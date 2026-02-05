Máy phun rửa áp lực cao K 3 Deluxe Premium
Máy phun rửa áp lực cao mạnh mẽ với động cơ làm mát bằng nước cải tiến - phù hợp cho mức độ bụi bẩn từ nhẹ đến trung bình.
K 3 Deluxe Premium phù hợp để làm sạch bụi bẩn ở mức độ nhẹ đến trung bình, lý tưởng cho việc phun rửa nền nhà, tường, xe máy, xe ô tô con.... Áp lực phun có thể dễ dàng điều chỉnh tùy theo nhu cầu làm sạch và mức độ bụi bẩn bằng cách xoay đầu phun Vario Power. Tích hợp đầu phun xoáy để làm sạch các vết bẩn nặng hơn. Thiết bị có tay cầm nối dài giúp vận chuyển thuận tiện và vị trí lưu trữ các phụ kiện để luôn sẵn sàng sử dụng. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Tính năng và ưu điểm
Động cơ làm mát bằng nướcRất mạnh mẽ
Cuộn ốngMóc treo ống dây
Chất tẩy rửaHộc chất tẩy rửa Chất tẩy rửa Karcher giúp tăng hiệu quả làm sạch, bảo vệ và chăm sóc bề mặt.
Tay cầm nối dài
- Dễ dàng vận chuyển
Vị trí lưu trữ phụ kiện
- Các phụ kiện có thể được cất giữ trên thiết bị một cách tiện lợi.
Đầu phun xoáy
- Đầu phun xoáy giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu, tăng hiệu suất làm sạch lên đến 80%.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar)
|Tối đa 120
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 380
|Diện tích làm sạch (ft²)
|25
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (W)
|1600
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|12,12
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|16,1
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|394 x 368 x 667
Scope of supply
- Súng phun: G 180 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 10 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Cuộn ống áp lực cao tích hợp sẵn
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Hàng rào
- Xe máy