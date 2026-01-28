Máy lọc khí gia đình AF 20
Lọc không khí nhanh chóng trong các phòng có diện tích lên đến 40 m² * - máy lọc không khí AF 20 nhỏ gọn với bộ lọc H13 và than hoạt tính, loại bỏ các mầm bệnh, bụi mịn, chất gây dị ứng và mùi hôi một cách đáng tin cậy.
Máy lọc không khí AF 20 hoàn hảo cho các gian phòng nhỏ, phòng trẻ em và không gian làm việc cá nhân, làm sạch không khí trong nhà khỏi các chất gây dị ứng, ô nhiễm và mầm bệnh nhờ hệ thống lọc nhiều lớp. Màn hình hiển thị bằng chữ và số cho biết chất lượng không khí trong các hạt PM2.5 tính bằng µg / m³, chất lượng không khí thông qua mã màu, nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Máy lọc không khí AF 20 là một lựa chọn tuyệt vời nhờ chức năng hẹn giờ, khóa an toàn cho trẻ em, chế độ ban đêm và hoạt động siêu im lặng, cũng như hiệu suất lọc 99,95% đối với các hạt bụi 0,3 µm và cảm biến laser chất lượng cao cho chế độ tự động. Điều này có nghĩa là chế độ tự động và mức hiệu suất sẽ tự động thích ứng với mức độ ô nhiễm không khí. Tuổi thọ bộ lọc khoảng một năm, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm không khí và cường độ sử dụng.
Tính năng và ưu điểm
Bộ lọc bảo vệ cao 13Để lọc mùi khói bếp, mùi ẩm thấp và các loại khí độc hại như khí gas,…
Hệ thống hút gió képKhe hút gió ở cả hai bên, đảm bảo lưu lượng gió lớn.
Hiển thịChỉ số chất lượng không khí theo µg / m³ cũng như bộ lọc và trạng thái thiết bị.
Hoạt động yên tĩnh
- Động cơ và quạt thông gió chạy êm và ống dẫn khí yên tĩnh.
Chế độ tự động
- Cảm biến điều khiển chế độ tự động và điều chỉnh mức hiệu suất phù hợp với chất lượng không khí.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|100 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Công suất (W)
|24
|Kích thước phòng phù hợp (m²)
|lên đến 40
|Lưu lượng không khí (m³/h)
|lên đến 220
|Hiệu quả lọc theo kích thước hạt (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Cài đặt nguồn
|3
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,02
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|220 x 220 x 346
* Kích thước phòng được đề xuất dựa trên chiều cao trần 3 m và trao đổi không khí ba lần một giờ để hoạt động ở mức hiệu suất cao nhất.
Thiết bị
- Hệ thống lọc kép
- Cảnh báo thời gian thay thế bộ lọc
- Hiển thị chất lượng không khí
- Hoạt động của thiết bị với chức năng cảm ứng
- Chế độ tự động
- Chế độ ban đêm
- Chức năng khóa
- Chương trình hẹn giờ
Khu vực ứng dụng
- Lọc không khí trong nhà