Máy làm sạch bằng hơi nước SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe với dải đèn LED chiếu sáng và ngăn chứa phụ kiện hoàn hảo giúp việc vệ sinh thoải mái và không bị gián đoạn nhờ vào bình chứa nước có thể tháo rời và nạp lại liên tục.
Máy làm sạch bằng hơi nước SC 4 Deluxe làm sạch mạnh mẽ ở áp suất 4,0 bar và loại bỏ tới 99,999% vi-rút¹⁾ và 99,99% tất cả các loại vi khuẩn gia dụng phổ biến²⁾ trên các bề mặt cứng. Bình chứa có thể tháo rời và nạp lại liên tục, đảm bảo việc làm sạch không bị gián đoạn. Ngăn chứa phụ kiện tích hợp cực lớn đảm bảo việc cất giữ phụ kiện, dây nguồn và ống phun hơi nước trực tiếp trên thiết bị một cách thuận tiện. Các tính năng khác bao gồm dải đèn LED chiếu sáng để hiển thị chế độ vận hành, đầu phun sàn EasyFix có khớp nối linh hoạt để tối đa hóa tính công thái học, công nghệ lamella cải tiến, hệ thống băng gai dính tiện dụng cho khăn lau sàn và nhiều phụ kiện khác nhau giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên gạch, bếp và máy hút mùi cũng như trong các khe hở và mối nối. Với chức năng điều chỉnh lượng hơi nước ba cấp giúp người dùng0 điều chỉnh lượng hơi nước hoàn hảo tùy theo bề mặt và bụi bẩn.
Tính năng và ưu điểm
Thùng chứa nước rời, có thể châm thêm nước bất cứ lúc nàoHoạt động liên tục nhờ thiết kế bình chứa cho phép làm đầy nước liên tục
Lưu trữ phụ kiện và vị trí đặt tiện lợiLưu trữ phụ kiện, ống nối, dây nguồn và đầu phun hơi một cách tiện lợi. Vị trí đặt tiện lợi giúp dễ dàng để đầu phun sàn khi nghỉ ngơi.
Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàngMang lại kết quả làm sạch vượt trội trên các loại bề mặt sàn cứng trong gia đình nhờ công nghệ lamella hiệu quả. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn. Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng
Đèn led hiển thị
- Khi đèn led màu đỏ, thiết bị vẫn đang ở chế độ đun nước. Khi đèn led chuyển màu xanh thông báo thiết bị đã sẵn sàng sử dụng.
Phụ kiện đa chức năng
- Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,…
Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay
- Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến.
Khóa an toàn trên súng phun hơi
- Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng.
Điều khiển lưu lượng hơi nước ba cấp
- Lưu lượng hơi nước có thể được điều chỉnh phù hợp với bề mặt và mức độ bẩn.
Công tắc bật tắc trên thiết bị
- Dễ dàng mở và tắt
Thông số kỹ thuật
|Giấy chứng nhận¹⁾
|Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.99% vi khuẩn²⁾
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 130
|Công suất gia nhiệt (W)
|2200
|Áp suất tối đa (bar)
|4
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Thời gian làm nóng (min)
|3
|Dung tích bình đun (l)
|0,5
|Dung tích bình chứa (l)
|1,3
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,55
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|9
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt.
Scope of supply
- Khăn lau sàn EasyFix: 1 Unit
- Khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay: 1 Unit
- Bột khử cặn: 3 Unit
- Đầu phun điểm
- Vòi phun cầm tay
- Bàn chải tròn, đen: 1 Unit
- Bàn chải khe
- Bàn lau sàn: EasyFix
- Số lượng thanh phun hơi nước nối dài: 2 Unit
- Chiều thanh phun hơi nước nối dài: 0.5 m
Thiết bị
- Khóa an toàn
- Van an toàn
- Bình chứa: Có thể tháo rời và có thể gắn lại khi cần thiết
- Ống hơi có súng phun: 2.2 m
- Bộ tích hợp bật/ ngắt
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vòi
- Bồn rửa
- Gạch ốp tường
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Máy hút mùi
- Bếp
- Khớp nối