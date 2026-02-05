Máy lọc khí gia đình AF 50
Với công nghệ cảm biến laser, bộ lọc HEPA13 và bộ lọc than hoạt tính có thể loại bỏ các tác nhân gây bệnh, bụi mịn, chất gây dị ứng và mùi hôi trong phòng có diện tích từ 50 m² đến 100 m².
Lọc không khí hoàn hảo cho những căn phòng lớn, phòng khách và nơi làm việc: Máy lọc không khí AF 50 sẽ giúp loại bỏ các chất gây dị ứng, chất ô nhiễm và mầm bệnh khỏi không khí trong nhà bằng hệ thống lọc nhiều lớp. Các tính năng khác như bộ lọc phủ than hoạt tính, màn hình hiển thị chất lượng không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Máy lọc không khí cũng là một lựa chọn tuyệt vời nhờ chức năng hẹn giờ, khóa an toàn đối với trẻ em, chế độ ban đêm cực kỳ êm ái, cũng như hiệu suất lọc 99,95% đối với các hạt 0,3 µm và cảm biến laser chất lượng cao cho chế độ làm việc tự động. Điều này có nghĩa là máy sẽ tự động điều chỉnh hiệu suất làm việc theo mức độ ô nhiễm không khí. Hơn nữa, bộ lọc có tuổi thọ dài (khoảng một năm), tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm không khí và cường độ sử dụng.
Tính năng và ưu điểm
Bộ lọc bảo vệ cao 13Để lọc mùi khói bếp, mùi ẩm thấp và các loại khí độc hại như khí gas,…
Hệ thống hút gió képKhe hút gió ở cả hai bên, đảm bảo lưu lượng gió lớn.
Hiển thị màu sắcHiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí và chất lượng, bộ lọc và trạng thái thiết bị.
4 bánh xe tự lượn
- Khả năng di chuyển đến bất cứ nơi đâu.
Hoạt động yên tĩnh
- Động cơ và quạt thông gió chạy êm và ống dẫn khí yên tĩnh.
Chế độ tự động
- Cảm biến điều khiển chế độ tự động và điều chỉnh mức hiệu suất phù hợp với chất lượng không khí.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Công suất (W)
|50
|Kích thước phòng phù hợp (m²)
|lên đến 100
|Lưu lượng không khí (m³/h)
|Tối đa 520
|Hiệu quả lọc theo kích thước hạt (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Cài đặt nguồn
|5
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|9,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|10,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|290 x 290 x 580
* Kích thước phòng được đề xuất dựa trên chiều cao trần 3 m và trao đổi không khí ba lần một giờ để hoạt động ở mức hiệu suất cao nhất.
Thiết bị
- Hệ thống lọc kép
- Cảnh báo thời gian thay thế bộ lọc
- Hiển thị chất lượng không khí
- Máy đo nhiệt độ
- Hiển thị độ ẩm không khí tương đối
- Hoạt động của thiết bị với chức năng cảm ứng
- Chế độ tự động
- Chế độ ban đêm
- Chức năng khóa
- Chương trình hẹn giờ
Khu vực ứng dụng
- Lọc không khí trong nhà