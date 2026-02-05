Máy phun rửa áp lực cao K 1
Máy phun rửa áp lực cao K 1 gọn nhẹ thích hợp cho người mới bắt đầu sử dụng. Phù hợp dùng để rửa xe máy, xe đạp, đồ nội thất sân vườn hoặc các bề mặt nhỏ khác.
Máy phun rửa áp lực cao K 1 lý tưởng để giải quyết các công việc làm sạch trong gia đình. Ví dụ, rất phù hợp để làm sạch đồ nội thất sân vườn, xe máy, xe đạp và sân nhỏ. Đầu phun tia phẳng đi kèm giúp làm sạch mạnh mẽ, ngay cả trên các bề mặt nhạy cảm. Máy rất hoàn hảo cho việc làm sạch các vết bẩn nhẹ. Bên cạnh đó, máy được tích hợp bộ lọc nước thông minh giúp bảo vệ bơm áp lực cao khỏi các hạt bẩn và kéo dài tuổi thọ của máy. Các phụ kiện đi kèm như dây áp lực và đầu phun có thể nhanh chóng và dễ dàng lưu trữ trên thân máy một cách khoa học, giúp hạn chế nguy cơ lạc mất phụ kiện. Với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, việc cất trữ hoặc di chuyển máy đến các khu vực làm sạch khác nhau trong gia đình trở nên rất dễ dàng.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị gọn nhẹLưu trữ đơn giản, tiết kiệm không gian ngay cả trong các góc nhỏ. Thiết kế tay cầm kéo dễ dàng di chuyển
Tích hợp ống hút chất tẩy rửaVới thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài
Ngăn lưu trữ gọn gàngBảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây áp lực cao có thể dễ dàng tháo lắp với máy một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 230
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar)
|90
|Lưu lượng (l/h)
|300
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|0,85
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,635
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,218
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|188 x 206 x 445
Scope of supply
- Thanh nối dài
- Súng phun: Kết nối nhanh tiêu chuẩn
- Đầu phun thẳng
- Dây áp lực cao: 3 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Hút
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp
- Xe máy
- Xe đạp