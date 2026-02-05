K 3 Deluxe Premium phù hợp để làm sạch bụi bẩn ở mức độ nhẹ đến trung bình, lý tưởng cho việc phun rửa nền nhà, tường, xe máy, xe ô tô con.... Áp lực phun có thể dễ dàng điều chỉnh tùy theo nhu cầu làm sạch và mức độ bụi bẩn bằng cách xoay đầu phun Vario Power. Tích hợp đầu phun xoáy để làm sạch các vết bẩn nặng hơn. Thiết bị có tay cầm nối dài giúp vận chuyển thuận tiện và vị trí lưu trữ các phụ kiện để luôn sẵn sàng sử dụng. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.