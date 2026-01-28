Cây lau nhà hơi nước SC 3 Upright
Làm sạch sâu và dễ dàng sử dụng trên sàn cứng: Máy lau sàn bằng hơi nước cao cấp SC 3 Upright giúp loại bỏ đến 99,999% vi-rút¹⁾ và 99,99% tất cả các vi khuẩn thông thường trong gia đình²⁾.
Máy lau sàn bằng hơi nước Kärcher SC 3 Upright đảm bảo độ sạch sâu trên tất cả các bề mặt sàn cứng với cách xử lý bằng hơi nước vô cùng đơn giản. Hơi nước có thể tùy chỉnh ngay trên tay cầm với ba mức độ phù hợp với từng bề mặt cần làm sạch. Là sản phẩm có tốc độ đun sôi chỉ trong 30 giây, nhanh nhất trong dòng máy làm sạch bằng hơi nước. Ngăn chứa nước sạch đi kèm bộ lọc cặn có thể đổ đầy và tháo ra bất cứ lúc nào - để sản phẩm luôn sẵn sàng để sử dụng ngay. Đèn LED trên máy thể hiện trạng thái hoạt động thông qua các mã màu khác nhau. Việc làm sạch sâu sẽ loại bỏ đến 99,999% tất cả các loại vi-rút¹⁾ và 99,99% vi khuẩn thông thường trong gia đình²⁾ khỏi các bề mặt cứng điển hình. Về khả năng làm sạch sâu, SC 3 Upright vượt trội hơn hẳn so với các phương pháp lau sàn thông thường nhờ sự kết hợp giữa bàn lau sàn EasyFix và khăn lau sàn cao cấp. Việc thay khăn lau sàn thuận tiện mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn, đơn giản chỉ cần bước lên tag trên khăn lau sàn và kéo thiết bị. Làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả: Ngay cả thảm trải sàn cũng có thể được làm sạch với dòng máy này khi kết hợp với phụ kiện làm sạch thảm carpet glider (đi kèm theo máy).
Tính năng và ưu điểm
Cài đặt 3 chế độ phun hơi cho các bề mặt sàn khác nhauCác phụ kiện thêm để làm sạch sàn gỗ, gạch, thảm
Chế độ phun hơi không ngừng và tích hợp bộ lọc cặn vôiBình chứa có thể tháo rời để châm thêm nước bất kỳ lúc nào - giúp công việc làm sạch được diễn ra liên tục. Bộ lọc cặn thông minh sẽ tự động loại bỏ cặn vôi khỏi nước, giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Thời gian đun nóng nhanhVới thời gian đun nóng nhanh kỷ lục chỉ 30s, thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng trong tích tắc.
Đèn LED trên thiết bị thông báo về tình trạng đun nóng
- Dễ sử dụng
- Đèn màu đỏ báo hiệu thiết bị đang trong giai đoạn đun nóng nước, đèn xanh báo hiệu thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
Bàn lau sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt và hệ thống kết nối khăn lau hook-and-loop
- Hiệu suất làm sạch tối đa trên các loại sàn cứng nhờ vào công nghệ lamella.
- Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn.
- Thiết bị thân thiện và dễ thao tác, phù hợp với mọi chiều cao của người sử dụng.
Thiết lập chế độ vận hành với nước cứng
- Độ cứng của nước có thể điều chỉnh.
- Bộ bền cao nhờ bảo vệ khỏi việc hình thành cặn vôi.
Phụ kiện làm sạch thảm Carpet glider
- Làm vệ sinh thảm dễ dàng với phụ kiện làm sạch Carpet glider.
Công tắc tắt/mở trên thiết bị
- Dễ dàng mở và tắt
Thông số kỹ thuật
|Giấy chứng nhận¹⁾
|Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.9% vi khuẩn²⁾
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 60
|Công suất gia nhiệt (W)
|1600
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Thời gian làm nóng (min)
|0,5
|Dung tích bình chứa (l)
|0,5
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,205
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt. / ³⁾ Yếu tố giúp tuổi thọ sản phẩm được kéo dài, dựa trên các thử nghiệm nội bộ với độ cứng của nước là 20 °dH và độ cứng cacbonat là 15 °dH.
Scope of supply
- Khăn lau sàn EasyFix: 1 Unit
- Phụ kiện vệ sinh thảm
- Bàn lau sàn: EasyFix
Thiết bị
- Van an toàn
- Điều tiết dòng hơi: Trên tay cầm (ba bước)
- Bình chứa: Có thể tháo rời và có thể gắn lại khi cần thiết
- Bộ tích hợp bật/ ngắt
