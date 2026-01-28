ROBOT HÚT BỤI VÀ LAU SÀN RCV 5 *EU
Robot hút bụi lau nhà RCV 5 hoạt động hoàn toàn tự động và thông minh nhờ trí tuệ nhân tạo. Được trang bị hệ thống dẫn đường LiDAR chính xác, camera và cảm biến laser kép, RCV 5 dễ dàng tránh né các vật cản, giúp việc lau dọn trở nên nhẹ nhàng.
Robot lau dọn thông minh RCV 5 tự động làm sạch độc lập với hệ thống làm sạch cho sàn cứng và thảm lông ngắn. Bụi khô được hút vào hộp chứa bụi tích hợp nhờ bàn chải xoay và bàn chải biên dọc theo mép và kết hợp với quạt hút. Cảm biến siêu âm sẽ giúp robot phát hiện thảm và kích hoạt chức năng Auto Boost để hút với công suất tối đa. Không chỉ hút bụi, RCV 5 còn có thể lau ướt. Chế độ lau sẽ tự động né tránh thảm. Thông qua ứng dụng, bạn có thể điều khiển RCV 5 lập bản đồ hoạt động tự động bằng cách quét môi trường xung quanh (LiDAR). Mỗi khu vực có thể được thiết lập các thông số làm sạch riêng biệt, chẳng hạn như hút bụi, lau ướt hoặc bỏ qua. Nhờ hệ thống camera kết hợp laser kép, RCV 5 có thể phát hiện và tránh các vật cản phẳng như dây điện, tất hoặc giày dép. Các cảm biến bổ sung giúp thiết bị tránh rơi xuống cầu thang. Để làm sạch, bạn chỉ cần khởi động RCV 5 thông qua ứng dụng, sử dụng lịch trình cá nhân được cài đặt sẵn hoặc nút bấm trên thiết bị. Trong trường hợp cần hỗ trợ, robot sẽ thông báo cho bạn bằng giọng nói trong nhiều tình huống.
Tính năng và ưu điểm
Lau ướtĐạt hiệu quả làm sạch tối ưu hơn nữa, RCV 5 còn có khả năng lau ẩm. Khi cần, bạn chỉ cần sử dụng đơn vị lau với khăn sợi micro, đổ đầy bình chứa nước sạch và bắt đầu quá trình làm sạch Robot lau dọn RCV 5 có thể hoạt động chỉ với hút bụi khô, lau ướt hoặc kết hợp cả hai chức năng này trong một chế độ làm sạch tổng hợp
Điều hướng chính xácNhờ hệ thống dẫn đường LiDAR nhanh chóng và chính xác, robot sẽ quét và lập bản đồ chi tiết các khu vực, đảm bảo định hướng tốt nhất cho việc dọn dẹp đáng tin cậy ngay cả trong bóng tối Cảm biến laser kép và camera trên robot thậm chí còn cho phép nó nhận ra các vật thể nhỏ hoặc phẳng quá nhỏ đối với hệ thống LiDAR (ví dụ: giày dép, tất hoặc dây cáp). Nếu hệ thống camera laser kép phát hiện chướng ngại vật, nó sẽ tích hợp chúng vào bản đồ. Robot sẽ di chuyển xung quanh chúng bằng thao tác điều hướng thông minh, tránh bị kẹt hoặc gây hư hỏng.
Phát hiện thảm và Auto Boost:Robot RCV 5 tự động phát hiện bề mặt thảm bằng cảm biến siêu âm và hiển thị chúng trên bản đồ trong ứng dụng. Khi kích hoạt chế độ lau ướt, robot sẽ tránh các bề mặt thảm được phát hiện và di chuyển xung quanh chúng. Chức năng Auto Boost tự động tăng công suất hút trên bề mặt thảm khi cần thiết để đạt hiệu quả làm sạch tốt hơn.
Cảm biến rơi
- Cảm biến chống rơi hoạt động đáng tin cậy, ngăn chặn RCV 5 không bị rơi xuống cầu thang hoặc các khu vực dốc.
- Các cảm biến quét sàn. Nếu phát hiện thấy sự sụt giảm lớn, bộ điều khiển sẽ nhận được tín hiệu kích hoạt robot quay lại.
Bảo vệ và cập nhật dữ liệu
- Là nhà sản xuất có trụ sở tại Đức, Kärcher rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu và hết sức cẩn thận để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành về vấn đề này.
