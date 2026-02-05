Máy lau kính WV 5 Plus Anniversary Edition
Phiên bản giới hạn máy sạch kính WV 5 Plus là phiên bản đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập công ty giúp cửa sổ sạch sẽ, không để lại vệt và nước động trong thời gian nhanh chóng.
Phiên bản giới hạn máy làm sạch kính WV 5 Plus đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập công ty là một biến thể màu giới hạn với các phụ kiện đặc biệt. Với biến thể này, Kärcher – nhà phát minh ra Window Vac – đang tung ra thị trường một thiết bị giúp hoàn thiện hơn nữa việc làm sạch cửa sổ dễ dàng, không có vệt và không nhỏ giọt. Với thời lượng pin kéo dài, giúp việc làm sạch có thể được thực hiện trong thời gian dài hơn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Và nhờ hệ thống pin có thể thay thế, bạn có thể làm sạch cửa sổ mà không bị gián đoạn. Tay cầm của thiết bị, với thành phần mềm, đảm bảo rằng máy làm sạch kính WV 5 Plus Anniversary Edition vượt trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm về khả năng xử lý và công thái học. Thiết bị có các miếng đệm trên vòi hút để có kết quả làm sạch tốt hơn ngay cả các cạnh. Trọn bộ bao gồm một bình xịt, một khăn microfiber, một đầu hút hẹp cho cửa sổ dạng lưới, một dụng cụ cạo bụi để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và một miếng khăn lau microfiber bổ sung có tỷ lệ sợi mài mòn đặc biệt cao để vệ sinh cửa sổ tối ưu từ bên ngoài.
Tính năng và ưu điểm
Pin có thể thay thếPin có thể thay thế và pin dự phòng giúp kéo dài thời gian làm sạch.
Vệ sinh tiện lợi ở các góc cạnh cửa kiếngLàm sạch dễ dàng ở các góc cạnh nhờ chức năng điều khiển khoảng cách bằng tay.
Tay cầm được thiết kế dùng cầm nắm thoải mái, dễ chịuTay cầm tiện lợi Đèn LED chỉ thị mức độ pin
Bàn hút có thể thay thế
- Lựa chọn bàn hút lớn hay nhỏ tùy thuộc vào bề mặt cần lau
Êm ái dễ chịu
- Vận hành êm ái
Nguyên gốc
- Sản phẩm độc quyền từ Kärcher - nhà sáng chế Máy hút kính bằng pin đầu tiên trên thế giới
Thời gian làm sạch nhanh hơn gấp 3 lần
- Tiết kiệm gấp 3 lần thời gian làm sạch so với các phương pháp thông thường
Mặt kiếng sạch hoàn hảo, không bị vệt và nhỏ giọt
- Nhờ vào chức năng hút nước, nước đọng được loại bỏ hoàn toàn. Để cửa sổ được sạch bóng
Sạch sẽ hoàn hảo
- Làm sạch bình chứa nhanh chóng và đơn giản mà không tiếp xúc với nước bẩn.
Ứng dụng đa dạng
- Máy hút bụi cửa sổ có thể sử dụng cả trên bề mặt nhẵn như gạch, gương hay phòng tắm
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng vận hành của bàn hút (mm)
|280
|Bề rộng vận hành của vòi đầu khe (mm)
|170
|Dung tích bình chứa nước thải (ml)
|100
|Thời gian pin vận hành (min)
|35
|Thời gian sạc pin (min)
|185
|Loại pin
|Pin có thể thay thế
|Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
|khoảng 105
|Điện áp (V)
|100 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng bao gồm ắc-quy (Kg)
|0,7
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|0,7
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Bình phun
- Chất tẩy rửa: 20 ml
- Ống hút hẹp
- Khăn lau microfibre dành cho các vật dụng ngoài trời: 1 x
- Chổi chà bụi bẩn
Thiết bị
- Ống hút
- Bàn hút có thể thay thế
Khu vực ứng dụng
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Cửa sổ Lattice
- Bề mặt phẳng
- Kính
- Bàn kiếng
- Gạch ốp tường
