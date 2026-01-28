Máy làm sạch bằng hơi nước SC 3 Deluxe sẵn sàng sử dụng chỉ sau 30 giây làm nóng và loại bỏ tới 99.999% virus¹⁾ và 99.99% tất cả các loại vi khuẩn thông thường²⁾ trong gia đình trên các bề mặt cứng. Với khoang chứa phụ kiện tích hợp trên thiết bị, việc lưu trữ phụ kiện, dây nguồn và ống nối trở nên đơn giản và tiện lợi. Các tính năng khác bao gồm bộ lọc cặn tích hợp, bình nước có thể châm đầy liên tục giúp cho việc làm sạch không gián đoạn, dải đèn LED hiển thị chế độ hoạt động cũng như đầy đủ các phụ kiện để loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên gạch, bếp, máy hút mùi, các khe hở và mối nối. Thiết bị còn đi kèm với đầu phun sàn EasyFix có khớp xoay linh hoạt mang đến sự thoải mái khi sử dụng và công nghệ lamella giúp đạt được kết quả làm sạch hoàn hảo. Sử dụng hệ thống băng gai dính giúp việc tháo và lắp khăn lau sàn đầu phun sàn một cách dễ dàng mà không cần phải tiếp xúc với chất bẩn. Hệ thống điều chỉnh lượng hơi nước hai cấp đảm bảo lượng hơi nước phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn khác nhau.