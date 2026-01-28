Kärcher đã tiếp tục cải tiến Máy lau kính và cho ra đời một phiên bản linh hoạt hơn nhiều với công nghệ lưỡi hút cải tiến và thời gian sử dụng pin lâu hơn - Máy lau kính WV 6 Plus. Lưỡi hút mới, dài hơn, cho phép bạn loại bỏ hoàn toàn chất lỏng dư thừa trên toàn bộ bề mặt chỉ trong một lần sạc. Thời gian hoạt động của pin trên Máy lau kính này lên đến 100 phút, giúp bạn làm sạch lâu hơn. Màn hình hiển thị thời gian pin còn lại giúp bạn lên kế hoạch làm sạch chính xác. Giống như các phiên bản trước, sự kết hợp thông minh giữa bình xịt và khăn lau sợi microfibre cùng chức năng hút của máy đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu, cho bạn những cửa sổ sáng bóng không còn vết loang hay cặn bẩn. Máy lau kính WV 6 Plus của Kärcher với thiết kế tiện dụng còn giúp bạn vệ sinh cửa sổ một cách đặc biệt an toàn, vì bạn không cần tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn.