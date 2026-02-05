Máy lau sàn FC 2-4 Battery gây ấn tượng với thiết kế đứng, trọng lượng gọn nhẹ chỉ 2,3kg cùng khả năng bật tắt tự động. Để thao tác, bạn chỉ cần kéo tay cầm của máy về phía sau để khởi động và bắt đầu loại bỏ bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bước một cách thuận tiện hơn. Thời gian sử dụng pin tối đa cho mỗi lần sạc là 20 phút, tương ứng với diện tích làm sạch là 70m2. Sau khi kích hoạt thiết bị, con lăn sẽ tự động được làm ẩm bằng nước bình chứa nước sạch. Đảm bảo làm sạch các bề mặt sàn cứng đồng đều và hiệu quả. Thiết bị có thể vệ sinh sát cạnh và dễ dàng nhặt tóc nhờ bộ lọc tóc tích hợp. Ngăn chứa nước bẩn trên máy có thể được tháo ra và làm sạch sau khi sử dụng thiết bị, cũng có tác dụng tránh để người dùng tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Pin của máy có thể thay thế bằng Nguồn pin 4V Kärcher đi kèm và tương thích với tất cả các thiết bị Nguồn pin 4V Kärcher.