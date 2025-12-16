La poignée-pistolet brevetée VersaGRIP™ dispose de déclencheurs à double action qui vous permettent de nettoyer à n'importe quel angle. Besoin de nettoyer une zone aérienne difficile à atteindre? Ou les passages de roue sur votre véhicule? Ces zones sont difficiles à nettoyer avec un pistolet de pulvérisation standard, mais les déclencheurs doubles du VersaGRIP™ vous permettent de nettoyer facilement ces deux éléments et plus encore - au-dessus, en dessous ou à hauteur d'épaule! Son repose épaule vous permet d'utiliser votre corps comme une ancre, créant une position de maintien sûre et soulageant le stress de vos doigts, mains et poignets pendant que vous nettoyez. Les poignées surmoulées offrent une manipulation confortable et sûre, faisant de ce pistolet à détente le choix ultime pour ceux qui exigent précision et confort. Compatible avec la plupart des marques et modèles de nettoyeurs haute pression à essence, le VersaGRIP™ se fixe facilement aux buses de pulvérisation standard et aux tuyaux haute pression standard de l'industrie. Max. 4000 PSI.