Máy lau kính WV 6 Plus
Linh hoạt hơn trong sử dụng với công nghệ lưỡi hút cải tiến: Máy lau kính cầm tay WV 6 Plus giúp cửa sổ sạch hoàn toàn không để lại vết bẩn, không lem hay loang lổ chỉ trong thời gian ngắn.
Kärcher đã tiếp tục cải tiến Máy lau kính và cho ra đời một phiên bản linh hoạt hơn nhiều với công nghệ lưỡi hút cải tiến và thời gian sử dụng pin lâu hơn - Máy lau kính WV 6 Plus. Lưỡi hút mới, dài hơn, cho phép bạn loại bỏ hoàn toàn chất lỏng dư thừa trên toàn bộ bề mặt chỉ trong một lần sạc. Thời gian hoạt động của pin trên Máy lau kính này lên đến 100 phút, giúp bạn làm sạch lâu hơn. Màn hình hiển thị thời gian pin còn lại giúp bạn lên kế hoạch làm sạch chính xác. Giống như các phiên bản trước, sự kết hợp thông minh giữa bình xịt và khăn lau sợi microfibre cùng chức năng hút của máy đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu, cho bạn những cửa sổ sáng bóng không còn vết loang hay cặn bẩn. Máy lau kính WV 6 Plus của Kärcher với thiết kế tiện dụng còn giúp bạn vệ sinh cửa sổ một cách đặc biệt an toàn, vì bạn không cần tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ lưỡi hút tiên tiếnLưỡi hút cải tiến, linh hoạt hơn trong việc làm sạch - lý tưởng cho các loại cửa kính sát sàn
Thời gian sử dụng pin dàiThời gian sử dụng pin dài lên đến 100 phút, giúp việc làm sạch không bị gián đoạn
Lưỡi hút có thể tháo rờiLưỡi hút có thể được tháo ra khỏi máy và làm sạch sau mỗi lần sử dụng
Hút nước sạch sẽ và nhanh chóng
- Làm sạch bình chứa nhanh chóng và đơn giản mà không tiếp xúc với nước bẩn.
Êm ái dễ chịu
- Vận hành êm ái
Màn hình hiển thị thời gian sử dụng pin
- Màn hình hiển thị thời gian sử dụng pin còn lại giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn
Nguyên gốc
- Sản phẩm độc quyền từ Kärcher - nhà sáng chế Máy hút kính bằng pin đầu tiên trên thế giới
Thời gian làm sạch nhanh hơn gấp 3 lần
- Tiết kiệm gấp 3 lần thời gian làm sạch so với các phương pháp thông thường
Mặt kiếng sạch hoàn hảo, không bị vệt và nhỏ giọt
- Nhờ vào chức năng hút nước, nước đọng được loại bỏ hoàn toàn. Để cửa sổ được sạch bóng
Ứng dụng đa dạng
- Thích hợp cho tất cả các bề mặt phẳng, chẳng hạn như gạch, gương hoặc buồng tắm
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng vận hành của bàn hút (mm)
|280
|Dung tích bình chứa nước thải (ml)
|150
|Thời gian pin vận hành (min)
|100
|Thời gian sạc pin (min)
|170
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
|khoảng 300
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|100 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng bao gồm ắc-quy (Kg)
|0,76
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|0,76
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,3
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Bình phun
- Chất tẩy rửa: 20 ml
Thiết bị
- Ống hút
- Bàn hút có thể thay thế
Videos
Khu vực ứng dụng
- Bề mặt phẳng
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Kính
- Gạch ốp tường
- Bàn kiếng
