Máy lọc không khí AF 20 hoàn hảo cho các gian phòng nhỏ, phòng trẻ em và không gian làm việc cá nhân, làm sạch không khí trong nhà khỏi các chất gây dị ứng, ô nhiễm và mầm bệnh nhờ hệ thống lọc nhiều lớp. Màn hình hiển thị bằng chữ và số cho biết chất lượng không khí trong các hạt PM2.5 tính bằng µg / m³, chất lượng không khí thông qua mã màu, nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Máy lọc không khí AF 20 là một lựa chọn tuyệt vời nhờ chức năng hẹn giờ, khóa an toàn cho trẻ em, chế độ ban đêm và hoạt động siêu im lặng, cũng như hiệu suất lọc 99,95% đối với các hạt bụi 0,3 µm và cảm biến laser chất lượng cao cho chế độ tự động. Điều này có nghĩa là chế độ tự động và mức hiệu suất sẽ tự động thích ứng với mức độ ô nhiễm không khí. Tuổi thọ bộ lọc khoảng một năm, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm không khí và cường độ sử dụng.