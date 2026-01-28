Thông số kỹ thuật

Giấy chứng nhận¹⁾ Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.99% vi khuẩn²⁾ Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²) khoảng 75 Công suất gia nhiệt (W) 1900 Áp suất tối đa (bar) Tối đa 3,5 Chiều dài dây điện (m) 4 Thời gian làm nóng (min) 0,5 Dung tích bình chứa (l) 1 Số pha (Ph) 1 Điện áp (V) 220 / 240 Tần số ( Hz ) 50 / 60 Màu sắc Đen Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 3,084 Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 4,6 Kích thước (D x R x C) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt. / ³⁾ So với cùng thiết bị không có lõi khử cặn. Việc thay thế lõi khử cặn thường xuyên theo chế độ bảo trì là hoàn toàn cần thiết. Kéo dài tuổi thọ sản phẩm dựa trên thử nghiệm độ bền bên trong với độ cứng của nước là 20 °dH và độ cứng carbonate là 15 °dH. ⁴⁾ Chỉ tính riêng sản phẩm, tất cả các bộ phận bằng nhựa không bao gồm phụ kiện. ⁵⁾ Không bao gồm khóa dán. ⁶⁾ Mỗi khi vải dệt được giặt, các sợi nhỏ bị bong ra và trôi ra đại dương. Quá trình phân hủy của sợi polyester có công nghệ CICLO® đạt 94,3% trong 3,7 năm, trong khi sợi polyester thông thường chỉ phân hủy 4,9% trong cùng khoảng thời gian (theo tiêu chuẩn ASTM D6691). Khăn lau này không thể phân hủy sinh học. Hãy xử lý theo quy định địa phương về quản lý chất thải. Logo và nhãn hiệu CiCLO® là thương hiệu đã đăng ký của Intrinsic Advanced Materials, LLC. / ⁴⁾ Chỉ tính riêng sản phẩm, bao gồm tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện. / ⁵⁾ Không bao gồm khóa dán. / ⁶⁾ Mỗi lần giặt, các sợi nhỏ từ vải sẽ bị bong ra và trôi vào đại dương. Các sợi polyester với công nghệ CICLO® có khả năng phân hủy sinh học 94,3% trong 3,7 năm, trong khi sợi polyester thông thường chỉ đạt 4,9% trong cùng khoảng thời gian (theo tiêu chuẩn ASTM D6691). Sản phẩm vải này không thể phân hủy sinh học. Vui lòng thải bỏ theo quy định xử lý rác thải địa phương. Logo và nhãn hiệu CiCLO® là thương hiệu đã đăng ký của Intrinsic Advanced Materials, LLC.