- Toàn bộ quá trình truyền dữ liệu giữa ứng dụng Home Robots trên điện thoại thông minh của bạn với robot hút bụi của bạn chỉ chạy qua đám mây đến các máy chủ đặt tại Đức.
- Các bản cập nhật thường xuyên cải thiện và mở rộng hiệu suất của ứng dụng và robot. Điều này cũng có nghĩa là tính bảo mật của hệ thống được cập nhật liên tục để phù hợp với các thông số kỹ thuật hiện tại.
Thông báo bằng giọng nói
- Sử dụng thông báo bằng giọng nói để cung cấp các thông tin quan trọng và chia sẻ trạng thái hiện tại. Robot sẽ tự lên tiếng yêu cầu trợ giúp hoặc bảo trì trong nhiều tình huống cần thiết.
- Ứng dụng cho phép bạn điều chỉnh nhiều cài đặt theo sở thích cá nhân.
Kiểm soát ứng dụng thuận tiện với mạng WLAN
- Ứng dụng có thể được sử dụng để điều chỉnh nhiều cài đặt phù hợp với sở thích cá nhân.
- Thông qua ứng dụng, bạn có thể cấu hình và điều khiển robot RCV 5 từ bất kỳ vị trí nào, ngay cả khi không có mặt tại nhà.
- Thông tin về trạng thái hiện tại của thiết bị và màn hình hiển thị tiến trình dọn dẹp hiện tại có sẵn thông qua ứng dụng.
Lập bản đồ chính xác với các tùy chọn tùy chỉnh linh hoạt
- Ứng dụng có thể lưu trữ nhiều bản đồ, ví dụ: cho nhiều tầng.
- Có thể xác định các khu vực mà bạn không muốn robot đi tới và dọn dẹp (ví dụ: nơi cào mèo, khu vui chơi trong phòng trẻ em hoặc chướng ngại vật mà robot không thể vượt qua).
- Xác định các khu vực cần dọn dẹp nhiều lần, sử dụng chế độ dọn dẹp chuyên sâu hoặc lau ướt với lượng nước nhiều hơn
Điều chỉnh các thông số làm sạch
- Ứng dụng cho phép bạn điều chỉnh các thông số dọn dẹp khác nhau cho từng khu vực khác nhau của phòng
Chương trình hẹn giờ
- Bạn có thể lên lịch thời gian dọn dẹp và tạo các kế hoạch dọn dẹp thông qua ứng dụng
- Robot RCV 5 sẽ tự động bắt đầu hành trình dọn dẹp dựa trên ngày/giờ đã lên lịch
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Thiết bị chạy bằng pin
|Thời gian sạc ắc-quy (min)
|230
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Dung lượng pin (Ah)
|5,2
|Thời gian vận hành mỗi lần sạc (min)
|120
|Hiệu suất khu vực (phụ thuộc vào chế độ làm sạch) (m²/h)
|85
|Thùng chứa bụi (ml)
|330
|Bình chứa nước sạch (ml)
|240
|Lực hút (Pa)
|5000
|Độ ồn (dB(A))
|66
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|100 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng của robot hút bụi (bao gồm bộ phận lau và khăn lau) (Kg)
|3,9
|Khối lượng, trạm sạc (Kg)
|0,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,49
|Kích thước trạm sạc (L x W x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Làm sạch bàn chải
- Chổi biên: 2 x
- Bộ lọc: 2 x
- Dụng cụ vệ sinh
- Bộ phận lau
- Khăn lau: 2 x
- Thùng chứa bụi
- Bình chứa nước sạch
- Trạm sạc
Thiết bị
- làm sạch tự động
- Cảm biến rơi
- Cảm biến thảm
- Hoạt động thông qua ứng dụng
- Dịch vụ/ tính năng thông minh trong ứng dụng
- Thông báo bằng giọng nói
- Hệ thống định vị laser (LiDAR)
- Chương trình hẹn giờ: Hẹn giờ linh hoạt
- Chế độ làm sạch: Làm sạch khô/ Làm sạch ướt/ Làm sạch kết hợp (ướt và khô)/ Hệ thống tự động/ Điểm
Videos
Khu vực ứng dụng
- Các loại sàn có lớp phủ như parquet, laminate, cork, đá, linoleum và PVC
- Có thê làm sạch trên thảm lông ngắn