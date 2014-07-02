Bộ lọc HEPA 13 máy hút bụi DS 6
Bộ lọc hiệu suất cao giúp lọc sạch đến 99,95% các hạt bụi bẩn lớn hơn 0,3 µm. Với lớp đệm tinh vi để bảo vệ chống lại phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân mạt. * (EN: 1822: 1998)
Bộ lọc hiệu suất cao giúp lọc sạch đến 99,95% các hạt bụi bẩn lớn hơn 0,3 µm. Với lớp đệm tinh vi để bảo vệ chống lại phấn hoa, bào tử nấm, vi khuẩn và phân mạt. * (EN: 1822: 1998)
Tính năng và ưu điểm
Thích hợp cho máy hút bụi Kärcher DS có bộ lọc nước
Khả năng lọc phấn hoa gây dị ứng, bào tử nấm, vi khuẩn và phân mạt bụi
Thay đổi nhanh hơn và dễ dàng hơn
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,136
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,175
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|165 x 111 x 55