Máy lọc không khí AF 30 hoàn hảo cho không gian trong nhà, phòng khách và nơi làm việc có quy mô vừa: làm sạch không khí trong nhà khỏi các chất gây dị ứng, ô nhiễm và mầm bệnh nhờ hệ thống lọc nhiều lớp. Các tính năng bổ sung bao gồm: lọc carbon hoạt tính, màn hình hiển thị bằng chữ và số cho biết chất lượng không khí trong các hạt PM2.5 tính bằng µg / m³, chất lượng không khí thông qua mã màu, nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Máy lọc khí AF 30 cũng là một lựa chọn tuyệt vời nhờ chức năng hẹn giờ, khóa an toàn cho trẻ em, chế độ ban đêm và hoạt động siêu im lặng, cũng như hiệu suất lọc 99,95% đối với các hạt bụi 0,3 µm và cảm biến laser chất lượng cao cho chế độ tự động. Điều này có nghĩa là chế độ tự động và mức hiệu suất được tự động điều chỉnh theo mức độ ô nhiễm không khí. Hơn nữa, bộ lọc có tuổi thọ khoảng một năm, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm không khí và cường độ sử dụng. Máy sản xuất tại Trung Quốc.