Máy lau sàn Karcher, FC 2-4 Battery
Vệ sinh đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả: Máy lau sàn FC 2-4 Battery loại bỏ cả bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bước. Bao gồm pin thay thế và bộ sạc pin.
Máy lau sàn FC 2-4 Battery gây ấn tượng với thiết kế đứng, trọng lượng gọn nhẹ chỉ 2,3kg cùng khả năng bật tắt tự động. Để thao tác, bạn chỉ cần kéo tay cầm của máy về phía sau để khởi động và bắt đầu loại bỏ bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bước một cách thuận tiện hơn. Thời gian sử dụng pin tối đa cho mỗi lần sạc là 20 phút, tương ứng với diện tích làm sạch là 70m2. Sau khi kích hoạt thiết bị, con lăn sẽ tự động được làm ẩm bằng nước bình chứa nước sạch. Đảm bảo làm sạch các bề mặt sàn cứng đồng đều và hiệu quả. Thiết bị có thể vệ sinh sát cạnh và dễ dàng nhặt tóc nhờ bộ lọc tóc tích hợp. Ngăn chứa nước bẩn trên máy có thể được tháo ra và làm sạch sau khi sử dụng thiết bị, cũng có tác dụng tránh để người dùng tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Pin của máy có thể thay thế bằng Nguồn pin 4V Kärcher đi kèm và tương thích với tất cả các thiết bị Nguồn pin 4V Kärcher.
Tính năng và ưu điểm
Tất cả trong một: Loại bỏ mọi loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bướcTiết kiệm 50% thời gian: Công nghệ hút bụi thô cho phép lau sạch mà không cần phải hút bụi trước. Hút tóc tối ưu nhờ bộ lọc tóc tích hợp. Làm sạch cạnh tối ưu nhờ thiết kế đầu sàn độc quyền.
Lau sạch hơn 20%* so với cây lau nhà và thuận tiện hơn nhiềuHệ thống 2 bình: làm ướt các con lăn từ bình chứa nước sạch trong khi bụi bẩn được thu gom vào bình chứa nước bẩn. Dễ sử dụng: Không cần kéo xô nước xung quanh nhà, không cần vắt khăn lau sàn bằng tay, không cần phải cọ rửa. Con lăn có thể giặt bằng máy ở 60°C.
Công tắc bật/tắt tự độngDễ dàng bật và tắt. Nhanh chóng và trực quan. Không cần phải cúi gập người.
Nguồn pin 4V Kärcher
- Bền bỉ và mạnh mẽ nhờ tế bào Li-Ion.
- Pin có thể thay đổi được có thể được sử dụng trong tất cả các thiết bị Nguồn Pin 4 V Kärcher khác.
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Thiết bị có thể được cất giữ thuận tiện trong phòng trong thời gian gián đoạn công việc ngắn.
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
- Tiện dụng và dễ dàng di chuyển
Dễ dàng làm sạch thiết bị
- Làm sạch bộ lọc tóc đơn giản bằng bàn chải làm sạch đi kèm.
- Bình chứa nước bẩn có thể được làm sạch mà không tiếp xúc với chất bẩn.
Khớp đôi linh hoạt
- Tay cầm có thể dễ dàng di chuyển theo mọi hướng.
- Dễ điều khiển.
- Khả năng cơ động cao giúp di chuyển dưới đồ nội thất rất dễ dàng.
Cực kỳ êm ái
Thông số kỹ thuật
|Thiết bị chạy bằng pin
|Nền tảng pin
|Nền tảng pin 4V
|Dung tích thùng chứa nước sạch (ml)
|200
|Dung tích bình chứa nước thải (ml)
|100
|Bề rộng thanh lăn (mm)
|180
|Thời gian sàn khô (phút) (min)
|khoảng 2
|Độ ồn (dB(A))
|55
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Điện áp (V)
|Trên danh nghĩa 3,6 - 3,7 - Tối đa 4,2
|Dung lượng (Ah)
|2,5
|Số lượng pin cần thiết (Unit)
|1
|Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
|khoảng 70 (2,5 Ah)
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
|khoảng 20 (2,5 Ah)
|Thời gian sạc pin với bộ sạc điện 80 %/100 % (min)
|130 / 150
|Cường độ dòng sạc (A)
|1
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|2,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|3,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Máy lau sàn Kärcher đạt hiệu suất làm sạch tốt hơn tới 20% so với cây lau nhà thông thường trong danh mục thử nghiệm "Lau". Đề cập đến các kết quả thử nghiệm trung bình về hiệu quả làm sạch, khả năng loại bỏ bụi bẩn và vệ sinh sát cạnh.
Scope of supply
- Biến thể: Pin và bộ sạc đi kèm
- Pin: Pin 2,5 Ah Pin năng lượng (1 cái)
- Bộ sạc: Bộ sạc nguồn Pin 4 V (1 cái)
- Ru-lo đa năng cho nhiều loại sàn: 1 Unit
- Chất tẩy rửa: Nước lau sàn đa năng RM 536, 30 ml
- Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Làm sạch bàn chải
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Vết bẩn cứng đầu
- Bụi bẩn thô
- Bụi bẩn mịn
- Bụi bẩn khô
