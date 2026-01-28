Làm sạch kết hợp với là đồ bằng hơi nước? Không còn là vấn đề với Kärcher SC 5 EasyFix. Điều này là do máy làm sạch bằng hơi nước SC 5 EasyFix là dòng mạnh nhất trong phân khúc (áp suất hơi nước 4,2 bar) đi kèm phụ kiện tùy chọn bàn ủi hơi nước. Làm sạch sâu với máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher sẽ loại bỏ 99,999% vi rút¹⁾ và gần như tất cả các vi khuẩn thông thường trong gia đình²⁾. Thiết bị đi kèm nhiều phụ kiện để có thể làm sạch trên bề mặt sàn, bếp nấu, máy hút mùi và thậm chí cả những khoảng trống nhỏ nhất sẽ trở nên sạch sẽ không tì vết, cho dù đó là vết bẩn nhẹ hay vết bẩn cứng đầu. Bàn làm sạch sàn EasyFix với khớp nối linh hoạt cho phép làm việc thuận tiện. Và công nghệ lamella đảm bảo kết quả làm sạch hoàn hảo. Khăn lau sàn có thể dễ dàng gắn vào bàn làm sạch sàn và tháo ra mà không cần phải tiếp xúc với bụi bẩn. Chức năng VapoHydro loại bỏ bụi bẩn cứng đầu dễ dàng hơn bằng cách kết hợp với nước nóng ở nhiệt độ cao. Cường độ hơi nước có thể được điều chỉnh theo bề mặt và bụi bẩn. Bình chứa nước có thể được tháo rời và châm thêm nước liên tục – để việc làm sạch không bị gián đoạn. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp ngăn đựng dây điện, phụ kiện, và giá treo cho bàn làm sạchsàn.