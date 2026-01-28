Máy làm sạch bằng hơi nước SC 3 Deluxe
Thời gian làm nóng chỉ trong 30 giây: SC 3 Deluxe, với dải LED và khoang chứa phụ kiện hoàn hảo, và khả năng làm sạch liên tục nhờ vào bình nước có thể châm đầy bất kỳ lúc nào.
Máy làm sạch bằng hơi nước SC 3 Deluxe sẵn sàng sử dụng chỉ sau 30 giây làm nóng và loại bỏ tới 99.999% virus¹⁾ và 99.99% tất cả các loại vi khuẩn thông thường²⁾ trong gia đình trên các bề mặt cứng. Với khoang chứa phụ kiện tích hợp trên thiết bị, việc lưu trữ phụ kiện, dây nguồn và ống nối trở nên đơn giản và tiện lợi. Các tính năng khác bao gồm bộ lọc cặn tích hợp, bình nước có thể châm đầy liên tục giúp cho việc làm sạch không gián đoạn, dải đèn LED hiển thị chế độ hoạt động cũng như đầy đủ các phụ kiện để loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên gạch, bếp, máy hút mùi, các khe hở và mối nối. Thiết bị còn đi kèm với đầu phun sàn EasyFix có khớp xoay linh hoạt mang đến sự thoải mái khi sử dụng và công nghệ lamella giúp đạt được kết quả làm sạch hoàn hảo. Sử dụng hệ thống băng gai dính giúp việc tháo và lắp khăn lau sàn đầu phun sàn một cách dễ dàng mà không cần phải tiếp xúc với chất bẩn. Hệ thống điều chỉnh lượng hơi nước hai cấp đảm bảo lượng hơi nước phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn khác nhau.
Tính năng và ưu điểm
Thời gian đun nóng nhanhVới thời gian đun nóng nhanh kỷ lục chỉ 30s, thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng trong tích tắc.
Lưu trữ phụ kiện và vị trí đặt tiện lợiLưu trữ phụ kiện, ống nối, dây nguồn và đầu phun hơi một cách tiện lợi. Vị trí đặt tiện lợi giúp dễ dàng để đầu phun sàn khi nghỉ ngơi.
Chế độ phun hơi không ngừng và tích hợp bộ lọc cặn vôiKhoang chứa nước có thể được châm thêm bất cứ lúc nào - giúp công việc làm sạch diễn ra liên tục, không bị gián đoạn Nhờ vào bộ lọc, các lớp cặn vôi sẽ được loại bỏ một cách tự động trong nước
Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng
- Mang lại kết quả làm sạch vượt trội trên các loại bề mặt sàn cứng trong gia đình nhờ công nghệ lamella hiệu quả.
- Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn.
- Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng
Phụ kiện đa chức năng
- Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,…
Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay
- Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến.
Khóa an toàn trên súng phun hơi
- Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng.
Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm.
- Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.
Công tắc tắt/mở trên thiết bị
- Dễ dàng mở và tắt
Thông số kỹ thuật
|Giấy chứng nhận¹⁾
|Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.99% vi khuẩn²⁾
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 75
|Công suất gia nhiệt (W)
|1900
|Áp suất tối đa (bar)
|Tối đa 3,5
|Chiều dài dây điện (m)
|4
|Thời gian làm nóng (min)
|0,5
|Dung tích bình chứa (l)
|1
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,28
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,7
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt. / ³⁾ Yếu tố giúp tuổi thọ sản phẩm được kéo dài, dựa trên các thử nghiệm nội bộ với độ cứng của nước là 20 °dH và độ cứng cacbonat là 15 °dH.
Scope of supply
- Khăn lau sàn EasyFix: 1 Unit
- Khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay: 1 Unit
- Bộ lọc cặn vôi: 1 Unit
- Đầu phun điểm
- Vòi phun cầm tay
- Bàn chải tròn, đen: 1 Unit
- Bàn chải khe
- Bàn lau sàn: EasyFix
- Số lượng thanh phun hơi nước nối dài: 2 Unit
- Chiều thanh phun hơi nước nối dài: 0.5 m
Thiết bị
- Khóa an toàn
- Van an toàn
- Điều tiết dòng hơi: Trên thiết bị (hai cấp)
- Bình chứa: có thể châm nước liên tục
- Ống hơi có súng phun: 2.2 m
- Bộ tích hợp bật/ ngắt
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vòi
- Bồn rửa
- Gạch ốp tường
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Máy hút mùi
- Bếp
- Khớp nối