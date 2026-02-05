Lọc không khí hoàn hảo cho những căn phòng lớn, phòng khách và nơi làm việc: Máy lọc không khí AF 50 sẽ giúp loại bỏ các chất gây dị ứng, chất ô nhiễm và mầm bệnh khỏi không khí trong nhà bằng hệ thống lọc nhiều lớp. Các tính năng khác như bộ lọc phủ than hoạt tính, màn hình hiển thị chất lượng không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Máy lọc không khí cũng là một lựa chọn tuyệt vời nhờ chức năng hẹn giờ, khóa an toàn đối với trẻ em, chế độ ban đêm cực kỳ êm ái, cũng như hiệu suất lọc 99,95% đối với các hạt 0,3 µm và cảm biến laser chất lượng cao cho chế độ làm việc tự động. Điều này có nghĩa là máy sẽ tự động điều chỉnh hiệu suất làm việc theo mức độ ô nhiễm không khí. Hơn nữa, bộ lọc có tuổi thọ dài (khoảng một năm), tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm không khí và cường độ sử dụng.