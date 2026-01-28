Máy làm sạch bằng hơi nước SC 5 EasyFix Iron Plug
Mạnh mẽ và đa năng: Máy làm sạch bằng hơi nước SC 5 EasyFix với áp suất hơi nước lên đến 4,2 bar và có thể kết nối với bàn ủi hơi nước. Bình chứa nước có thể châm thêm liên tục.
Làm sạch kết hợp với là đồ bằng hơi nước? Không còn là vấn đề với Kärcher SC 5 EasyFix. Điều này là do máy làm sạch bằng hơi nước SC 5 EasyFix là dòng mạnh nhất trong phân khúc (áp suất hơi nước 4,2 bar) đi kèm phụ kiện tùy chọn bàn ủi hơi nước. Làm sạch sâu với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher sẽ loại bỏ 99,999% vi rút¹⁾ và gần như tất cả các vi khuẩn thông thường trong gia đình²⁾. Thiết bị đi kèm nhiều phụ kiện để có thể làm sạch trên bề mặt sàn, bếp nấu, máy hút mùi và thậm chí cả những khoảng trống nhỏ nhất sẽ trở nên sạch sẽ không tì vết, cho dù đó là vết bẩn nhẹ hay vết bẩn cứng đầu. Bàn làm sạch sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt cho phép làm việc thuận tiện. Và công nghệ lamella đảm bảo kết quả làm sạch hoàn hảo. Khăn lau sàn có thể dễ dàng gắn vào bàn làm sạch sàn và tháo ra mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Chức năng VapoHydro loại bỏ bụi bẩn cứng đầu dễ dàng hơn bằng cách kết hợp với nước nóng ở nhiệt độ cao. Cường độ hơi nước có thể được điều chỉnh theo bề mặt và bụi bẩn. Bình chứa nước có thể được tháo rời và châm thêm nước liên tục – để việc làm sạch không bị gián đoạn. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp ngăn đựng dây điện, phụ kiện, và giá treo cho bàn làm sạchsàn.
Tính năng và ưu điểm
Chức năng VapoHydroThêm chế độ phun nước nóng, giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu một cách nhanh chóng hơn. Cho hiệu suất làm sạch cao hơn.
Bộ khăn lau sàn EasyFix với kết nối linh hoạt giúp thao tác tháo lắp khăn lau cực kỳ nhanh chóng và dễ dàngHiệu suất làm sạch tối đa trên các loại sàn cứng nhờ vào công nghệ lamella. Hệ thống băng gai dinh (hook-and-loop) giúp người dùng tháo lắp khăn lau một cách dễ dàng mà không cần chạm vào khăn bẩn. Đầu phun linh hoạt giúp làm sạch tiện lợi và dễ dàng
Thùng chứa nước rời, có thể châm thêm nước bất cứ lúc nàoLàm sạch không gián đoạn, châm nước tiện lợi hơn.
Phụ kiện đa chức năng
- Làm sạch hiệu quả với bàn lau sàn, tay cầm phun hơi, bàn chải tròn,…
Khăn lau sàn và khăn chụp cầm tay
- Làm sạch sâu một cách hiệu quả nhờ công nghệ cải tiến.
Khóa an toàn trên súng phun hơi
- Hệ thống khóa an toàn giúp bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ bị bỏng.
Điều chỉnh lưu lượng hơi nước bốn mức độ
- Lượng hơi có thể tự điều chỉnh dựa vào bề mặt và bụi bẩn.
Khoang chứa phụ kiện và vị trí lưu trữ phụ kiện
- Khoang cất giữ phụ kiện tiện lợi.
Công tắc bật tắc trên thiết bị
- Dễ dàng mở và tắt
Tích hợp ngăn lưu trữ dây điện
- Khoang chứa phụ kiện và dây điện
Thông số kỹ thuật
|Giấy chứng nhận¹⁾
|Diệt 99.999% virus corona¹⁾ và 99.99% vi khuẩn²⁾
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 150
|Công suất gia nhiệt (W)
|2250
|Áp suất tối đa (bar)
|Tối đa 4,2
|Chiều dài dây điện (m)
|6
|Thời gian làm nóng (min)
|3
|Dung tích bình đun (l)
|0,5
|Dung tích bình chứa (l)
|1,5
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|6
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8,472
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc làm sạch tập trung (spot cleaning) ở áp suất hơi tối đa và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bằng Máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher trong thời gian 30s trên một khu vực thì 99.999% các loại virus có màng bọc như virus Corona hoặc virus cúm (không bao gồm virus viêm gan B) có thể bị loại bỏ trên các bề mặt cứng thông thường trong gia đình (virus thử nghiệm: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Khi làm sạch với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher ở áp suất hơi tối đa, tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt với tốc độ 30cm/s, 99.99% vi khuẩn thông thường được tìm thấy trên các bề mặt cứng trong gia đình sẽ bị tiêu diệt.
Scope of supply
- Khăn lau sàn EasyFix: 1 Unit
- Khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay: 1 Unit
- Bột khử cặn: 3 Unit
- Đầu phun điểm
- Vòi phun cầm tay
- Bàn chải tròn, đen: 1 Unit
- Bàn lau sàn: EasyFix
- Số lượng thanh phun hơi nước nối dài: 2 Unit
- Chiều thanh phun hơi nước nối dài: 0.5 m
Thiết bị
- Khóa an toàn
- Van an toàn
- Bình chứa: Có thể tháo rời và có thể gắn lại khi cần thiết
- Ống hơi có súng phun: 2.3 m
- Kết nối với bàn ủi
- Bộ tích hợp bật/ ngắt
- Chức năng VapoHydro
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vòi
- Bồn rửa
- Gạch ốp tường
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Máy hút mùi
- Bếp