Máy làm sạch bằng hơi nước SC 3 EasyFix
Máy làm sạch bằng hơi nước SC 3 EasyFix với bàn làm sạch sàn EasyFix và bộ lọc cặn, cho phép làm sạch không bị gián đoạn nhờ bình chứa nước có thể châm nước liên tục. Thời gian đun nóng chỉ trong 30s.
SC 3 EasyFix là máy làm sạch bằng hơi nước sẵn sàng hoạt động sau thời gian làm nóng chỉ 30 giây. Bình chứa nước có thể châm nước liên tục giúp quá trình làm sạch không bị gián đoạn. Bộ lọc tự động khử cặn nước, nhờ đó tăng tuổi thọ của thiết bị. SC 3 EasyFix làm sạch mà không cần sử dụng hóa chất và có thể được sử dụng trên tất cả các loại bề mặt cứng trong nhà. Làm sạch kỹ lưỡng bằng máy hơi nước Kärcher loại bỏ 99,999% vi rút¹⁾ và 99,99% tất cả các vi khuẩn thường thấy trong gia đình²⁾. Các phụ kiện phong phú của nó mang lại kết quả ấn tượng khi làm sạch gạch, bếp nấu, máy hút mùi và thậm chí cả những kẽ hở nhỏ nhất – loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu. Máy cũng đi kèm với bàn làm sạch sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt thiết kế công thái học và công nghệ lamella để mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Sử dụng hệ thống dán tiện lợi, khăn lau sàn có thể dễ dàng tháo lắp mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Cường độ hơi nước có thể được điều chỉnh ở 2 mức hoàn hảo tùy theo bề mặt và bụi bẩn. Ngoài ra, máy còn có nơi lưu giữ phụ kiện và vị trí đỗ cho bàn làm sạch sàn.
Tính năng và ưu điểm
Thời gian đun nóng nhanhVới thời gian đun nóng nhanh kỷ lục chỉ 30s, thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng trong tích tắc.
Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàngHiệu suất làm sạch tối đa trên các loại sàn cứng nhờ vào công nghệ lamella. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn. Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng
Chế độ phun hơi không ngừng và tích hợp bộ lọc cặn vôiKhoang chứa nước có thể được châm thêm bất cứ lúc nào - giúp công việc làm sạch diễn ra liên tục, không bị gián đoạn Nhờ vào bộ lọc, các lớp cặn vôi sẽ được loại bỏ một cách tự động trong nước
Phụ kiện đa chức năng
- Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,…
Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay
- Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến.
Khóa an toàn trên súng phun hơi
- Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng.
Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm.
- Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.
Khoang chứa phụ kiện và vị trí lưu trữ phụ kiện
- Khoang cất giữ phụ kiện tiện lợi.
Công tắc tắt/mở trên thiết bị
- Dễ dàng mở và tắt
Thông số kỹ thuật
|Giấy chứng nhận¹⁾
|Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.99% vi khuẩn²⁾
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 75
|Công suất gia nhiệt (W)
|1900
|Áp suất tối đa (bar)
|Tối đa 3,5
|Chiều dài dây điện (m)
|4
|Thời gian làm nóng (min)
|0,5
|Dung tích bình chứa (l)
|1
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,49
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt. / ³⁾ Yếu tố giúp tuổi thọ sản phẩm được kéo dài, dựa trên các thử nghiệm nội bộ với độ cứng của nước là 20 °dH và độ cứng cacbonat là 15 °dH.
Scope of supply
- Khăn lau sàn EasyFix: 1 Unit
- Khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay: 1 Unit
- Bộ lọc cặn vôi: 1 Unit
- Đầu phun điểm
- Vòi phun cầm tay
- Bàn chải tròn, đen: 1 Unit
- Bàn lau sàn: EasyFix
- Số lượng thanh phun hơi nước nối dài: 2 Unit
- Chiều thanh phun hơi nước nối dài: 0.5 m
Thiết bị
- Khóa an toàn
- Van an toàn
- Điều tiết dòng hơi: 2 nút điều khiển trên tay cầm
- Bình chứa: có thể châm nước liên tục
- Ống hơi có súng phun: 2.2 m
- Bộ tích hợp bật/ ngắt
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vòi
- Bồn rửa
- Gạch ốp tường
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Máy hút mùi
- Bếp