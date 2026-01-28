Máy làm sạch bằng hơi nước SC 3 EasyFix GNF Edition
SC 3 Easy Fix Go!Further - máy làm sạch bằng hơi nước phiên bản giới hạn màu đen với 35% hàm lượng tái chế⁴⁾ và các phụ kiện độc quyền, như khăn lau sàn Re!Fibe.
Máy làm sạch bằng hơi nước vượt trội hơn trong một bước – phiên bản giới hạn màu đen SC 3 EasyFix Go!Further, được làm từ 35% vật liệu tái chế⁴⁾ và sở hữu các phụ kiện độc quyền, mang lại kết quả làm sạch tốt nhất và mức độ tiện dụng cao. Thiết bị sẵn sàng khởi động chỉ sau 30 giây làm nóng và loại bỏ tới 99.999% vi-rút¹⁾ và 99.99% tất cả các loại vi khuẩn phổ biến trong gia đình²⁾ trên các bề mặt cứng. Bàn lau sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt và công nghệ lamella đảm bảo tính công thái học tối đa trong quá trình sử dụng và mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Khăn lau sàn Re!Fibe đi kèm được làm từ 100% polyester tái chế với công nghệ CiCLO®⁵⁾ và có thể dễ dàng gắn vào bàn lau sàn bằng hệ thống khóa dán (Velcro) tiện lợi và tháo gỡ mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn. Một phụ kiện độc quyền khác là khăn lau cầm tay linh hoạt, rất lý tưởng để làm sạch các vết bẩn cứng đầu trên các bề mặt phẳng và đặc biệt là các bề mặt cong như bồn rửa và bồn tắm. Ngăn chứa nước có thể châm thêm liên tục cho phép công việc diễn ra không bị gián đoạn, trong khi đó, lõi lọc cặn sẽ tự động khử cặn nước, giúp tăng tuổi thọ của thiết bị.
Tính năng và ưu điểm
Thời gian đun nóng nhanhVới thời gian đun nóng nhanh kỷ lục chỉ 30s, thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng trong tích tắc.
Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàngKết quả làm sạch tối ưu trên mọi loại sàn cứng trong nhà nhờ vào công nghệ lamella hiệu quả. Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng
Tính năng bền vữngThiết kế với 35% nhựa tái chế⁴⁾ Sử dụng lõi khử cặn giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị lên gấp mười lần³⁾ Nhờ có khăn Re!Fibe được làm từ 100% polyester tái chế với công nghệ CiCLO®⁵⁾, tác động của vi nhựa lên các nguồn nước được giảm thiểu⁶⁾
Chế độ phun hơi không ngừng và tích hợp bộ lọc cặn vôi
- Khoang chứa nước có thể được châm thêm bất cứ lúc nào - giúp công việc làm sạch diễn ra liên tục, không bị gián đoạn
Phụ kiện đa chức năng
- Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,…
Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay
- Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến.
Khóa an toàn trên súng phun hơi
- Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng.
Điều khiển lượng hơi nước 2 mức độ trên tay cầm.
- Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.
Khoang chứa phụ kiện và vị trí lưu trữ phụ kiện
- Khoang cất giữ phụ kiện tiện lợi.
Công tắc tắt/mở trên thiết bị
- Bật/tắt thiết bị dễ dàng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Giấy chứng nhận¹⁾
|Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.99% vi khuẩn²⁾
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 75
|Công suất gia nhiệt (W)
|1900
|Áp suất tối đa (bar)
|Tối đa 3,5
|Chiều dài dây điện (m)
|4
|Thời gian làm nóng (min)
|0,5
|Dung tích bình chứa (l)
|1
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,084
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt. / ³⁾ So với cùng thiết bị không có lõi khử cặn. Việc thay thế lõi khử cặn thường xuyên theo chế độ bảo trì là hoàn toàn cần thiết. Kéo dài tuổi thọ sản phẩm dựa trên thử nghiệm độ bền bên trong với độ cứng của nước là 20 °dH và độ cứng carbonate là 15 °dH. ⁴⁾ Chỉ tính riêng sản phẩm, tất cả các bộ phận bằng nhựa không bao gồm phụ kiện. ⁵⁾ Không bao gồm khóa dán. ⁶⁾ Mỗi khi vải dệt được giặt, các sợi nhỏ bị bong ra và trôi ra đại dương. Quá trình phân hủy của sợi polyester có công nghệ CICLO® đạt 94,3% trong 3,7 năm, trong khi sợi polyester thông thường chỉ phân hủy 4,9% trong cùng khoảng thời gian (theo tiêu chuẩn ASTM D6691). Khăn lau này không thể phân hủy sinh học. Hãy xử lý theo quy định địa phương về quản lý chất thải. Logo và nhãn hiệu CiCLO® là thương hiệu đã đăng ký của Intrinsic Advanced Materials, LLC. / ⁴⁾ Chỉ tính riêng sản phẩm, bao gồm tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện. / ⁵⁾ Không bao gồm khóa dán. / ⁶⁾ Mỗi lần giặt, các sợi nhỏ từ vải sẽ bị bong ra và trôi vào đại dương. Các sợi polyester với công nghệ CICLO® có khả năng phân hủy sinh học 94,3% trong 3,7 năm, trong khi sợi polyester thông thường chỉ đạt 4,9% trong cùng khoảng thời gian (theo tiêu chuẩn ASTM D6691). Sản phẩm vải này không thể phân hủy sinh học. Vui lòng thải bỏ theo quy định xử lý rác thải địa phương. Logo và nhãn hiệu CiCLO® là thương hiệu đã đăng ký của Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Scope of supply
- Khăn lau sàn đa năng Re!Fibe EasyFix: 2 Unit
- Khăn lau cầm tay linh hoạt: 1 Unit
- Bộ lọc cặn vôi: 1 Unit
- Đầu phun điểm
- Béc phun cầm tay linh hoạt
- Bàn chải tròn, đen: 1 Unit
- Bàn lau sàn: EasyFix
- Số lượng thanh phun hơi nước nối dài: 2 Unit
- Chiều thanh phun hơi nước nối dài: 0.5 m
Thiết bị
- Khóa an toàn
- Van an toàn
- Điều tiết dòng hơi: 2 nút điều khiển trên tay cầm
- Bình chứa: có thể châm nước liên tục
- Ống hơi có súng phun: 2.2 m
- Bộ tích hợp bật/ ngắt
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vòi
- Bồn rửa
- Gạch ốp tường
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Máy hút mùi
- Bếp