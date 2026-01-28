Máy lau sàn bằng hơi nước Kärcher SC 3 Upright đảm bảo độ sạch sâu trên tất cả các bề mặt sàn cứng với cách xử lý bằng hơi nước vô cùng đơn giản. Hơi nước có thể tùy chỉnh ngay trên tay cầm với ba mức độ phù hợp với từng bề mặt cần làm sạch. Là sản phẩm có tốc độ đun sôi chỉ trong 30 giây, nhanh nhất trong dòng máy làm sạch bằng hơi nước. Ngăn chứa nước sạch đi kèm bộ lọc cặn có thể đổ đầy và tháo ra bất cứ lúc nào - để sản phẩm luôn sẵn sàng để sử dụng ngay. Đèn LED trên máy thể hiện trạng thái hoạt động thông qua các mã màu khác nhau. Việc làm sạch sâu sẽ loại bỏ đến 99,999% tất cả các loại vi-rút¹⁾ và 99,99% vi khuẩn thông thường trong gia đình²⁾ khỏi các bề mặt cứng điển hình. Về khả năng làm sạch sâu, SC 3 Upright vượt trội hơn hẳn so với các phương pháp lau sàn thông thường nhờ sự kết hợp giữa bàn lau sàn EasyFix và khăn lau sàn cao cấp. Việc thay khăn lau sàn thuận tiện mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn, đơn giản chỉ cần bước lên tag trên khăn lau sàn và kéo thiết bị. Làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả: Ngay cả thảm trải sàn cũng có thể được làm sạch với dòng máy này khi kết hợp với phụ kiện làm sạch thảm carpet glider (đi kèm theo máy).