Máy làm sạch bằng hơi nước SC 4 Deluxe làm sạch mạnh mẽ ở áp suất 4,0 bar và loại bỏ tới 99,999% vi-rút¹⁾ và 99,99% tất cả các loại vi khuẩn gia dụng phổ biến²⁾ trên các bề mặt cứng. Bình chứa có thể tháo rời và nạp lại liên tục, đảm bảo việc làm sạch không bị gián đoạn. Ngăn chứa phụ kiện tích hợp cực lớn đảm bảo việc cất giữ phụ kiện, dây nguồn và ống phun hơi nước trực tiếp trên thiết bị một cách thuận tiện. Các tính năng khác bao gồm dải đèn LED chiếu sáng để hiển thị chế độ vận hành, đầu phun sàn EasyFix có khớp nối linh hoạt để tối đa hóa tính công thái học, công nghệ lamella cải tiến, hệ thống băng gai dính tiện dụng cho khăn lau sàn và nhiều phụ kiện khác nhau giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên gạch, bếp và máy hút mùi cũng như trong các khe hở và mối nối. Với chức năng điều chỉnh lượng hơi nước ba cấp giúp người dùng0 điều chỉnh lượng hơi nước hoàn hảo tùy theo bề mặt và bụi bẩn.