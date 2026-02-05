Phiên bản giới hạn máy làm sạch kính WV 5 Plus đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập công ty là một biến thể màu giới hạn với các phụ kiện đặc biệt. Với biến thể này, Kärcher – nhà phát minh ra Window Vac – đang tung ra thị trường một thiết bị giúp hoàn thiện hơn nữa việc làm sạch cửa sổ dễ dàng, không có vệt và không nhỏ giọt. Với thời lượng pin kéo dài, giúp việc làm sạch có thể được thực hiện trong thời gian dài hơn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Và nhờ hệ thống pin có thể thay thế, bạn có thể làm sạch cửa sổ mà không bị gián đoạn. Tay cầm của thiết bị, với thành phần mềm, đảm bảo rằng máy làm sạch kính WV 5 Plus Anniversary Edition vượt trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm về khả năng xử lý và công thái học. Thiết bị có các miếng đệm trên vòi hút để có kết quả làm sạch tốt hơn ngay cả các cạnh. Trọn bộ bao gồm một bình xịt, một khăn microfiber, một đầu hút hẹp cho cửa sổ dạng lưới, một dụng cụ cạo bụi để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và một miếng khăn lau microfiber bổ sung có tỷ lệ sợi mài mòn đặc biệt cao để vệ sinh cửa sổ tối ưu từ bên ngoài.