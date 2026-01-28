Dễ dàng sử dụng và trực quan,đây là model hoàn hảo cho việc làm sạch bằng hơi nước. Máy có chức năng điều chỉnh hơi nước hai cấp độ, giúp bạn tùy chỉnh cường độ hơi phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn. Các phụ kiện đi kèm được tích hợp tiện lợi trên thân máy, cùng với vị trí treo cho bàn hút sàn, giúp quá trình vệ sinh bằng hơi nước trở nên thoải mái hơn. Bàn hút sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt đảm bảo tính công thái học tuyệt vời và nhờ công nghệ lamella, mang lại hiệu quả làm sạch hoàn hảo. Nhờ hệ thống móc vòng tiện lợi, khăn lau sàn microfiber có thể được gắn nhanh chóng và dễ dàng vào bàn hút sàn, và tháo ra mà không cần chạm vào bụi bẩn. Máy làm sạch bằng hơi nước SC 2 EasyFix của Kärcher hoạt động hoàn toàn không sử dụng hóa chất và có thể sử dụng ở mọi nơi. Vệ sinh kỹ lưỡng với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher loại bỏ 99,999% virus corona và 99,99% vi khuẩn thông thường trong gia đình¹⁾ trên các bề mặt cứng thường gặp. Khi sử dụng đúng cách các phụ kiện đi kèm, máy có thể vệ sinh hiệu quả và hợp vệ sinh cho gạch men, mặt bếp, máy hút mùi và thậm chí cả những khe hẹp nhất. Ngay cả vết bẩn cứng đầu cũng được loại bỏ đáng tin cậy