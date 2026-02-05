Máy phun rửa áp lực cao K 1 lý tưởng để giải quyết các công việc làm sạch trong gia đình. Ví dụ, rất phù hợp để làm sạch đồ nội thất sân vườn, xe máy, xe đạp và sân nhỏ. Đầu phun tia phẳng đi kèm giúp làm sạch mạnh mẽ, ngay cả trên các bề mặt nhạy cảm. Máy rất hoàn hảo cho việc làm sạch các vết bẩn nhẹ. Bên cạnh đó, máy được tích hợp bộ lọc nước thông minh giúp bảo vệ bơm áp lực cao khỏi các hạt bẩn và kéo dài tuổi thọ của máy. Các phụ kiện đi kèm như dây áp lực và đầu phun có thể nhanh chóng và dễ dàng lưu trữ trên thân máy một cách khoa học, giúp hạn chế nguy cơ lạc mất phụ kiện. Với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, việc cất trữ hoặc di chuyển máy đến các khu vực làm sạch khác nhau trong gia đình trở nên rất dễ dàng.