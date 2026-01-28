Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 EasyFix
Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 EasyFix - Model khởi đầu hoàn hảo cho việc vệ sinh bằng hơi nước và không cần hóa chất Làm sạch hiệu quả các bề mặt cứng trong toàn bộ ngôi nhà. Đi kèm với bàn hút sàn EasyFix tiện lợi.
Dễ dàng sử dụng và trực quan,đây là model hoàn hảo cho việc làm sạch bằng hơi nước. Máy có chức năng điều chỉnh hơi nước hai cấp độ, giúp bạn tùy chỉnh cường độ hơi phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn. Các phụ kiện đi kèm được tích hợp tiện lợi trên thân máy, cùng với vị trí treo cho bàn hút sàn, giúp quá trình vệ sinh bằng hơi nước trở nên thoải mái hơn. Bàn hút sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt đảm bảo tính công thái học tuyệt vời và nhờ công nghệ lamella, mang lại hiệu quả làm sạch hoàn hảo. Nhờ hệ thống móc vòng tiện lợi, khăn lau sàn microfiber có thể được gắn nhanh chóng và dễ dàng vào bàn hút sàn, và tháo ra mà không cần chạm vào bụi bẩn. Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 EasyFix của Kärcher hoạt động hoàn toàn không sử dụng hóa chất và có thể sử dụng ở mọi nơi. Vệ sinh kỹ lưỡng với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher loại bỏ 99,999% virus corona và 99,99% vi khuẩn thông thường trong gia đình¹⁾ trên các bề mặt cứng thường gặp. Khi sử dụng đúng cách các phụ kiện đi kèm, máy có thể vệ sinh hiệu quả và hợp vệ sinh cho gạch men, mặt bếp, máy hút mùi và thậm chí cả những khe hẹp nhất. Ngay cả vết bẩn cứng đầu cũng được loại bỏ đáng tin cậy
Tính năng và ưu điểm
Khoang chứa phụ kiện và vị trí lưu trữ phụ kiệnKhoang chứa và vị trí lưu trữ phụ kiện tiện lợi.
Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàngHiệu suất làm sạch tối đa trên các loại sàn cứng nhờ vào công nghệ lamella. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn. Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng
Khóa an toàn trên súng phun hơiHệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng.
Phụ kiện đa chức năng
- Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,…
Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay
- Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến.
Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm.
- Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Giấy chứng nhận¹⁾
|Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.99% vi khuẩn²⁾
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 75
|Công suất gia nhiệt (W)
|1500
|Áp suất tối đa (bar)
|Tối đa 3,2
|Chiều dài dây điện (m)
|4
|Thời gian làm nóng (min)
|6,5
|Dung tích bình đun (l)
|1
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|2,9
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt.
Scope of supply
- Khăn lau sàn EasyFix: 1 Unit
- Khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay: 1 Unit
- Đầu phun điểm
- Vòi phun cầm tay
- Bàn chải tròn, đen: 1 Unit
- Bàn lau sàn: EasyFix
- Số lượng thanh phun hơi nước nối dài: 2 Unit
- Chiều thanh phun hơi nước nối dài: 0.5 m
Thiết bị
- Khóa an toàn
- Van an toàn
- Điều tiết dòng hơi: 2 nút điều khiển trên tay cầm
- Ống hơi có súng phun: 2.2 m
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vòi
- Bồn rửa
- Gạch ốp tường
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Máy hút mùi
- Bếp