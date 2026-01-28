SC 3 EasyFix là máy làm sạch bằng hơi nước sẵn sàng hoạt động sau thời gian làm nóng chỉ 30 giây. Bình chứa nước có thể châm nước liên tục giúp quá trình làm sạch không bị gián đoạn. Bộ lọc tự động khử cặn nước, nhờ đó tăng tuổi thọ của thiết bị. SC 3 EasyFix làm sạch mà không cần sử dụng hóa chất và có thể được sử dụng trên tất cả các loại bề mặt cứng trong nhà. Làm sạch kỹ lưỡng bằng máy hơi nước Kärcher loại bỏ 99,999% vi rút¹⁾ và 99,99% tất cả các vi khuẩn thường thấy trong gia đình²⁾. Các phụ kiện phong phú của nó mang lại kết quả ấn tượng khi làm sạch gạch, bếp nấu, máy hút mùi và thậm chí cả những kẽ hở nhỏ nhất – loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu. Máy cũng đi kèm với bàn làm sạch sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt thiết kế công thái học và công nghệ lamella để mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Sử dụng hệ thống dán tiện lợi, khăn lau sàn có thể dễ dàng tháo lắp mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Cường độ hơi nước có thể được điều chỉnh ở 2 mức hoàn hảo tùy theo bề mặt và bụi bẩn. Ngoài ra, máy còn có nơi lưu giữ phụ kiện và vị trí đỗ cho bàn làm sạch sàn.