Đầu hút sàn gỗ VC 6 / DS
Đầu hút sàn gỗ Kärcher với đầu lông mềm để làm sạch nhẹ nhàng sàn gỗ và các bề mặt sàn cứng nhạy cảm khác.
Đầu hút sàn gỗ với lông mềm giúp làm sạch các bề mặt sàn cứng nhạy cảm như sàn gỗ, sàn gỗ công nghiệp, PVC, vải sơn và gạch,... một cách đặc biệt cẩn thận.
Tính năng và ưu điểm
Thích hợp cho máy hút bụi Kärcher & máy hút bụi có bộ lọc nước
Bàn chải lông mềm làm bằng lông tự nhiên (lông đuôi ngựa)
- Để làm sạch mềm mại và nhẹ nhàng mà không làm trầy xước.
Khớp linh hoạt
- Linh động và dễ dàng làm sạch dưới gầm đồ đạc.
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,26
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,407
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|301 x 175 x 54