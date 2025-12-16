Le bras rotatif Twin-Jet du nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer permet une élimination étendue de la saleté – et par conséquent un nettoyage rapide et efficace de superficies importantes en extérieur. Particulièrement pratique : le nettoyeur de surfaces offre la possibilité d'ajuster individuellement l'écart entre les buses et la surface à nettoyer. Ainsi, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, de même que les surfaces délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Le T 5 T-Racer permet de consacrer environ deux fois moins de temps au nettoyage qu'avec une lance d'arrosage. En outre, le capot protège l'utilisateur et son environnement de manière fiable contre les projections d'eau et grâce à l'effet hydroglisseur, les manœuvres sont un jeu d'enfants. À l'aide de la poignée ergonomique, même les surfaces verticales telles que les portes de garage peuvent être nettoyées de manière optimale. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 1 à K 5.