhẹ với khả năng điều chỉnh hơi nước hai bước để điều chỉnh áp lực phun phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn. Làm sạch kỹ lưỡng, loại bỏ 99,999% vi-rút¹⁾ và các loại vi khuẩn thông thường trong gia đình²⁾ và hoàn toàn không cần dùng hóa chất. SC 2 Deluxe sẽ hiển thị chế độ vận hành bất cứ lúc nào thông qua hệ thống đèn LED cải tiến trên tay cầm. Màu đỏ cho biết thiết bị vẫn đang đun nóng lên, màu xanh lá cây cho biết máy đã sẵn sàng hoạt động. Các phụ kiện có thể được bảo quản gọn gàng (bao gồm cả hai thanh nối dài) trong một túi phụ kiện hoặc có thể sắp xếp gọn trên chính thân máy. Đầu làm sạch sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt đảm bảo tính công thái học tuyệt vời và nhờ công nghệ lamella, đảm bảo kết quả làm sạch hoàn hảo. Nhờ hệ thống dán tiện lợi, khăn lau sàn có thể được gắn vào đầu làm sạch sàn một cách nhanh chóng và dễ dàng cũng như lấy ra lại mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Các phụ kiện khác nhau phù hợp cho các khu vực khác nhau như gạch lát, bếp nấu ăn, nắp thoát khí và ngay cả những khe hở nhỏ nhất cũng được làm sạch hợp vệ sinh. Ngay cả bụi bẩn cứng đầu cũng có thể được loại bỏ một cách nhanh chóng.
Tính năng và ưu điểm
Đèn led hiển thịKhi đèn led màu đỏ, thiết bị vẫn đang ở chế độ đun nước. Khi đèn led chuyển màu xanh thông báo thiết bị đã sẵn sàng sử dụng.
Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàngHiệu suất làm sạch tối đa trên các loại sàn cứng nhờ vào công nghệ lamella. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn.
Ngăn chứa phụ kiện và khóa cố địnhPhụ kiện có thể được cất trữ trong túi đựng phụ kiện đi kèm.
Khóa an toàn trên súng phun hơi
- Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng.
Phụ kiện đa chức năng
- Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,…
Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay
- Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến.
Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm.
- Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Giấy chứng nhận¹⁾
|Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.99% vi khuẩn²⁾
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 75
|Công suất gia nhiệt (W)
|1500
|Áp suất tối đa (bar)
|Tối đa 3,2
|Chiều dài dây điện (m)
|4
|Thời gian làm nóng (min)
|6,5
|Dung tích bình đun (l)
|1
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|2,68
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,31
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt.
Scope of supply
- Túi phụ kiện SC 1
- Khăn lau sàn EasyFix: 1 Unit
- Khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay: 1 Unit
- Đầu phun điểm
- Vòi phun cầm tay
- Bàn chải tròn, đen: 1 Unit
- Bàn chải khe
- Bàn lau sàn: EasyFix
- Số lượng thanh phun hơi nước nối dài: 2 Unit
- Chiều thanh phun hơi nước nối dài: 0.5 m
Thiết bị
- Khóa an toàn
- Van an toàn
- Điều tiết dòng hơi: 2 nút điều khiển trên tay cầm
- Ống hơi có súng phun: 2.2 m
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vòi
- Bồn rửa
- Gạch ốp tường
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Máy hút mùi
- Bếp
- Khớp nối