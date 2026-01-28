Robot lau dọn thông minh RCV 5 tự động làm sạch độc lập với hệ thống làm sạch cho sàn cứng và thảm lông ngắn. Bụi khô được hút vào hộp chứa bụi tích hợp nhờ bàn chải xoay và bàn chải biên dọc theo mép và kết hợp với quạt hút. Cảm biến siêu âm sẽ giúp robot phát hiện thảm và kích hoạt chức năng Auto Boost để hút với công suất tối đa. Không chỉ hút bụi, RCV 5 còn có thể lau ướt. Chế độ lau sẽ tự động né tránh thảm. Thông qua ứng dụng, bạn có thể điều khiển RCV 5 lập bản đồ hoạt động tự động bằng cách quét môi trường xung quanh (LiDAR). Mỗi khu vực có thể được thiết lập các thông số làm sạch riêng biệt, chẳng hạn như hút bụi, lau ướt hoặc bỏ qua. Nhờ hệ thống camera kết hợp laser kép, RCV 5 có thể phát hiện và tránh các vật cản phẳng như dây điện, tất hoặc giày dép. Các cảm biến bổ sung giúp thiết bị tránh rơi xuống cầu thang. Để làm sạch, bạn chỉ cần khởi động RCV 5 thông qua ứng dụng, sử dụng lịch trình cá nhân được cài đặt sẵn hoặc nút bấm trên thiết bị. Trong trường hợp cần hỗ trợ, robot sẽ thông báo cho bạn bằng giọng nói trong nhiều tình huống.